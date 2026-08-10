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5 भयानक चक्रीवादळं एकाचवेळी सक्रिय; भारत, जपानला धोका? शाळा बंद, 1500 विमानांचे उड्डाण रद्द, चीनध्ये भयानक स्थिती

पश्चिम पॅसिफिक महासागरात निर्माण झालेल्या डॉल्फिन चक्रीवादळाने चीनमध्ये धडक दिली आहे. चान-होम जपानच्या दिशेने सरकत आहे. मारियाना बेटांजवळ इतर तीन प्रणाली सक्रिय आहेत. 5 वादळं सक्रिय आहेत.  यांचा मान्सूनवर परिणाम होऊ शकतो.

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 10, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:15 PM IST
5 भयानक चक्रीवादळं एकाचवेळी सक्रिय; भारत, जपानला धोका? शाळा बंद, 1500 विमानांचे उड्डाण रद्द, चीनध्ये भयानक स्थिती

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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