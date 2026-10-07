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444 दिवसांच्या FD ची जबरदस्त योजना; कोणती बँक देते सर्वात मजबूत व्याजदर?

अनेकजण अशा ठिकाणी आपला पैसा गुंतवतात जिथे परतावा पूर्वनिश्चित असतो आणि बाजारातील चढ-उतारांचा त्यावर परिणाम होत नाही. पूर्वनिश्चित परताव्याची हमी देणारा पर्याय म्हणजे FD. सध्या 444 दिवसांची FD योजनेत खूप लोक गुंतवणूक करत आहेत.  

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 07, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 11:14 PM IST
444 दिवसांच्या FD ची जबरदस्त योजना; कोणती बँक देते सर्वात मजबूत व्याजदर?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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