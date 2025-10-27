English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अजबच! भारतातील 5 सर्वात गडगंड श्रीमंत भिकारी, काही कोट्याधीश तर काहींची लाखोंची कमाई

Richest Beggars Of India: भारतात भिकाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. अशातच त्यांच्या संपत्तीचा आकडा हा थक्क करणारा आहे. आज भिकाऱ्यांच्या घरात प्रचंड पैसा सापडत आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 27, 2025, 02:15 PM IST
उत्तराखंडमधील रुरकी येथून एक बातमी आली आहे जी सर्वांनाच धक्कादायक आहे. वर्षानुवर्षे रस्त्यावर भिक मागणाऱ्या एका महिलेकडून लाखो रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. महिलेकडून एक लाख रुपयांहून अधिक रोख रक्कम जप्त करण्यात आल्याचे वृत्त आहे आणि ही मोजणी अजूनही सुरू आहे. ही संपूर्ण रक्कम दोन बॅगांमध्ये भरण्यात आली होती. भिकाऱ्याकडे अशी संपत्ती सापडण्याची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी अनेक भिकाऱ्यांची संपत्ती उघडकीस आली आहे.

नावात भिकारी, कोट्यवधींची संपत्ती

"भिकारी" हा शब्द दया निर्माण करू शकतो; त्यातून जी प्रतिमा तयार होते ती फाटलेले, जीर्ण कपडे आणि दयनीय जीवनाची आहे. तथापि, काहींसाठी, हा एक फायदेशीर व्यवसाय आहे आणि त्यांनी स्वतःची घरे देखील खरेदी केली आहेत. केवळ भारतातच नाही तर जगभरातील अनेक देशांमध्ये असे भिकारी आहेत ज्यांची संपत्ती सरासरी व्यक्तीपेक्षा जास्त आहे.

भरत जैन

भारत आणि जगातील सर्वात श्रीमंत भिकाऱ्यांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या भरत जैनकडे इतकी संपत्ती आहे की त्यांना भिकारी म्हणायलाही तुम्हाला लाज वाटेल. मुंबईतील रहिवासी असलेल्या जैनची संपत्ती एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले जाते. काही अहवालांमध्ये असा दावाही केला जातो की त्यांच्याकडे एक फ्लॅट आहे. मुंबईत भिक मागून ते दररोज दोन ते तीन हजार रुपये कमावतात.

पप्पू कुमार 

बिहारमधील पाटणा रेल्वे स्टेशनवर भिक्षा मागणारा पप्पू कुमारची मालमत्ता एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. एका अपघातात त्याचे पाय खराब झाल्यानंतर, पप्पू पुन्हा भिक्षा मागू लागला. आता त्याचा मुलगा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकतो आणि तो व्याजावर लहान व्यवसायांना पैसे देखील देतो. पप्पूची अनेक बँक खाती आहेत आणि त्याचे उत्पन्न सतत वाढत आहे.

कोलकाताची लक्ष्मी दास

कोलकातामध्ये एक भिकारी खूप प्रसिद्ध आहे. ती एक महिला आहे आणि महिन्याला 40000 रुपयांपेक्षा जास्त कमावते. तिचे नाव लक्ष्मी दास आहे, जी अनेक वर्षांपासून शहरात भीक मागत आहे.

कृष्ण कुमार गीते

भरत जैनप्रमाणे, कृष्ण कुमार गीते देखील मुंबईत राहतात आणि त्यांच्या भावासोबत भिकारी म्हणून काम करतात. दोन्ही भाऊ भीक मागून मिळणारे पैसे चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करतात आणि इतर स्रोतांमधून देखील कमावतात. त्यांचे दैनंदिन उत्पन्न 2000 रुपयांपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते.

बुर्जू चंद्र आझाद

मुंबईचा रहिवासी बुर्जू चंद्र आझाद हा सर्वात श्रीमंत भिकाऱ्यांपैकी एक मानला जात असे. तो आता मृत झाला आहे, पण त्याच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या घरी जाऊन पोलिस थक्क झाले. मुंबईच्या रस्त्यांवर भीक मागणाऱ्या या माणसाच्या घरातून लाखो रुपये रोख जप्त करण्यात आले.

