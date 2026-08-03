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1.50 कोटीचे 49 फ्लॅट विकले, पजेशन देण्याआधीच अचानक बिल्डरने स्वत: 18 मजली इमारत पाडण्याचा निर्णय घेतला; कारण जाणून शॉक व्हाल

1.50 कोटी किंमतीचे 49 फ्लॅट विकले गेले.  खरेदीदार पजेशनची वाट पाहत होते. अचानक बिल्डरने 18 मजली इमारत पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही इमारत पूर्णपणे कायदेशीर असून इमारतीला OC प्रमाणपत्र देखील मिळाले आहे. असे असताना बिल्डरने इमारत पाडण्याचा निर्णय का घेतला यामागचे कारण जाणून शॉक व्हाल. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 03, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:48 PM IST
1.50 कोटीचे 49 फ्लॅट विकले, पजेशन देण्याआधीच अचानक बिल्डरने स्वत: 18 मजली इमारत पाडण्याचा निर्णय घेतला; कारण जाणून शॉक व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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