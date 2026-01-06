4 दिवस काम, 3 दिवस सुट्टी, 12 तासांची शिफ्ट, ओव्हरटाईमचे पैसे दुप्पट, बेसिक पगार सगळे नियम बदलणार? 1 एप्रिल 2026 पासून संपूर्ण भारतात 29 जुने कायदे रद्द होणार

New Labour Codes 2025 4 Days Week : 1 एप्रिल 2026 पासून संपूर्ण भारतात नवीन कामगार संहिता लागू होणार आहे. 29 जुने कायदे इतिहासजमा होणार आहे. संपूर्ण भारतात 4 नवीन कामगार संहिता लागू होणार आहे. 4 दिवस काम, 3 दिवस सुट्टी, 12 तासांची शिफ्ट, ओव्हरटाईमचे पैसे दुप्प, बेसिक पगार सगळे नियम बदलणार आहेत. 40 कोटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेची गॅरंटी मिळणार आहे. अलिकडेच सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये बदल केल्याने भारतात चार दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एप्रिल 2026 पासून देशभरातील कर्मचाऱ्यांसाठी रोजगार, पगार आणि कामाच्या तासांशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल होण्याचा शक्यता आहे. केंद्र सरकारने चारही कामगार संहितांसाठी मसुदा नियम जारी करून या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
1 एप्रिल 2026 पासून देशभरात एकाच वेळी चारही कामगार संहिता पूर्णपणे लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. एकदा लागू झाल्यानंतर, हे संहिता नोकरीच्या परिस्थिती, पगार संरचना, सामाजिक सुरक्षा आणि कामाच्या परिस्थितीत मोठे बदल घडवून आणतील, ज्याचा परिणाम लाखो कर्मचारी आणि कंपन्या दोघांवरही होईल. सरकार ज्या चार कामगार संहिता लागू करत आहे त्यात वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता २०२० यांचा समावेश आहे. हे कायदे आधीच अधिसूचित केले गेले आहेत, परंतु ते पूर्णपणे कार्यान्वित होण्यासाठी नियम जारी करणे आवश्यक आहे. कामगार हा समवर्ती विषय असल्याने, केंद्र सरकारसह राज्यांना त्यांचे स्वतःचे नियम सूचित करावे लागतील. अनेक राज्ये आधीच या प्रक्रियेत गुंतलेली आहेत. औद्योगिक संबंध संहिता 2020 वर अभिप्राय देण्यासाठी 30 दिवसांची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे, तर उर्वरित तीन संहितांसाठी 45 दिवसांची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. यानंतर, सरकार अंतिम नियमांची अधिसूचना जारी करू शकते.
नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यानंतर, कर्मचाऱ्यांना लेखी नियुक्ती पत्रे देणे बंधनकारक असेल. 40 वर्षे आणि त्यावरील वयाच्या कर्मचाऱ्यांना मोफत आरोग्य तपासणीची सुविधा दिली जाईल. समान कामासाठी समान वेतन आणि महिलांना वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये काम करण्याच्या समान संधी यावरही भर देण्यात आला आहे. सामाजिक सुरक्षा कव्हरेजचा वेगाने विस्तार करण्याच्या योजना देखील आहेत. मार्च 2026 पर्यंत 1 अब्ज कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कव्हरेज देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 2015 मध्ये हे कव्हरेज फक्त 19 टक्के होते, तर 2025 पर्यंत ते 64 टक्क्यांहून अधिक होईल.
मसुदा नियमांमध्ये आठवड्यातून जास्तीत जास्त 48 कामकाजाच्या तासांच्या मर्यादेच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये दररोज आठ तासांच्या कामाच्या आधारे पगार मोजला जातो. ओव्हरटाईम, विश्रांतीचे दिवस आणि बदललेल्या विश्रांतीच्या दिवसांसाठी वेतन कसे दिले जाईल याची देखील तरतूद आहे. सुधारित कामगार संहिता 4 दिवसांच्या कामाच्या आठवड्यासाठी 12 तासांचे लवचिक वेळापत्रक प्रदान करतात, ज्यामुळे आठवड्यातील उर्वरित 3 दिवस पगारी सुट्ट्या मिळतात. याचा अर्थ असा की जर कंपनी 12 तासांच्या शिफ्टला सहमत असेल तर कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून फक्त 4 दिवस काम करावे लागेल आणि उर्वरित 3 दिवस सुट्टी असेल.
रात्रीच्या शिफ्टसाठी वेतनाची गणना कशी करावी याबद्दल विशेष तरतुदी स्पष्ट करतात, ज्यामध्ये मध्यरात्रीनंतर काम केल्यास कोणते नियम पाळावे लागतात हे समाविष्ट आहे. उत्पादन, सेवा, लॉजिस्टिक्स आणि आयटी सारख्या क्षेत्रांसाठी या तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत, जिथे काम चोवीस तास चालते. महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी आहे, जर त्यांनी संमती दिली आणि आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित केले गेले.
मसुदा नियमांमध्ये पगार भरण्याच्या अंतिम मुदती आणि कपातींवर कडक मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. कोणत्याही वेतन कालावधीत एकूण कपात कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या 50 टक्के पेक्षा जास्त असू शकत नाही. नियोक्त्यांनी कर्मचाऱ्यांना सूचित केले पाहिजे आणि दंड किंवा कपात करण्यापूर्वी त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली पाहिजे.