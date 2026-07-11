/47 मृत्यू, 184 भागात पूरस्थिती, मुंबईनंतर आणखी एका शहरात रस्त्यावर पावसाचा रुद्रावतार!

गुजरातमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. विशेषतः सुरतसह दक्षिण गुजरातमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून रस्ते, घरे, बाजारपेठा आणि औद्योगिक भाग पाण्याखाली गेले आहेत. अनेक ठिकाणी नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले असून बचाव आणि मदतकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. हवामान विभागाने पुढील काही दिवसही जोरदार पावसाचा इशारा दिल्याने प्रशासन सतर्क झाले आहे.
गुजरातमध्ये मान्सून सक्रिय झाल्यानंतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये विक्रमी पावसाची नोंद झाली आहे. काही भागांत काही तासांतच अनेक इंच पाऊस पडल्याने नद्या, ओढे आणि खाड्यांना पूर आला. सखल भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचल्याने नागरिकांना घराबाहेर पडणेही कठीण झाले. अनेक ठिकाणी वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली असून रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे. प्रशासनाने नागरिकांना अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन केले आहे.
सुरत शहरात अल्पावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शहरातील अनेक भाग जलमय झाले. रस्ते, सोसायट्या, दुकाने आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये पाणी शिरल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. काही भागांमध्ये कंबरभर पाणी साचल्याने बचाव पथकांना बोटींच्या सहाय्याने नागरिकांना बाहेर काढावे लागले. शाळा, महाविद्यालये आणि अंगणवाड्यांनाही तात्पुरती सुट्टी देण्यात आली.
मुसळधार पाऊस आणि पूरसदृश परिस्थितीमुळे सुरत जिल्ह्यात 47 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी ४३ मृत्यू सुरत शहरात, तर चार मृत्यू सुरतच्या ग्रामीण भागात झाले आहेत, अशी माहिती सुरतचे उपजिल्हाधिकारी साजिद मेरुजा यांनी दिली. उपजिल्हाधिकारी स्तरावरील चौकशीनंतर यातील 19 मृत्यूंची अधिकृत पुष्टी झाली असून, उर्वरित प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले की, ही सध्या उपलब्ध असलेली अधिकृत आकडेवारी आहे आणि चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम अहवाल प्रसिद्ध केला जाईल.
मुसळधार पावसाशी संबंधित विविध दुर्घटनांमध्ये अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला असून विजेचा धक्का, झाडे कोसळणे, बुडणे आणि भिंती पडणे अशा घटनांचा समावेश आहे. हजारो नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले आहे. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन दल, पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन संयुक्तपणे बचावकार्य करत असून अडकलेल्या नागरिकांना अन्न, पिण्याचे पाणी आणि आवश्यक सुविधा पुरवल्या जात आहेत.
भारतीय हवामान विभागाने गुजरातमधील काही जिल्ह्यांसाठी अतिवृष्टीचा इशारा कायम ठेवला आहे. पुढील काही दिवस विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. नदीकाठच्या आणि सखल भागातील नागरिकांनी विशेष खबरदारी घ्यावी, असा सल्लाही प्रशासनाने दिला आहे. अचानक पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते, त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सततच्या पावसामुळे बाजारपेठा, उद्योग, लघुउद्योग आणि व्यावसायिक व्यवहारांवर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक कारखान्यांमध्ये उत्पादन थांबले असून कर्मचाऱ्यांना कामावर पोहोचणे कठीण झाले आहे. अनेक वाहनांचे नुकसान झाले असून वीजपुरवठा आणि इंटरनेट सेवाही काही भागांत खंडित झाल्या. शेतजमिनींमध्ये पाणी साचल्याने कृषी क्षेत्रालाही फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अतिवृष्टीच्या काळात अनावश्यक प्रवास टाळावा, पूरग्रस्त किंवा पाण्याखाली गेलेल्या रस्त्यांवरून जाण्याचा प्रयत्न करू नये. मोबाईल चार्ज ठेवणे, आवश्यक औषधे, पिण्याचे पाणी आणि अन्नसाठा जवळ ठेवणे गरजेचे आहे. स्थानिक प्रशासन, हवामान विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून जारी होणाऱ्या सूचनांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे हाच सर्वोत्तम उपाय असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.