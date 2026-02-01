पोरांचे ट्यूशन घेऊन 3,64,00,00,000 रुपांची कमाई; 61 कोटींचे डायरेक्ट प्रॉफीट

Drishti IAS : यूपीएससी कोचिंग घेणारी दृष्टी आयएएस संस्थेने 3,64,00,00,000 रुपांची कमाई केली आहे. 61 कोटींचे डायरेक्ट प्रॉफीट झाले आहे. बंपर कमाई केली असली तरी ही संस्था सध्या मोठ्या परिवर्तनातून जात आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत कंपनीचे प्रॉफिट कमी झाले आहे.
आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये कंपनीचा परिचालन महसूल 364 कोटी होता. मागील वर्षी कंपनीने 405 कोटींची कमाई केली होती. कंपनीच्या मते, कोविड कमी झाल्यानंतर लगेचच वर्ग प्रवेशांमध्ये अचानक वाढ झाली आहे आणि विद्यार्थी संख्या सामान्य पातळीवर आली आहे. याचा परिणाम मुखर्जी नगर आणि दिल्लीतील इतर कोचिंग हबमधील तिच्या सर्व संस्थांवर झाला आहे.
नफ्यात घट होण्याचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे दिल्लीतील मुखर्जी नगर येथून नोएडा येथे मुख्य शाखा स्थलांतरित करणे. सुरक्षा मानकांचे पालन करण्यासाठी केलेल्या या बदलामुळे अंदाजे 30 कोटींचे महसूल नुकसान झाले. कंपनीचा असा विश्वास आहे की संपूर्ण कोचिंग क्षेत्र सध्या सुधारणा टप्प्यातून जात आहे, ज्यामुळे 2025-26 या आर्थिक वर्षात नफ्यावर सतत दबाव येऊ शकतो.
नफ्यावर दबाव असूनही, कंपनी व्यवस्थापन विस्तारासाठी उत्साही आहे. सीईओ विवेक तिवारी म्हणाले की कंपनी आता फक्त यूपीएससीपुरती मर्यादित राहणार नाही.अलिकडेच रांची आणि पटना येथे नवीन ऑफलाइन केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. न्यायपालिका, अध्यापन आणि एसएससी नंतर, कंपनी आता बँकिंग, संरक्षण आणि शालेय शिक्षणात प्रवेश करणार आहे. कंपनीचा ऑनलाइन महसूल सध्या तिच्या एकूण महसूलाच्या 1/३3 आहे, जो पुढील दोन वर्षांत 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे.
सुरुवातीच्या सार्वजनिक ऑफरिंग (IPO) च्या आधी, कंपनीने तिच्या अंतर्गत टीमला बळकटी दिली आहे. आकाश इन्स्टिट्यूटचे माजी CFO विपन जोशी यांची नवीन मुख्य वित्तीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जोशी यांचे प्राथमिक लक्ष कंपनीच्या ERP प्रणालीची अंमलबजावणी करणे आणि अनुपालन मजबूत करणे आहे. सुरेश सुराणा अँड असोसिएट्स (RSM इंडिया) यांची देखील वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.