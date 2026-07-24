/धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीदरम्यान शिक्षण मंत्रालयाची मोठी कारवाई; CJP च्या आंदोलनाचं मोठं यश

नीट पेपरफुटीप्रकरणी (NEET Paper Leak) कॉकरोच जनता पार्टीकडून (CJP) जंतर मंतरवर आंदोलन केलं जात असताना शिक्षण मंत्रालयाकडून मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) शिक्षण आणि परीक्षा प्रणालीमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याच्या दिशेने एक मोठं पाऊल उचललं आहे. शिक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, NTA ने 47 अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केलं आहे. यापैकी काही अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर आणि फौजदारी कारवाई देखील केली जाणार आहे.
देशातील सर्वात मोठी परीक्षा घेणारी संस्था असलेल्या 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी'वर (NTA) अलीकडेच पेपरफुटीबाबत गंभीर आरोप झाले आहेत. लाखो तरुण उमेदवारांचे भवितव्य धोक्यात आल्याच्या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. भरती आणि परीक्षा प्रणालीची विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारने एक व्यापक सुधारणा मोहीम हाती घेतली आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, संस्थेतील ढिलाई आणि भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत.
सूत्रांच्या मते, ही कारवाई NTA मध्ये मोठ्या सुधारणा घडवून आणण्याच्या आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याच्या व्यापक मोहिमेचा एक भाग आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, आगामी काळात या संस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आणखी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जातील. विशेष म्हणजे, NTA अलीकडच्या काळात प्रश्नपत्रिका फुटणे (पेपर लीक) आणि परीक्षेशी संबंधित अनियमिततेच्या आरोपांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती.
या संस्थेच्या पुनर्रचनेसाठी एक कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. पुढील एका महिन्यात, सरकार NTA च्या कार्यपद्धती, अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि अंतर्गत व्यवस्थापन यामध्ये आमूलाग्र बदल करणार आहे. देशातील स्पर्धा परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवणे हा या मोठ्या परिवर्तनाचा मुख्य उद्देश आहे.