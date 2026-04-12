40 लाख पगार, 95 हजार EMI, एका रात्रीत नोकरी गेली; हप्ते फेडण्यासाठी IT इंजिनीयरने असं काही केले की सगळेच पाहत राहिले

layoff: एका रात्रीत आयुष्य कसं यु टर्न घेऊ शकतं याचा प्रत्यक्षात अनुभव एका तरुणाने घेतला आहे. 40 लाख पगार, 95 हजार EMI पण अचानक एका रात्रीत नोकरी गेली आता पुढे करायचं काय असा प्रश्न निर्माण झाला. मात्र, खचून न जाता हप्ते फेडण्यासाठी एका IT इंजिनीयरने असं असलं डोक लावलं की अशी आयडिया कुणाच्या डोक्यात पण येणार नाही. या तरुणाने त्याची स्टोरी सोशल मिडीयावर शेअर केली आहे.
IT क्षेत्रातील नोकरी म्हणजे मोठं सॅलरी पॅकेज. मनासारखी नोकरी आणि मनासारखं पॅकेज मिळाले की लाईफस्टाईल बदलेत. अलिसान घर, महागडी कार आणि अलिसान जीवनशैली असं सगळ होते. मात्र, एका झटक्यात सगळं कस बदलू शकतं याचा अनुभव विवेक नावाच्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअरला आला आहे. वर्षाला 40 लाख रुपये पगाराची नोकरी, आलिशान जीवन आणि मोठी स्वप्ने होती. पण आयटी क्षेत्रातील नोकरकपातीच्या लाटेने विवकच्या आयुष्यात धक्कादायाक क्षण आला.
मोठ्या अभिमानाने खरेदी केलेला, कोट्यवधी रुपयांचा फ्लॅट आता त्याच्यासाठी ओझे बनला आहे. 2024 मध्ये, जेव्हा विवेकचे करिअर शिखरावर होते, तेव्हा त्याने दिल्लीजवळील एनसीआरमधील 'प्रतीक ग्रँड सिटी'मध्ये 1.4 कोटी रुपयांचा 3 बीएचके फ्लॅट खरेदी केला होता. त्यावेळी, त्याच्या लाखो रुपयांच्या पगाराच्या तुलनेत 95,000 रुपयांचा ईएमआय अगदीच किरकोळ वाटत होता. पण अचानक त्याची नोकरी गेली आणि गेल्या तीन महिन्यांपासून त्याचे आयुष्यात मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले. नोकरी गेल्यामुळे पगार थांबला, पण बँकेचे हप्ते कधीच थांबणार नव्हते. हप्ते फेडण्यासाठी विवेकने पैसे कमावण्याचा नवा मार्ग शोधला.
घराचे हप्ते थांबल्याने विवेकचे टेन्शन वाढत होते. दुसऱ्या नोकरीचा शोध सुरु होता. पण, यश मिळत नव्हते. घर लिलावातून वाचवण्यासाठी आणि महिन्याचा हप्ता भरण्यासाठी दुसरा कोणताही मार्ग नसल्याने विवेक रॅपिडो बाईक टॅक्सी चालक बनला आहे. एसी ऑफिसमध्ये बसून कोडिंग करणारा विवेक ड्रायव्हर बनला आहे. प्रत्येक राईडमागे त्याला 10 ते 20 रुपये मिळतात, घराचा महिन्याला 95,000 रुपयांचा हप्त फेडण्यासाठी विवेक रात्रंदिवस ड्रायव्हिंग करत आहे.
1.4 करोड़ का 3BHK लिया जब Salary 40 LPA थी लेकिन अब jobless है 20 साल तक 95 हजार EMI कैसे manage करेगा
अभी मैं अपने दोस्त से मिलकर आ रहा था Prateek Grand City से उसने 2024 में 3BHK flat लिया था करीब 1.4 करोड़ का
उस समय उसका salary package 40 LPA था पहले तो excitement में ले…
— Vivek (@Vivek_4580ji) April 9, 2026
आयटी क्षेत्रात भरमसाठ पगाराचे पॅकेज दिले जात असे तरी नोकरीची सुरक्षा नाही. वार्षिक लाखो रुपये कमावणारे मध्यमवर्गीय कुटुंबसुद्धा एका महिन्याच्या उत्पन्नाच्या नुकसानीमुळे कसे उद्ध्वस्त होऊ शकते, हे या घटनेतून दिसून येते. कोणतेही दीर्घकालीन कर्ज घेताना भविष्यातील अनिश्चिततेचा विचार करणे किती महत्त्वाचे आहे हे देखील यातून विचार करण्यासारखे आहे.