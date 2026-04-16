कडक उन्हात 'या' 5 वस्तू बॉम्ब बनतात! चुकूनही कारमध्ये ठेवू नका नाही तर स्फोट होईल

Car Safety Tips: हवामान खात्याने कडक उन्हाचा अलर्ट दिला आहे. भारतासह महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये पारा 50 च्या पुढे जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. उन्हापासून बचाव करण्यासाठी सरकारने नियमावली जारी केली असून खबरदारीचा इशारा दिला आहे. उन्हात वाहने पेटण्याची शक्यता असते. अनेक ठिकाणी वाहनांनी पेट घेतल्याच्या घटना घडतात. यामुळे उन्हाळ्यात वाहनांची काळजी घेणे देखल तितकेच गरजेचे आहे. अशी काही वस्तू आहेत ज्या चुकूनही कारमध्ये ठेवू नका.
कडक उन्हात अनेकजण बाईकऐवजी कारने प्रवास करणे पसंत करतात. अशा परिस्थितीत, कारमध्ये ठेवलेल्या काही वस्तूंमुळे स्फोट होऊ शकतो. या वस्तू कारमध्ये ठेवणे म्हणजे कारमध्ये बॉम्ब ठेवण्यासारखे आहे. या वस्तूंसह कारची नियमीत सर्व्हिंसिंग करणे तसेच कारचे इंजीन थंड राहील याची काळजी घेणे तसेच अलर्ट राहणे देखील तितकेच गरजेचे आहे.
उन्हाळ्यात कोणत्या वस्तू कारमध्ये ठेवू नये?
उन्हाळ्यात परफ्यूम, डिओडोरंट्स, बॉडी स्प्रे किंवा इतर एरोसोल कंटेनर कारमध्ये ठेवू नका. या स्फोट होण्याचा धोका निर्माण होवू शकतो. या उत्पादनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अल्कोहोल असते, जे अत्यंत ज्वलनशील आहे. सूर्यप्रकाशात या वस्तू गरम होऊ शकते आणि उत्प्रेरक म्हणून काम करू शकते. या मुळे या वस्तू पेट घेवून कारला आग लागण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
चुकूनही कारमध्ये लायटर ठेवू नका. यात इंधन म्हणून पेट्रोल वापरले जाते, जे अत्यंत ज्वलनशील असते. पेट्रोलप्रमाणेच, तीव्र सूर्यप्रकाशात त्याचे बाष्पीभवन होऊन आग लागू शकते. अगदी एक लहान ठिणगीसुद्धा कारचे नुकसान करण्यासाठी पुरेशी ठरू शकते. कारमध्ये लायटर ठेवू नका. किंवा लायटर ठेवल्यास ते ग्लोव्ह बॉक्समध्ये किंवा थेट सूर्यप्रकाशापासून दूर असलेल्या ठिकाणी ठेवा.
अनेक जण डेकोर म्हणून कारला आरसे, सीडी लावतात. या वस्तू अत्यंत परावर्तक असतात. सूर्यप्रकाश परावर्तित करू शकतात, ज्यामुळे कारला आग लागण्याचा किंवा स्फोट होण्याचा धोका असतो.
पॉवर बँकसारखी बॅटरीवर चालणारी उपकरणे कारमध्ये ठेवणे धोकादायक ठरू शकते. कारण तापमान वाढल्यास त्यांचा स्फोट होऊ शकतो. कारण यामध्ये लिथियम-आयन बॅटरी असते. अशा प्रकारच्या बॅटरी एका मर्यादित तापमानापर्यंतच सुरक्षित राहू शकतात. बंद कारमध्ये असा बॅटरींमध्ये तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होऊन ती फुगू शकते किंवा तिचा स्फोटही होऊ शकतो.
उन्हाळ्यात कारच्या डॅशबोर्डवर किंवा सीटवर प्लास्टिकची पाण्याची बाटली ठेवणे धोकादायक ठरू शकते. पाण्याची बाटली सूर्यप्रकाशात ठेवल्यास ती भिंगाप्रमाणे काम करून आग लागू शकते. आयमुळे आगा लागण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे कारमध्ये पाण्याची बाटली नेहमी पिशवीत ठेवा किंवा कापडाने झाकून ठेवावी.