/अल्पवयीन को-स्टारशी गैरवर्तनाचा आरोप असलेल्या अभिनेत्याला जामीन; भावुक पोस्टने वेधलं लक्ष, ‘नेहमीच हृदयात...’

अल्पवयीन को-स्टारशी गैरवर्तन केल्याच्या आरोपांमुळे आणि POCSO कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणामुळे चर्चेत आलेला टीव्ही अभिनेता रोहित चंदेल अखेर तुरुंगाबाहेर आला आहे. जवळपास दोन महिने कोठडीत राहिल्यानंतर 10 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला. जामीन मिळाल्यानंतर रोहितने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. रोहितने आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर समुद्रकिनारी उभा राहून प्रार्थना करतानाचा फोटो पोस्ट केला. या फोटोमध्ये तो कॅमेऱ्याकडे पाठ करून उभा असून पारंपरिक पांढरा पोशाख परिधान केलेला दिसतो. या फोटोसोबत त्याने महाभारतातील प्रसिद्ध श्लोकातील एक ओळ लिहिली— ‘यतो धर्मस्ततो जयः’. या वाक्याचा अर्थ, जिथे धर्म आणि सत्य आहे, तिथे विजय असतो, असा होतो.
रोहितसाठी सध्याचा काळ अनेक कारणांनी भावनिक ठरला आहे. एका बाजूला त्याच्यावर गंभीर आरोपांप्रकरणी कायदेशीर कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे त्याचा टीव्ही शो ‘सैराब’ देखील आता प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. स्टार प्लस आणि जिओ हॉटस्टारवर प्रसारित होणाऱ्या या मालिकेची सुरुवात 2 जून रोजी झाली होती. मात्र अल्पावधीतच मालिकेचा शेवट होणार असून 14 सप्टेंबर रोजी तिचा अखेरचा भाग प्रसारित होणार आहे. शोमधील ‘ईशान’ ही भूमिका साकारताना मिळालेला अनुभव आपल्या आयुष्यात कायम खास राहील, असं रोहितने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. मालिकेच्या प्रवासाच्या आठवणी आयुष्यभर मनात जपून ठेवणार असल्याचंही त्याने नमूद केलं.
आपल्या भावनिक पोस्टमध्ये रोहितने मालिकेच्या संपूर्ण टीमचे आभार मानले. प्रोडक्शन टीमपासून सहकलाकारांपर्यंत अनेकांनी दिलेल्या प्रेमाचा आणि पाठिंब्याचा त्याने विशेष उल्लेख केला. सैबल दादा, लीना मॅम, संकेत सर, नितीन जी, योगी सर, गरिमा डिमरी, राहुल भाई, मदिराक्षी आणि कृष्णा कौल यांच्यासह अनेक सहकाऱ्यांनी ‘ईशान’च्या व्यक्तिरेखेला आणि त्याच्या प्रवासाला पुढे नेण्यासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्याने कृतज्ञता व्यक्त केली. रोहितच्या म्हणण्यानुसार, आयुष्यातील या कठीण टप्प्यात टीमने त्याला केवळ सहकलाकार म्हणून नव्हे, तर कुटुंबातील व्यक्तीप्रमाणे साथ दिली. मिळालेलं प्रेम, धीर आणि आधार शब्दांत व्यक्त करणं कठीण असल्याचं त्याने म्हटलं.
या प्रकरणाची सुरुवात एका 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या तक्रारीनंतर झाली. ती रोहितची को-स्टार असल्याचं सांगितलं जात आहे. तिच्या तक्रारीनुसार, रोहित तिचा पाठलाग करत होता, तिला त्रास देत होता आणि तिच्यावर दबाव आणत होता. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली होती. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, घाटकोपर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विठ्ठल लक्ष्मण आरडेकर यांनी या प्रकरणाबाबत माहिती दिली होती. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, रोहित संबंधित अल्पवयीन मुलीला भेटण्यासाठी जात असे. मुलीने त्याचा फोन ब्लॉक केल्यानंतरही तो तिला संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. रोहित दहिसर परिसरात राहत असून संबंधित मुलीला भेटण्यासाठी तो घाटकोपरला जात असल्याची माहितीही पोलिसांकडून देण्यात आली होती.
रोहितला जामीन मिळाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांनीही सुटकेचा नि:श्वास सोडला. माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या कुटुंबाच्या प्रतिक्रियेनुसार, न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्याने कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांनी न्यायालयाचे आभार मानले.
दरम्यान, रोहितने आपल्या चाहत्यांचेही आभार मानले आहेत. या कठीण काळात चाहत्यांनी दिलेल्या प्रेमामुळे आणि विश्वासामुळे आपल्याला ताकद मिळाली, असं त्याने म्हटलं. ‘सैराब’चा प्रवास संपत असला तरी चाहत्यांसोबतचं नातं मात्र कायम सुरू राहील, असा विश्वासही त्याने व्यक्त केला आहे.