5 इंटरनॅशनल आणि 18 डोमॅस्टिक; भारतातील 'या' एका राज्यात आहेत एकूण 23 विमानतळं; राज्याचे नाव जाणून शाॉक व्हाल

List of airports in Uttar Pradesh : कोणत्याही देशाची प्रगती त्याच्या पायाभूत सुविधांवरून ओळखली जाते. चांगले महामार्ग, एक्सप्रेसवे आणि रेल्वे, आंतरराष्ट्रीय बंदरे आणि विमानतळांसह, हे देखील आर्थिक प्रगतीचे लक्षण मानले जातात. भारतात नुकतेच दोन नवीन विनातळांचे उद्घाटन जाले आहे. यापैकी एक विमानतळ महाराष्ट्रातील नवी मुंबई शहरात बांधण्यात आले आहे. भारतात एकूण 487 विमानतळ आहेत. यापैकी 34 आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, 10 सीमाशुल्क विमानतळ, 81 देशांतर्गत विमानतळ आणि 23 संरक्षण हवाई क्षेत्रे विमानतळांचा समावेश आहे. पण, भारतातील एक राज्यात तब्बल 23 विमानतळं आहेत. यापैकी 5 इंटरनॅशनल आणि 18 डोमॅस्टिक एअरपोर्ट आहेत. जाणून घेऊया हे राज्य कोणते?
भारतात सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उत्तर प्रदेशात आहेत. उत्तर प्रदेशात एकूण पाच आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहेत. उत्तर प्रदेशातील विमानतळांमध्ये वाराणसीतील लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, लखनऊमधील चौधरी चरण सिंह आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, कुशीनगरमधील कुशीनगर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि अयोध्यामधील महर्षी वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांचा समावेश आहे. ही सर्व विमानतळे कार्यरत आहेत, म्हणजेच येथून उड्डाणे चालतात. ती सर्व भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाद्वारे चालवली जातात.
1. २०१२ पूर्वी उद्घाटन झालेले लखनौमधील चौधरी चरण सिंह आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी एक प्रमुख केंद्र आहे.
2. सध्या महाकुंभमेळा सुरू असलेल्या वाराणसीमध्ये देखील एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. २०१२ पूर्वी उद्घाटन झालेले लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे एक प्रमुख धार्मिक केंद्र आहे.
3. कुशीनगरमध्ये एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ देखील आहे - कुशीनगर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ. त्याचे उद्घाटन २०२१ मध्ये झाले. ते बौद्ध पर्यटनाला प्रोत्साहन देते आणि जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करते.
4. महर्षी वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अयोध्येत आहे. त्याचे उद्घाटन २०२३ मध्ये झाले. भगवान रामाचे जन्मस्थान एक पवित्र शहर मानले जाते.
5. जेवरमध्ये नुकतेच नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (एनआयए) चे उद्घाटन करण्यात आले. ते देशातील सर्वात मोठे विमानतळ असेल.
आग्रा विमानतळ घरगुती
आझमगड विमानतळ
बरेली विमानतळ
चित्रकूट विमानतळ
गाझियाबाद, हिंडन विमानतळ
गोरखपूर विमानतळ
झाशी विमानतळ घरगुती
कानपूर विमानतळ
ललितपूर विमानतळ
मेरठ विमानतळ घरगुती
