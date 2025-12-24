3,500,000,000 कोटींचा कारभार, देशभरात 1600 दुकाने; मोठ्या कंपनीचा मालक एका चुकीमुळे 20 वर्षांसाठी जेलमध्ये गेला

Who is CR Subramanian: यश मिळवणे सोपे असते, मात्र मिळवलेले यश टिकवणे कठीण असते असचं काहीसं भारतातील एका मोठ्या कपंनीच्या मालकासह घडले आहे. 3,500,000,000 कोटींचा कारभार, देशभरात 1600 दुकाने असणाऱ्या मोठ्या कंपनीचा मालक एका चुकीमुळे 20 वर्षांसाठी जेलमध्ये गेला आहे. सीआर सुब्रमण्यम यांची ही कहाणी एखाद्या बॉलिवूड चित्रपटापेक्षा कमी नाही. एक उज्ज्वल सुरुवात, नंतर यशाची उन्नती, आणि शेवटी तो अधोगतीत संपतो. जाणून घेऊया सुब्रमण्यम यांच्या आयुष्यात नेमकं काय घडलं?
आयआयटी मद्रास आणि आयआयएम मद्रासचे पदवीधर, सुब्रमण्यम एक प्रतिभावान अभियंता आणि बँकर होते. शिक्षण घेत असताना, त्यांनी अनेक स्वप्ने पाहिली आणि ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी इतके प्रयत्न केले की आता ते तुरुंगात आहेत. 1991 मध्ये, सुब्रमण्यम यांनी त्यांची पहिली कंपनी, विश्वप्रिया फायनान्शियल सर्व्हिसेस सुरु केली. ही एक नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC) होती, जी प्रामुख्याने गुंतवणूक योजनांद्वारे जनतेकडून निधी उभारत असे. विश्वप्रिया यांनी अनेक गुंतवणूक योजना सुरू केल्या. प्राइम इन्व्हेस्ट, अॅसेट-बॅक्ड सिक्युरिटी बॉन्ड्स, लिक्विड प्लस आणि सेफ्टी प्लस खूप लोकप्रिय झाले. या योजना गुंतवणूकदारांना उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन देत होत्या, जे नियमित बँक ठेवी किंवा इतर गुंतवणूक पर्यायांपेक्षा खूपच जास्त होते.
कंपनीने दावा केला की या योजना सुरक्षित आणि फायदेशीर आहेत, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना नियमित उत्पन्न आणि भांडवल संरक्षण मिळते. उपलब्ध माहितीच्या आधारे, 857 गुंतवणूकदारांनी विश्वप्रियामध्ये 197 कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली. हे गुंतवणूकदार बहुतेक मध्यमवर्गीय व्यक्ती, लघु व्यवसाय आणि निवृत्त कर्मचारी होते. दरम्यान, 1997 मध्ये सीआर सुब्रमण्यम यांनी सुभिक्षा नावाची रिटेल साखळी सुरू केली. सुब्रमण्यम यांचे ध्येय सामान्य माणसासाठी परवडणारी आणि सोयीस्कर रिटेल स्टोअर्स तयार करणे होते. त्यांची रणनीती कमी किमती, उच्च विक्री अशी होती. या धोरणासह, त्यांची दुकाने लहान शहरे आणि शहरांमध्ये विस्तारली, परवडणारी किराणा, फळे, भाज्या, औषधे आणि एफएमसीजी उत्पादने पुरवत. त्यांची रिटेल साखळी भारताच्या कानाकोपऱ्यात वेगाने विस्तारली. काही वर्षांतच सुभिक्षा यांनी देशभरात 1,600 हून अधिक स्टोअर्स उघडले. यासह, त्यांच्या कंपनीचे मूल्यांकन 3,500 कोटींवर पोहोचले. त्यांना अझीम प्रेमजी, आयसीआयसीआय व्हेंचर्स आणि कोटक महिंद्रा बँक सारख्या प्रमुख गुंतवणूकदारांकडूनही पाठिंबा मिळाला.
सुभिक्षा या रिटेल साखळीत सुब्रमण्यम अडकले. सुब्रमण्यम यांनी विश्वप्रियाच्या माध्यमातून असंख्य गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उभे केले. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी कंपनीने आक्रमक मार्केटिंग आणि वैयक्तिक संपर्कांचा वापर केला. एजंट आणि ब्रोकर्सनी गुंतवणूकदारांना उच्च व्याजदर (कधीकधी 15-20 टक्के पर्यंत) देऊन आमिष दाखवले. गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे सुभिक्षा रिटेल साखळी किंवा इतर क्षेत्रात गुंतवले जात आहेत याची माहिती दिली जात नव्हती. जिथे परताव्यांची हमी दिली जात नव्हती. जेव्हा परतफेड करण्याची वेळ आली तेव्हा ते नवीन गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेऊन जुन्या गुंतवणूकदारांना देत असत, अगदी पोंझी योजनेप्रमाणे. 2008 पर्यंत परिस्थिती चांगली चालली होती, पण नंतर परिस्थिती आणखी बिकट झाली. सुभिक्ष यांना रोख रकमेचा तुटवडा जाणवत होता. कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखण्यात आले, भविष्य निर्वाह निधीची देणी देण्यात आली नाहीत आणि पुरवठादारांची थकबाकी वाढली. स्वतःला अडचणीत सापडल्याने, सुब्रमण्यम यांनी 80 हून अधिक बनावट कंपन्या स्थापन केल्या आणि गुंतवणूकदारांचे पैसे वळवण्यास सुरुवात केली. त्यांनी 587 गुंतवणूकदारांकडून 137 कोटींहून अधिक रक्कम लुटली, जी कधीही परत मिळाली नाही. या बनावट कंपन्यांद्वारे त्यांनी गुंतवणूकदारांच्या निधीचा गैरवापर केला आणि त्यांची मालमत्ता लपवली. 2009 मध्ये सुभिक्ष बंद झाले. सुब्रमण्यम यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली.
2015 मध्ये, आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. तपासात असे दिसून आले की सुब्रमण्यम यांनी बँक ऑफ बडोदाकडून 77 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते, जे त्यांनी परत केले नव्हते. 2018 मध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) त्यांना मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली. अखेर, 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी, चेन्नईतील एका विशेष न्यायालयाने त्यांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना तमिळनाडू ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण कायद्या (TNPID) अंतर्गत दोषी ठरवले. सुब्रमण्यम यांना 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. या शिक्षेसह 8.92 कोटी दंड आणि त्यांच्या कंपन्यांना 191.98 कोटी दंड ठोठावण्यात आला. या दंडातील 180 कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना भरपाई देण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले होते.