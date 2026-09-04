/38 आठवड्यांची प्रेग्नन्सी, डिलिव्हरीसाठी ऑपरेशन अन् पोटात बाळच नाही! नेमकं काय घडलं?

पाकिस्तानच्या कराचीमध्ये गर्भधारणेशी संबंधित एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका महिलेला 38 आठवड्यांची गर्भवती असल्याचे सांगून रुग्णालयात आणण्यात आले. तिच्याकडे गर्भधारणेची पुष्टी करणारा अल्ट्रासाऊंड रिपोर्टही होता. डिलिव्हरीची वेळ जवळ आल्याने डॉक्टरांनी तपासणीनंतर ऑपरेशन करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, शस्त्रक्रियेदरम्यान महिलेच्या पोटात गर्भच नसल्याचे समोर आले. यानंतर कुटुंबीयांनी रुग्णालयावर बाळ गायब केल्याचा गंभीर आरोप केला. मात्र, पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात वेगळेच चित्र समोर आले.
ही महिला 27 ऑगस्ट रोजी कराचीतील एका रुग्णालयात दाखल झाली. कुटुंबीयांना ती जवळपास नऊ महिन्यांची गर्भवती असल्याचे वाटत होते. महिलेने डॉक्टरांना दाखवलेल्या अल्ट्रासाऊंड रिपोर्टमध्ये **38 आठवड्यांची गर्भधारणा** असल्याचे नमूद होते. त्यामुळे कुटुंब डिलिव्हरीची अपेक्षा ठेवून रुग्णालयात पोहोचले होते.
रुग्णालयातील ड्युटीवरील डॉक्टरांनी महिलेची वैद्यकीय तपासणी केली. त्यासोबत आवश्यक चाचण्याही करण्यात आल्या. महिलेने दाखवलेल्या अल्ट्रासाऊंड रिपोर्टमध्ये गर्भधारणा 38 आठवड्यांची असल्याचे नमूद असल्याने डिलिव्हरीसाठी ऑपरेशन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, शस्त्रक्रिया सुरू केल्यानंतर डॉक्टरांना गर्भाशयात बाळच नसल्याचे आढळले. त्यामुळे रुग्णालयात एकच खळबळ उडाली.
ऑपरेशननंतर कुटुंबीयांना बाळ नसल्याचे कळताच रुग्णालयात वाद निर्माण झाला. जर महिला प्रत्यक्षात गर्भवती होती आणि तिच्याकडे अल्ट्रासाऊंड रिपोर्टमध्येही बाळ असल्याचे नमूद होते, तर रुग्णालयात आल्यानंतर बाळ कुठे गेले, असा प्रश्न कुटुंबीयांनी उपस्थित केला. त्यांनी रुग्णालयावर बाळ गायब केल्याचा आरोप केला. परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतर पोलिसांना घटनास्थळी बोलावण्यात आले.
पोलिसांनी प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. प्राथमिक तपासानुसार **रुग्णालयातून कोणतेही बाळ गायब झालेले नव्हते.** महिलेनेच आपल्या कुटुंबीयांपासून गर्भधारणेची माहिती लपवण्यासाठी खोटे चित्र निर्माण केल्याचा संशय तपासात समोर आला. त्यामुळे सुरुवातीला रुग्णालयावर झालेला संशयाचा आरोप वेगळ्या दिशेने गेला.
पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, महिलेचे लग्न होऊन सुमारे तीन वर्षे झाली आहेत. कुटुंबाकडून मूल होण्यासाठी तिच्यावर दबाव असल्याचे समोर आले आहे. या दबावातून तिने स्वतः गर्भवती असल्याचे सांगितल्याचा आणि त्यासाठी बनावट अल्ट्रासाऊंड रिपोर्ट तयार करून घेतल्याचा आरोप आहे. मात्र, या प्रकरणातील तपासाच्या अंतिम निष्कर्षासाठी अधिकृत तपशील आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.
या घटनेमुळे रुग्णालयातील वैद्यकीय प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विशेषतः डिलिव्हरीसाठी शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी गर्भधारणेची पुन्हा खात्री करण्याची प्रक्रिया कितपत झाली, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. उपलब्ध माहितीनुसार रुग्णालयाचे म्हणणे आहे की महिलेने दाखवलेल्या अल्ट्रासाऊंड रिपोर्टच्या आधारे वैद्यकीय तपासणी आणि इतर आवश्यक चाचण्या केल्यानंतर ऑपरेशनचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकरणातून शस्त्रक्रियेपूर्वी उपलब्ध वैद्यकीय कागदपत्रांची स्वतंत्र पडताळणी किती महत्त्वाची आहे, हा प्रश्नही पुढे आला आहे.
महिलेने कौटुंबिक दबावामुळे गर्भधारणेबाबत खोटे सांगितल्याचा तपास यंत्रणांचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. त्याच वेळी, रुग्णालयाने शस्त्रक्रियेपूर्वी गर्भधारणेची पुन्हा खात्री करण्यासाठी कोणती प्रक्रिया केली, याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ एका कुटुंबाच्या आरोपापुरते मर्यादित नसून कौटुंबिक दबाव, बनावट वैद्यकीय कागदपत्रे आणि रुग्णालयातील पडताळणीची प्रक्रिया या तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधते.