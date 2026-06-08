/भारतातील चौथ्या नंबरच्या सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेवर RBI ची मोठी कारवाई; 41.80 लाखांचा दंड, तुमचं खातं या बँकेत आहे का?

Canara Bank : भारतातील चौथ्या नंबरच्या सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेवर भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात RBI ने मोठी कारवाई केली आहे. कॅनरा बँकेवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. कॅनरा बँकेला 41.80 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. केवायसी नियमांचे उल्लंघन केल्याने आरबीआयने या बँकेवर ही कारवाई केली आहे. कॅनरा बँकेत खातं असणाऱ्या ग्राहकावंर याचा काय परिणाम होईल जाणून घेऊया.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) 'नो युवर कस्टमर' (केवायसी) नियमांसह काही बँकिंग मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्याबद्दल कॅनरा बँकेवर 41.8 लाखांचा दंड आकारला आहे. कॅनरा बँकेने अनेक ग्राहकांचे केवायसी रेकॉर्ड विहित वेळेत सेंट्रल केवायसी रेकॉर्ड्स रजिस्ट्री (CKYCR) मध्ये अपलोड केले नव्हते. आरबीआयच्या तपासात ही बाब उघडकीस आली. नियमांनुसार, फसवणूक टाळण्यासाठी सर्व बँकांना नवीन आणि विद्यमान ग्राहकांचा केवायसी डेटा या केंद्रीय नोंदणीमध्ये एका विशिष्ट कालावधीत अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. कॅनरा बँक ही कालमर्यादा पाळण्यात अयशस्वी ठरल्याने कारवाई करण्यात आली आहे.
RBI च्या तपासात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर गेल्या एका वर्षात ग्राहकाने कोणताही व्यवहार केला असेल, तर ते खाते सक्रिय मानले जाते. तथापि, शेवटच्या व्यवहाराला एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच कॅनरा बँकेने अनेक खाती निष्क्रिय घोषित केली आहेत. कॅनेरा बँकेने व्यवहार होत असताना खाती 'निष्क्रिय' श्रेणीत टाकली आहेत.
मार्च 2025 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या मूल्यांकनात अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. आरबीआयने 31 मार्च 2025 रोजी कॅनरा बँकेच्या आर्थिक स्थितीचे आणि कामकाजाच्या परिस्थितीचे लेखापरीक्षण करणाऱ्या पर्यवेक्षकीय मूल्यांकनाचा (आयएसई 2025) भाग म्हणून बँकेवर कारवाई केली आहे.
चौकशीदरम्यान आढळलेल्या त्रुटींनंतर, आरबीआयने बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. बँकेचे उत्तर आणि तोंडी निवेदने विचारात घेऊन, मध्यवर्ती बँकेने दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला.
कॅनरा बँकेवर ही दंडात्मक कारनाई नियामक अनुपालनातील त्रुटींमुळे करण्यात आली आहे. या कारवाईचा उद्देश बँक आणि तिचे ग्राहक यांच्यातील कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा नाही. बँकेच्या सामान्य कामकाजावर आणि ग्राहकांच्या ठेवींवर कोणताही परिणाम होणार नाही असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
ग्राहकाची ओळख आणि पत्ता पडताळण्यासाठी केवायसी केली जाते. खात्यांचा वापर कोणत्याही फसवणुकीच्या किंवा बेकायदेशीर कामांसाठी केला जात नाही, याची खात्री करण्यासाठी बँका याचा वापर करतात. त्यामुळे, बँका वेळोवेळी ग्राहकांना त्यांचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मोबाईल नंबर आणि पत्त्याशी संबंधित कागदपत्रे अद्ययावत करण्यास सांगतात. केवायसी अपडेट नसेल तर बँका काही विशिष्ट सेवांवर निर्बंध घालू शकतात. काही प्रकरणांमध्ये, व्यवहारांवर मर्यादा येऊ शकतात. तसेच बँक ग्राहकाला पुन्हा कागदपत्रे सादर करण्यास सांगू शकते. त्यामुळे, बँकेकडून येणाऱ्या कोणत्याही केवायसी अद्ययावतीकरणाच्या संदेशाकडे किंवा कॉलकडे दुर्लक्ष करू नये.