बँक खात्यात 3,31,36,00,000 रुपये; रॅपिडो रायडर ED च्या रडावर, हा सगळा पैसा त्याने... तपासात हादरवणारा खुलासा

रॅपिडो रायडरच्या बँक खात्यात 3,31,36,00,000 रुपये जमा असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. ED चौकशीत अनेक खुलासे झाले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 28, 2025, 11:26 PM IST
Royal Wedding ED Investigation:  रॅपिडो रायडर दिवसभरात 1 ते 2 हजार रुपयांची कमाई करतात. मात्र, एका रॅपिडो रायडरच्या बँक खात्यात 3,31,36,00,000 रुपये सपाडले आहेत. हा रॅपिडो रायडर ED च्या रडावर आला आहे. तपासात धक्कादायक माहिती समोर आला आहे. उदयपूरमधील ताज अरावली येथे झालेल्या भव्य डेस्टिनेशन वेडिंगमुळे हा रॅपिडो रायडर चौकशीच्या फेऱ्यात अडकला आहे. 

उदयपूरमध्ये भव्य विवाह सोहळा पार पडला. या विवाह सोहळ्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, या लग्नासाठी कारण ज्या खात्यातून ही मोठी रक्कम काढण्यात आली ती वधू-वरांची किंवा त्यांच्या नातेवाईकांची नव्हती. उलट, ती एका गरीब बाईक रायडरची होती जो दररोज 500-600 रुपये कमावतो. तपासात असे दिसून आले की 19 ऑगस्ट 2024 ते 16 एप्रिल 2025 दरम्यान या ड्रायव्हरच्या खात्यात 331.36 कोटी रुपये जमा करण्यात आले होते. ईडीचा दावा आहे की हे संपूर्ण व्यवहार नेटवर्क बेकायदेशीर १xBet बेटिंग अॅपशी जोडलेल्या पैशाच्या लूपमधून उद्भवले असावे. जेव्हा हे उघड झाले की हे प्रकरण आणखी मनोरंजक बनले.उदयपूरनोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या एका हाय-प्रोफाइल लग्नासाठी या खात्यातून 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली. तपासाच्या केंद्रस्थानी असलेले नाव राजस्थान/गुजरातमधील स्थानिक युवा काँग्रेस नेते आदित्य जुला आहे. तपास सूत्रांनुसार हे लग्न आदित्य जुलाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्या कुटुंबाचा राजकीय इतिहासही मोठा असल्याचे म्हटले जाते. ड्रायव्हरचे अकाउंट का वापरले गेले याचा तपास ईडी करत आहे.

ईडीने हे संपूर्ण मनी ट्रेल कसे पकडले?

तपासादरम्यान अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी उघडकीस आल्या. ड्रायव्हरच्या खात्यात अचानक असामान्य व्यवहार झाले. विविध अज्ञात स्त्रोतांकडून येणारे प्रचंड पैसे.
1xBet नेटवर्कशी जोडलेले डिजिटल पेमेंट चॅनेल. लक्झरी लग्न हॉटेल्स आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपन्यांना देयके. ड्रायव्हरच्या प्रश्नाशिवाय खात्यात प्रवेश करण्याची परवानगी देणे. ईडीने या प्रक्रियेला 'आर्थिक थर लावण्याची' शक्यता म्हटले आहे. ईडीने ताज अरावली हॉटेलच्या पेमेंट रेकॉर्डची तपासणी केली. उदयपूरमधील या लग्नाच्या संदर्भात सजावट हॉटेल बुकिंग, कार्यक्रम व्यवस्थापन, पाहुण्यांचा मुक्काम, लक्झरी फ्लीट लग्नाच्या भेटवस्तूंसह विविध सेवांसाठी पैसे ड्रायव्हरच्या खात्यातून देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, लग्न अनेक कोटींच्या बजेटमध्ये झाले होते आणि पेमेंट प्रक्रिया "सुव्यवस्थित सावली प्रणाली" असल्याचे दिसून येते.

