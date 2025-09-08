पुणे, मुंबई, हैदराबाद आणि... गणेशोत्सवामुळे भारतात 45000000000 रुपयांची उलाढाल; सर्वात जास्त पैसा इथून कमावला

Ganeshotsav 2025 India Economy Boost : महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात गणेशोत्सव मोठ्या जल्लोषात साजरा केला जातो. प्रमुख्याने पुणे, मुंबई, हैदराबाद सारख्या शहरांमध्ये गणेशोत्सवाची वेगळीच धूम पहायला मिळते. गणेशोत्सवामुळे भारतात 45000000000 रुपयांची उलाढाल जाली आहे. एकीकडे अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लादला असताना गणेशोत्सवात भारतातील सर्वच क्षेत्रात बंपर कमाई झाली. जाणून घेऊया गणेशोत्सवात सर्वात पैसा कोणत्या सेक्टरमधून मिळाला.
गणेशोत्सव हा फक्त धार्मिक उत्सव नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणार भारतातील सर्वात मोठा सण आहे. कम्प्लीट सर्कल कन्सल्टंट्सचे व्यवस्थापकीय भागीदार आणि मुख्य गुंतवणूक अधिकारी गुरमीत चढ्ढा यांनी गणेशोत्सवात होणाऱ्या आर्थिक उलाढालीबाबत माहिती दिली. 2024 मध्ये उत्सवांमुळेहोणारी आर्थिक उलाढाल 25,000 कोटी होती. 2025 मध्ये उत्सवाच्या काळात भारतात 45,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक उलाढाल झाली आहे. यात सर्वात मोठा वाटा मुंबई, पुणे आणि हैदराबाद सारख्या शहरांचा आहे. या शहरांनी मिळून 7000 कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था निर्माण करतात. यामध्ये मूर्ती, मिठाई, सजावट, पंडाल, वाहतूक इत्यादींचा समावेश आहे.
उत्सवामुळे विविध क्षेत्रांना अनेक फायदे मिळतात. मूर्तींच्या विक्रीतून 500 कोटी रुपये, मोदक आणि मिठाईतून 2000 कोटी रुपये, केटरिंग आणि स्नॅक्समधून 3000 कोटी रुपये, उत्सवाच्या वस्तूंमधून 3000 कोटी रुपये, कार्यक्रम व्यवस्थापनातून 5000 कोटी रुपये आणि स्थानिक खर्चातून 10,000 कोटींची उलाढाल होते. गेल्या वर्षी, गणेश चतुर्थी दरम्यान कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने 25,000 कोटी रुपयांच्या व्यवसायात वाढ पाहिली होती. CAIT चे महासचिव मानद प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, या उत्सवाचा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आणि गोवा या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होतो.
या उत्सवादरम्यान भारतात सुमारे 20 लाख गणेश मंडळे उभारली जातात. त्यापैकी सर्वाधिक मंडळे महाराष्ट्रात (७ लाखांहून अधिक), कर्नाटक (५ लाख) आणि आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश (२ लाख) येथे उभारली जातात. प्रत्येक मंडळावर किमान 50,000 रुपये खर्च केले जातात. यामुळे केवळ मंडळे उभारणी, सजावट आणि पूजा-पाठ यावर 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होतो. गणेश चतुर्थी ही भारताच्या संस्कृती आणि अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. हा उत्सव लोकांना एकत्र आणतो आणि त्यांना उत्सव साजरा करण्याची संधी देतो. शिवाय, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासही मदत होते. उत्सव काळात भारतीय रेल्वेचे बंपर कमाई होते. रेल्वेच्या माध्यमातून कोट्यावधीची कमाई होते.
