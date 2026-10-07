/444 दिवसांच्या FD ची जबरदस्त योजना; कोणती बँक देते सर्वात मजबूत व्याजदर?

444 दिवसांची FD : मुदत ठेवी अर्थता एफडी हा गुंतवणुकीचा एक लोकप्रिय पर्याय बनत आहे. मुदत ठेव गुंतवणुकीकडे ग्राहकांचा कल वाढत आहे. यामुळे, अनेक प्रमुख बँका ग्राहकांसाठी विशेष एफडी योजना आणत आहेत. ग्राहकांना उच्च व्याजदर देत आहेत. यापैकी 444 दिवसांची एफडी विशेषतः लोकप्रिय होत आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियापासून ते सेंट्रल बँक आणि एसबीआयपर्यंत अनेक बँका 444 दिवसांची FD ची सुविधा देत आहेत. जाणून घेऊया 444 दिवसांच्या FD मध्ये कोणती बँक सर्वाधिक व्याजदर देत आहे.
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आपल्या ग्राहकांना 444 दिवसांच्या मुदत ठेवींवर सर्वाधिक व्याजदर देत आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या 444 दिवसांच्या FD मध्ये गुंतवणुकीवर 6.75% वार्षिक व्याजदर मिळवत आहेत. इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकां देखील 444 दिवसांची FD स्कीम देत आहेत. पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) देखील आपल्या ग्राहकांना 444 दिवसांच्या एफडीची सुविधा देत आहे. पीएनबी बँक 6.60 टक्के व्याज देत आहे.
कॅनरा बँक 444 दिवसांच्या एफडी योजनेवर या वर्षी मार्च महिन्यापासून ग्राहकांना 6.50 टक्केचा आकर्षक व्याजदर मिळत आहे. व्याजदरांच्या बाबतीत कॅनरा बँक तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आपल्या ग्राहकांना 444 दिवसांच्या एफडी योजनेत गुंतवणूक करण्याची संधी देत आहे. SBI vs वार्षिक व्याजदर 6.45 टक्के निश्चित केला आहे.
अनेक बँका आपल्या ग्राहकांना मुदत ठेवींवर (FDs) चांगले व्याजदर देत असल्या तरी, विशेषतः स्मॉल फायनान्स बँकांच्या एफडी योजनांचे व्याजदर सर्वाधिक असतात आणि म्हणूनच, शेअर बाजारातील चढ-उतारांविरुद्ध निश्चित परतावा मिळवू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हा सर्वोत्तम गुंतवणुकीचा पर्याय ठरतो. व्याजदर महत्त्वाचा असला तरी, गुंतवणूकदारांनी एफडीमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी बँकिंग नियम, मुदतपूर्तीच्या अटी आणि लागू होणारे कर नियम देखील तपासले पाहिजेत. याशिवाय, संबंधित बँकेची आर्थिक स्थिती तपासणे देखील महत्त्वाचे आहे.