/5 भयानक चक्रीवादळं एकाचवेळी सक्रिय; भारत, जपानला धोका? शाळा बंद, 1500 विमानांचे उड्डाण रद्द, चीनध्ये भयानक स्थिती

Typhoon Dolphin Impact on India: पश्चिम पॅसिफिक महासागरात सध्या एका विनाशकारी हवामान स्थिती निर्माण झाली आहे. 5 उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळे एकाच वेळी सक्रिय झाली आहेत. डॉल्फिन चक्रीवादळाने चीनच्या पूर्व किनाऱ्यावर धडक दिली आहे. तर, चान-होम उष्णकटिबंधीय वादळ जपानच्या मुख्य भूमीकडे सरकत आहे. जपानपासून चीन आणि तैवानपर्यंत चिंता वाढवणारे हा टायफून डॉल्फिन वादळ अत्यंत शक्तिशाली आहे. ताशी 216 KM प्रती तास इतक्या प्रचंड वेगाने हे वादळ पुढे सरकत आहे. भारताच्या मान्सूनवर या वादळाचा परिणाम होणार आहे.
मारियाना बेटांभोवती आणखी तीन वादळं घिरट्या घालत आहेत. वादळाच्या तडाख्यात सापडणाऱ्या प्रदेशांमध्ये मुसळधार पाऊस, सोसाट्याचा वारा आणि पुराचा धोका निर्माण होऊ शकतो. तर भारताच्या मान्सूनवरही परिणाम होऊ शकतो. डॉल्फिन टायफून हे या वर्षी चीनला धडकलेले सर्वात शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळ ठरले आहे. 9 ऑगस्ट 2026 रोजी, सायंकाळी सुमारे 5:30 वाजता, झेजियांग प्रांतातील युहुआनजवळ हे वादळ धडकले. 151 किलोमीटर प्रति तास वेगाने या वादळाने धडक दिली. जो सॅफिर-सिम्पसन स्केलनुसार श्रेणी 1 च्या चक्रीवादळाच्या बरोबरीचा होता. सुमारे एका तासानंतर या वादळाने वेन्झोऊजवळ दुसरी धडकही दिली. यापूर्वी ते जपानच्या दक्षिणेकडील ओकिनावा प्रांतातून गेले होते, जिथे त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित झाला आणि काही जण जखमी झाले.
चीनमध्ये वादळाचा सामना करण्यासाठी आधीच तयारी करण्यात आली. 10 लाखांहून अधिक लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. त्यापैकी एकट्या वेनझोऊ शहरातच नऊ लाखांहून अधिक लोकांचे तात्पुरते स्थलांतर करण्यात आले. हजारो आपत्कालीन निवारा केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. शांघायमधूनही हजारो लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले.
जवळपास 1400 ते 1500 विमानांचे उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. मुसळधार पाऊस, सोसाट्याचा वारा, पूर आणि भूस्खलनाच्या धोक्यामुळे प्रशासनाने सर्वोच्च पातळीचा रेड अलर्ट जारी केला. नंतर चक्रीवादळाची तीव्रता कमी होऊन त्याचे उष्णकटिबंधीय वादळात रूपांतर झाले. हे वादळ आता भूभागाच्या दिशेने सरकत आहे, जिथे बुधवारपर्यंत मुसळधार पावसाचा धोका कायम आहे.
झेजियांग, जिआंग्सू, आन्हुई आणि आसपासच्या परिसरात २००-५०० मिमी पाऊस पडू शकतो, ज्यामुळे डोंगराळ भागात नदीला पूर येण्याचा आणि भूस्खलनाचा धोका वाढतो. आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ तयार झालेले डॉल्फिन वादळ लांबचा प्रवास करून चीनमध्ये पोहोचले आहे.
दरम्यान, चान-होम चक्रीवादळ जपानच्या दिशेने सरकत आहे. वायव्य पॅसिफिकमधील ही 14 वी प्रणाली आहे. हे वादळ ईशान्य जपानच्या दिशेने, विशेषतः होंशू बेटाच्या मध्य किंवा ईशान्य भागाकडे सरकत आहे. ते मंगळवार संध्याकाळपर्यंत किंवा रात्रीपर्यंत जपानच्या मुख्य भूमीवर धडकण्याची शक्यता आहे. सध्या वाऱ्याचा वेग सुमारे 40 ते 50 नॉट्स आहे. ते हळूहळू अधिक तीव्र होऊ शकते. मात्र भूमीवर धडकण्याच्या वेळेपर्यंत ते वादळ कमकुवत होण्याचीही शक्यता आहे.
