/चीनपासून भारतापर्यंत 3,500 KM लांब ढगांचा पट्टा; शक्तिशाली मान्सून सक्रिय, पण, चीन जवळील ढग पाऊस पडणार का?

8 ऑगस्ट उद्याचे हवामान : भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पावसाचा जोर किंचीतसा कमी झाला आहे. अशातच आता मान्सूनबाबात मोठी अपडेट समोर आली. चीनपासून भारतापर्यंत 3,500 KM लांब ढगांचा पट्टा तयार झाला आहे. पुन्हा एकदा शक्तिशाली मान्सून सक्रिय होणार आहे. भारताच्या अत्याधुनिक हवामान उपग्रह, INSAT-3DS ने अंतराळातून ढगांचे आश्चर्यकारक आणि विस्मयकारक छायाचित्र टिपले आहे.
या उपग्रह छायाचित्रात ढगांचा एक प्रचंड, ३,५०० किलोमीटर लांबीचा पट्टा दिसत आहे. पश्चिम चीन आणि तिबेटच्या पठारापासून सुरू होऊन, हिमालय ओलांडून उत्तर आणि मध्य भारतापर्यंत पसरलेला आहे. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते. अशा प्रकारचे ढग उन्हाळी मान्सूनला चालना देणारे असतात.
थर्मल इन्फ्रारेड चॅनलने ही छायाचित्रे कॅप्चर केली आहेत. आशिया खंडावरून ढगांचा पट्टा पुढे सरकरताना दिसत आहे . वरवर पाहता ही एकच हवामान प्रणाली वाटत असली तरी, हवामानशास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले आहे की, सक्रिय मान्सूनच्या हंगामात अनेक शक्तिशाली वादळी पावसांच्या संगमामुळे तयार झालेली आहे. उंचावरील बर्फाच्या ढगांचे एक विशाल आच्छादन आहे.
हवामान तज्ज्ञांच्या मते, ढगांचे असे मोठे पट्टे हे मान्सूनच्या सक्रिय होण्याचे संकेत आहेत.या ढगांच्या आवरणाखाली तीव्र वादळी पावसाची क्रिया तयार होत आहे. या ढगांच्या पट्ट्यावर मोठ्या प्रमाणावरील वातावरणीय अभिसरणाचाही प्रभाव असतो, ज्यामध्ये भारतावरील उष्णकटिबंधीय पूर्वेकडील जेट वारे आणि उत्तरेकडील जोरदार पश्चिमी वारे यांचा समावेश आहे. हे वारे एकत्रितपणे या ढगांना 3,000 किलोमीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर पसरवतात. नैऋत्य मान्सून सक्रिय असल्याने, दक्षिण आशियावर असे प्रचंड ढग तयार होत राहण्याची शक्यता आहे.
हवामान विभागाने उद्या 8 ऑगस्ट रोजी, उत्तर प्रदेश आणि बिहारसह 16 राज्यांसाठी मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा दिला आहे. या काळात ताशी 75 किलोमीटर वेगाने वारे वाहतील. अनेक ठिकाणी वादळाचा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात कोकण किनारपट्टीसह घाटमाथ्यावर पावसाचा अलर्ट देण्यात आला आहे.