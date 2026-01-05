पोलीस दलात खळबळ! एकाचवेळी 49 IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या; केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यादी काढली

IAS And IPS Officers Transferred: पोलिस दलात खळबळ माजवणारी मोठी घडामोड देश पातळीवर घडली आहे. भारतातील विविध राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या 49 IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय फेरबदल केला आहे. गृह मंत्रालयाने पत्र पाठवून बदली झालेल्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) देशातील प्रशासनिक व्यवस्थेचा मोठा फेरबदल केला आहे. 31 IAS आणि 18 IPS अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली आहे. देशातील विविध केंद्र शासित प्रदेश आणि राज्यांमध्ये यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा आदेश तात्काळ अंमलबजाणीचा आहे. शासनातील कार्यकुशलता, जबाबदाऱ्या आणि निर्णय-प्रक्रियेला अधिक गतिमान करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
हे बदल AGMUT कैडर (Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram and Union Territories) मधील विविध भागांमध्ये करण्यात आले आहेत, ज्यात दिल्ली, जम्मू-काश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार, गोवा आणि अरुणाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे. प्रशासनिक प्रणाली अधिक प्रभावी, सक्षम आणि तातडीने निर्णय घेण्यास सक्षम करण्यासाठी हा फेरबदल करण्यात आल्याचे अधिकृतपणे सांगितले गेले आहे. काही वरिष्ठ IAS अधिकाऱ्यांना दिल्लीमध्ये नियुक्ती देण्यात आली आहे, तर काहींना जम्मू-काश्मीर व लद्दाख यांसारख्या संवेदनशील विभागात पाठवले गेले आहे. वरिष्ठ अधिकारी विविध विभागांमध्ये बदलण्याचे उद्दिष्ट अनुभवाचे संतुलन राखणे व प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढवणे हे मानले जाते.
अश्वनी कुमार (१९९२) जम्मू आणि लडाख
संजीव खिरवार (१९९४) दिल्ली
संतोष डी. वैद्य (१९९८) दिल्ली
पद्मा जयस्वाल (२००३) दिल्ली
शूरबीर सिंग (2004) लडाख
आर. एलिस वाझ (2005) जम्मू आणि काश्मीर
यशपाल गर्ग (२००८) दिल्ली
संजीव आहुजा (२००८) दिल्ली
नीरज कुमार (2010)दिल्ली
सय्यद आबिद रशीद शाह (२०१२) चंदीगड
सत्येंद्र सिंग दुर्सावत (२०१२) दिल्ली
अमन गुप्ता (२०१३) दिल्ली
राहुल सिंग (२०१३) दिल्ली
अंजली सेहरावत (२०१३) जम्मू आणि काश्मीर
हेमंत कुमार (२०१३) अंदमान आणि निकोबार
रवी दादरीच (२०१४) मिझोराम
किन्नी सिंग (२०१४) पुद्दुचेरी
सागर डी. दत्तात्रय (२०१४) जम्मू आणि काश्मीर
अरुण शर्मा (२०१५) दिल्ली
वंदना राव (२०१५) अंदमान आणि निकोबार
बसीर-उल-हक चौधरी (२०१५) लडाख
मायकेल एम. डिसूझा (२०१५) गोवा
आकृती सागर (२०१६) जम्मू आणि काश्मीर
कुमार अभिषेक (२०१६) जम्मू आणि काश्मीर
सलोनी राय (२०१६) दिल्ली
निखिल यू. देसाई (२०१६) गोवा
अंकिता मिश्रा (२०१८) अरुणाचल प्रदेश
हरी कल्लीकट (२०१८) दिल्ली
विशाखा यादव (२०२०) दिल्ली
अझरुद्दीन झहीरुद्दीन काझी (२०२०) दिल्ली
चीमाला शिव गोपाल रेड्डी (२०२०) दिल्ली
अजित कुमार सिंगला (२००४) दिल्ली
मंगेश कश्यप (२००९) अरुणाचल प्रदेश
राजीव रंजन सिंग (२०१०) चंदीगड
प्रशांत प्रिया गौतम (२०१३) जम्मू आणि काश्मीर
आर.पी. मीना (२०१३) दिल्ली
राहुल अलवाल (२०१४) दिल्ली
एस.एम. प्रभुदेसाई (२०१४) गोवा
राजिंदर कुमार गुप्ता (२०१४) पुद्दुचेरी
शोभित डी. सक्सेना (२०१५) दिल्ली
संध्या स्वामी (२०१६) अरुणाचल प्रदेश
सचिन कुमार सिंघल (२०१७) दिल्ली
अक्षत कौशल (२०१८) अरुणाचल प्रदेश
श्रुती अरोरा (२०१८) गोवा
अचिन गर्ग (२०१९) अरुणाचल प्रदेश
सनी गुप्ता (२०२०) जम्मू आणि काश्मीर
ईशा सिंग (२०२१) दिल्ली