जपानमध्ये, या वादळामुळे मुसळधार पाऊस, सोसाट्याचा वारा वाहणार आहे. इतकचं नाही तर समुद्रात उंच लाटा येण्याचा धोका आहे. हे वादळ आधीच सक्रिय असलेल्या इतर प्रणालींमध्ये मिसळून या प्रदेशात अस्थिर हवामान निर्माण करत आहे. अमेरिकेच्या लष्करी तळांसह अनेक भागांमध्ये उच्च सतर्कता घतेली जात आहे. चान-होम जपानच्या समुद्राकडे सरकत असताना उष्णकटिबंधीय कमी दाबाच्या क्षेत्रात रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे. जपानसारख्या विकसित देशात जरी पूर्वतयारी अधिक चांगली असली तरी, पूर, भूस्खलन आणि वाहतूक कोंडी यांसारख्या समस्या आव्हानात्मक ठरू शकतात.
मारियाना बेटांच्या ज्यात ग्वाम आणि उत्तर मारियाना बेटांचा समावेश आहे त्या आसपासच्या परिसरात अनेक उष्णकटिबंधीय प्रणाली सक्रिय होत आहेत. पश्चिम पॅसिफिकमधील अनेक हवामान प्रणालींची एकाच वेळी होणारी हालचाल हे एक मोठ्या हवामान बदलाचे संकेत मानले जात आहे. यावर्षी मारियाना प्रदेशातून आधीच शक्तिशाली वादळे गेली आहेत, जसे की सुपर टायफून बावी, ज्याचा परिणाम ग्वाम आणि आसपासच्या बेटांवर झाला होता.
अल निनोमुळे या प्रदेशात वादळांची वारंवारता आणि तीव्रता वाढू शकते. स्थानिक पातळीवर, ही बेटे लहान असल्यामुळे वादळांना याचा तडाखा बसतो. वीज, पाणी आणि दळणवळण विस्कळीत होतात. पश्चिम पॅसिफिकमध्ये डॉल्फिन, चान-होम, पेलूसह 5 वादळं एकाचवेळी सक्रिय होणे ही हवामानशास्त्रज्ञांसाठी निरीक्षणाची बाब आहे.
पश्चिम पॅसिफिकमध्ये इतक्या दूरवर निर्माण होणाऱ्या या वादळांचा भारताच्या मान्सूनवर काय परिणाम होऊ शकतो? ही वादळे थेट भारताच्या दिशेने येत नसली तरी, वातावरणीय अभिसरणाद्वारे त्यांचे अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतात. वैज्ञानिक अभ्यासांनुसार, पश्चिम उत्तर पॅसिफिकमधील सक्रिय चक्रीवादळे बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्रांच्या निर्मितीवर परिणाम होऊ शकतो.
जेव्हा पॅसिफिक महासागरात शक्तिशाली वादळे तयार होतात, तेव्हा ती पूर्वेकडे आर्द्रता खेचून आणू शकतात. ज्यामुळे भारतीय उपखंडात पोहोचणाऱ्या आर्द्रतेचे प्रमाण कमी होते. यामुळे मान्सून द्रोणीची स्थिती बदलू शकते आणि बंगालच्या उपसागरात नवीन कमी दाबाच्या प्रणाली किंवा अवदाब तयार होण्यास अडथळा येऊ शकतो.
या कमी दाबाच्या प्रणाली मध्य, पूर्व आणि उत्तर भारतातील पावसाचे मुख्य कारण आहेत. परिणामी, मान्सून कमकुवत होऊ शकतो किंवा काही काळासाठी थांबूही शकतो. वादळे दीर्घकाळ टिकून राहिली तर भारतीय मान्सूनसला धोका निर्माण होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, डॉल्फिनसारख्या वादळाचा मान्सूनवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. हा परिणाम वादळ किती काळ तीव्र राहते आणि ते कुठे सरकते यावर अवलंबून असतो. काही प्रकरणांमध्ये, या प्रणालींमुळे मान्सूनचे वारे अधिक तीव्र होऊन पश्चिम किनारपट्टीवर पावसाचे प्रमाण वाढू शकते.
भारतीय हवामान विभागाचे (IMD) वादळांच्या स्थितीवर लक्ष आहे. अल निनो आणि पॅसिफिक वादळे एकत्र येऊन मान्सूनच्या स्वरूपात बदल घडवू शकतात. या वर्षाच्या सुरुवातीला, पॅसिफिकमधील घडामोडींचा मान्सूनवर परिणाम होत असल्याचे संकेत मिळाले होते. जागतिक हवामान प्रणालीची गुंतागुंत या वादळाछ्या रुपाने पहायला मिळत आहे. पश्चिम पॅसिफिकमधील घडामोडींचा भारतीय मान्सूनवर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो.