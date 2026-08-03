/1.50 कोटीचे 49 फ्लॅट विकले, पजेशन देण्याआधीच अचानक बिल्डरने स्वत: 18 मजली इमारत पाडण्याचा निर्णय घेतला; कारण जाणून शॉक व्हाल

बंगळूरु : आपलं हक्काचं घर असावं असं स्वप्न अनेकजण पाहतात. आयुष्याची जमापुंजा खर्च करुन घर खरेदी करतात. अनेकदा खरेदीदारांची बिल्डरकडून फसवणूक होते. बंगळूरुमध्ये असाच एक विचित्र प्रकार घडला आहे. एका 18 मजली इमारतीमधील 1.5 कोटीचे सर्व फ्लॅट विकले गेले. मात्र, पजेशन देण्याआधीच अचानक बिल्डरने स्वत: 18 मजली इमारत पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा कोणताही भुर्दंड ग्राहकांना बसणार नाही. बिल्डर त्याच जागेवर नवी इमारत बांधून देणार आहे. इमारत पाडण्याचा निर्णय बिल्डरने का घेतला यामागचे कारण अत्यंत धक्कादायक आहे.
बंगळूरुमधील 18 मजली इमारत सध्या देशभरात चर्चेचा विषय बनली आहे. भारतात अनेक बहुमजली इमरतींवर तोडक कारवाई करण्यात आली आहे. बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या इमारती जमीन दोस्त करण्याचे आदेश कोर्टाकडून दिले जातात. नोएडातील सुपरटेक ट्विन टॉवर्स देखील अशाच प्रकारे पाडण्यात आली होती. बंगळूरुमधील हे प्रकरण खूपच वेगळे आहे. कोर्टाचा कोणताही आदेश नसताना बिल्डरने ही नवी कोरी इमारत पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही सरकारी कारवाईशिवाय किंवा न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय बिल्डर ही इमारत जमीन दोस्त करणार आहे. स्वतःच 20 कोटी रुपयांचे नुकसान सोसून संपूर्ण १८ मजली नवीन इमारत पाडून टाकणार आहे.
बंगळूरमधील हरलूर रोडजवळ असलेल्या 'एसएनएन राज एटरनिया' या प्रीमियम प्रोजेक्ट अंतर्गत ही इमारत बांधण्यात आली आहे. ब्लॉक ई- 3 या 18 मजली टॉवरचे बांधकाम 2022 मध्ये सुरू झाले. इमारतीचे बांधकाम नुकतेच पूर्ण झाले असून, संबंधित प्राधिकरणांकडून भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळाले आहे. ही इमारत पूर्णपणे कायदेशीर आहे.
इमारत पूर्णपणे तयार झाली. पण ताबा मिळण्याच्या अगदी आधी, जेव्हा बिल्डरच्या तांत्रिक टीमने अंतिम सुरक्षा तपासणीसाठी वॉटर लोड टेस्ट (पाण्याचा भार तपास) केली, तेव्हा अभियंते थक्क झाले. चाचणीदरम्यान, इमारत एका बाजूला किंचित झुकलेली दिसली. तपासात असे उघड झाले की, इमारतीच्या बांधकामाच्या सुरुवातीला मातीचे विश्लेषण करणाऱ्या बाह्य सल्लागाराने बोअरहोलच्या माहितीचा अर्थ लावण्यात गंभीर चूक केली होती, ज्यामुळे बहुमजली इमारतीच्या पायामध्ये संरचनात्मक असंतुलन निर्माण झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली.
ताबा प्रमाणपत्र (OC) मिळाल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच, सर्व 49 अपार्टमेंट विकले गेले. एका फ्लॅटची किंमत 1.50 कोची रुपये आहे. येथे फ्लॅट खरेदी करणारे ग्राहक फ्लॅटचा ताबा मिळण्याची वाट पाहत होते. तरीही, विकासकाने स्वतःहून टॉवर पाडून त्याची पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या फ्लॅट्सचे खरेदीदार प्रामुख्याने आयटी व्यावसायिक, कॉर्पोरेट अधिकारी आणि मध्यम व उच्च उत्पन्न गटातील कुटुंबे आहेत.
अनेक कुटुंबांनी नवीन घरांमध्ये जाण्यासाठी आपली जुनी भाड्याची घरे खाली करण्याची नोटीस आधीच दिली होती, तर काही जण वर्षानुवर्षे गृहकर्जाचे मोठे हप्ते भरत होते. या प्रकल्पात 15 टॉवर्स आणि 972 फ्लॅट्स असून, त्यापैकी 822 कुटुंबांनी आधीच ताबा घेतला आहे आणि उर्वरित टॉवर्स पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. शॉर्टकट घेण्याऐवजी, बिल्डरने ग्राहकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन संपूर्ण टॉवर पाडून तो नव्याने बांधण्याचा निर्णय घेतला.