'जेव्हा मतपेटीचे महत्त्व संपते...', ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याची मागणीदरम्यान 42 माजी न्यायाधीशांचं खुलं पत्र; दिला जाहीर इशारा, 'स्वार्थी राजकीय...'

निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक, कॉकरोच जनता पार्टी आक्रमक होत आंदोलन करत असतानाच 42 निवृत्त न्यायाधीशांनी खुलं पत्र लिहिलं आहे. या पत्रातून त्यांनी निवडणूक आयोग आणि इतर संस्थांची प्रतिष्ठा व अधिकार कमी करण्याच्या प्रयत्नांविरुद्ध इशारा दिला आहे. अशा प्रयत्नांमुळे लोकांचा विश्वास डळमळीत होईल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. "जेव्हा मतपेटीचे महत्त्व संपते, तेव्हा रस्त्यावरील आंदोलनांचे महत्त्व वाढते," असं त्यांनी म्हटलं आहे. या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि इतरांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांचाही स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये समावेश आहे.
"अस्वस्थतेची सुरुवात एका विशिष्ट नरेटिव्हमधून होते. त्यानंतर अराजकतावादी आणि टोकाच्या विचारसरणीचे घटक त्यातून निर्माण झालेल्या पोकळीचा ताबा घेतात. यातील काही घटक देशांतर्गत असतात, तर काही सीमापार असलेल्या शक्तींकडून प्रेरणा घेतात," असेही कठोर शब्द या पत्रात वापरण्यात आले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि मतदार यादीतील सुधारणांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली जात असतानाच हे पत्र समोर आले आहे.
निवडणूक आयोग, न्यायपालिका आणि इतर घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता कमी करण्याच्या सुरू असलेल्या मोहिमेबद्दल निवृत्त न्यायाधीशांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी कोणत्याही पुराव्याशिवाय केल्या जाणाऱ्या मतचोरीच्या आरोपांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, घटनात्मक संस्थांना वारंवार चोर किंवा तडजोड करणाऱ्या ेअशा विशेषणांनी संबोधण्याबाबत इशारा दिला आहे.
"आम्ही हे पत्र लिहीत आहोत कारण अशा वेळी गप्प राहणे हा काही तटस्थ पर्याय उरत नाही. आमची चिंता गंभीर आहे. भारताच्या घटनात्मक संस्थांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत," असे त्या पत्रात म्हटले आहे. "या हल्ल्यांच्या केंद्रस्थानी भारतीय निवडणूक आयोग आहे. इतकेच नव्हे, तर ज्यांच्याबद्दल आम्हाला अत्यंत आदर आहे ती उच्च न्यायपालिका आणि वैधानिक संस्थाही यातून सुटलेल्या नाहीत," असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायाधीशांनी यावेळी ही एक सुनियोजित मोहीम असल्याचा आरोप केला आहे. हे हल्ले तर्कशुद्ध टीका नाहीत असंही त्यांनी म्हटलं आहे. "जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला अस्थिर करण्याच्या संभाव्य विनाशकारी परिणामांची पर्वा न करता, स्वार्थी राजकीय हितसंबंधांनी प्रेरित ही एक सुनियोजित मोहीम असल्याचे दिसते," असे त्यांनी लिहिले. मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरावलोकनाचे समर्थन करताना, स्वाक्षरी करणाऱ्यांनी यावर जोर दिला की, स्वच्छ आणि अचूक मतदार याद्या सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने ही एक कायदेशीररित्या स्थापित प्रक्रिया आहे.
निवडणुका अवैध ठरवण्याच्या प्रयत्नांमुळे अशांतता वाढू शकते आणि अराजकतावादी घटकांना प्रोत्साहन मिळू शकते, असा इशाराही दिला होता. "संस्थांवर टीका करणे हा लोकशाही हक्क आहे. त्यांची बदनामी करणे नाही," असे पत्रात म्हटले होते. या पत्रात, आंदोलनात आघाडीवर असलेल्या काँग्रेस आणि झुरळ जनता पक्षावर, दोघांचीही नावे न घेता, तीव्र टीका करण्यात आली.
"मतचोरी'चे आरोप न्यायालयात नव्हे, तर पत्रकार परिषदांमध्ये केले जातात. जेव्हा आयोग शपथपत्र सादर करण्याची मागणी करतो, तेव्हा ते सादर केले जात नाही. पराभवानंतरच ईव्हीएवर खापर फोडले जाते. मात्र त्याच यंत्रांच्या आधारे मिळवलेल्या विजयांवर मात्र कोणताही प्रश्न उपस्थित केला जात नाही. ज्या व्यवस्थेने एका पक्षाला पाच दशकांहून अधिक काळ सत्तेवर बसवले, तीच व्यवस्था आता 'फेरफारयुक्त' (rigged) असल्याचा दावा त्याच पक्षाकडून केला जात आहे," असे पत्रात म्हटले आहे.
"हे पक्ष एकटे काम करत नाहीत. निवडक मुद्द्यांवर खटले दाखल करण्याचा प्रदीर्घ इतिहास असलेल्या काही संघटना या दाव्यांना कायदेशीर स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करतात. त्या एकापाठोपाठ एक याचिका दाखल करतात, परंतु क्वचितच पुरावे सादर करतात. न्यायालयीन कक्ष एका रंगमंचासारखा बनवला जातो आणि जेव्हा निकाल त्यांच्या हिताचा नसतो, तेव्हा त्यावर टीका केली जाते. त्यानंतर, अत्यंत प्रस्थापित आणि व्यापक विश्वास असलेल्या न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत करण्याच्या उद्देशाने, द्वेषपूर्ण प्रचार मोठ्या प्रमाणावर केला आणि पसरवला जातो," असेही त्यात नमूद केले आहे.