/गाईच्या मृत्यूनंतर गावात खळबळ! 450 जणांनी घेतलं रेबिजचं इंजेक्शन, नेमकं काय झालं?

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये एका गाईच्या मृत्यूनंतर एकच खळबळ उडाली. गाईच्या मृत्यूनंतर दोन गावातील 450 जणांनी रेबिजची लस घेतली. याचं कारण गाईचा मृत्यू कुत्रा चावल्याने झाला होता आणि याच गाईच्या दुधापासून बनवलेला प्रसाद या 450 जणांनी खाल्ला होता. रेबीजचा संशय असलेल्या गाईच्या दुधापासून बनवलेले 'चरणामृत' सेवन केल्यामुळे लोकांना रेबीजविरोधी लस देण्यात आली. गाईच्या वागण्यात बदल झाल्यानंतर मंगळवारी संध्याकाळी तिचा मृत्यू झाला, त्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून आरोग्य विभागाने लसीकरण मोहीम राबवली.
हे दूध दोन स्थानिक दुकानांमध्ये आणि अनेक घरांमध्येही पुरवले गेले होते, ज्यामुळे रहिवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गाईचे मालक नवामी यादव यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या एक-दोन दिवसांपासून गाय आजारी वाटत होती, परंतु मंगळवारी तिची प्रकृती अधिकच खालावली. एका भटक्या कुत्र्याने गाईला कधी चावा घेतला, हे आपल्याला माहीत नसल्याचे यादव यांनी सांगितले.
गाईची प्रकृती बिघडत चालल्याने, यादव यांनी खासगी पशुवैद्यक डॉ. बेचन सिंग आणि डॉ. हरदेव यादव, तसेच पशुवैद्यकीय रुग्णालयातील एका डॉक्टरांचा सल्ला घेतला. यादव यांच्या मते, पशुवैद्यकांना संशय होता की गाईचा कुत्र्याने चावा घेतला असावा. त्यानंतर गाय कुत्र्यासारखा आवाज काढू लागली आणि मंगळवारी संध्याकाळी तिचा मृत्यू झाला.
एका पशुवैद्यकाने रेबीजची शक्यता वर्तवली असली, तरी अधिकार्यांनी गाईला खरोखर रेबीज होता की नाही, याची पुष्टी केलेली नाही. गायीचा मृत्यू आणि तिचे असामान्य वर्तन याची माहिती पसरु लागल्यानंतर दुर्गा पूजेदरम्यान 'चरणामृत' सेवन केलेले गावकरी चिंतेत पडले. खबरदारीचा उपाय म्हणून लोकांनी रेबीजविरोधी लस घेण्यास सुरुवात केली.
मंगळवारी, सुमारे 50 लोकांनी रेबीजविरोधी लस घेण्यासाठी सामुदायिक आरोग्य केंद्रात (CHC) धाव घेतली. त्यानंतरच्या दिवशी, म्हणजेच बुधवार, 21 ऑक्टोबर रोजी, आरोग्य विभागाचे एक पथक गावात पोहोचले आणि त्यांनी गावकऱ्यांची चिंता दूर करण्यासाठी लसीकरण शिबिराचे आयोजन केले.
शिबिरात गावकऱ्यांची मोठी गर्दी झाल्यामुळे पथकाने लसीकरण सुरूच ठेवले. बुधवार संध्याकाळपर्यंत या पथकाने सुमारे 400 लोकांना लस दिली, ज्यामुळे लस घेणाऱ्यांची एकूण संख्या अंदाजे 450 वर पोहोचली.
गोरखपूरचे उपमुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेश कुमार यांनी सांगितले की, संबंधित गाईचा एका कुत्र्याने चावा घेतला होता आणि दुर्गा पूजेदरम्यान भाविकांनी तिच्या दुधापासून बनवलेले 'चरणामृत' सेवन केले होते. डॉ. कुमार म्हणाले, "ती गाय आता मृत पावली आहे, ज्यामुळे लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून 150 लोकांना रेबीजविरोधी लस देण्यात आली आहे."
स्थानिकांना दिलासा देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, दही बनवण्यासाठी आणि त्यानंतर चरणामृत तयार करण्यासाठी वापरण्यापूर्वी दूध बहुधा उकळले गेले असावे. "घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही. दूध उकळल्यामुळे विषाणू नष्ट होतात," असे ते म्हणाले.