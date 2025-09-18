English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
गोल्डी गँगचे 4 नाही तर 5 शूटर बरेलीला आले अन् 2500 सीसीटीव्ही अन् लाल चप्पल...; दिशा पटानी फायरिंग प्रकरणात मोठा खुलासा

Disha Patani House Firing : बरेलीमधील दिशा पटानीच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्या दोन आरोपींचा एन्काऊंटर करण्यात आला. पण या प्रकरणात मोठा खुलासा पोलिसांकडून झाला आहे.   

नेहा चौधरी | Updated: Sep 18, 2025, 02:43 PM IST
Disha Patani House Firing : अभिनेत्री दिशा पटानीच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्या दोन शूटरचा स्पेशल टास्क फोर्सकडून (STF) एन्काऊंटर करण्यात आला. उत्तर प्रदेशातील बरेली इथल्या दिशा पटानीच्या घरावर गोल्डी ब्रार आणि रोहित गोदरा टोळीचा हात होता हे समोर आला आहे. या प्रकरणात पोलिसांना धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. गोल्डी ब्रार आणि रोहित गोदरा टोळीने चार नव्हे तर पाच शूटर पाठवल्याचे उघड झालंय. एसटीएफचे एएसपी राजकुमार मिश्रा यांनी या एन्काऊंटरबाबतची माहिती देताना म्हणाले की, पोलिसांनी जवळपास 2500 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेज तपासले आहेत. गोळीबार करणाऱ्या एका आरोपीच्या लाल बुटांमुळे त्यांना महत्त्वाचा सुगावा हाती लागला आहे. लाल बुटामुळे गोळीबार करणारे पोलिसांच्या हाती लागले. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोल्डी ब्रार आणि रोहित गोदरा टोळीने चार नव्हे तर पाच शूटर पाठवल्याचे उघड झाले आहे. पण त्यातील एक आजारी असल्याने परतला, तर इतर चार जणांनी रेकी आणि गोळीबार केला. अरुण आणि रवींद्र चकमकीत मारले गेले असून पोलिसांनी त्यांच्याकडून शस्त्रे जप्त केली आहेत.

गोळीबार करणारे गोल्डी ब्रार टोळीचे असून या प्रकरणात आणखी एक मोठा खुलासा समोर आलाय. तपासात असे समोर आले आहे की परदेशात असलेले गोल्डी ब्रार आणि रोहित गोदारा यांनी त्यांच्या हँडलरद्वारे चार नव्हे तर पाच शूटरना बरेलीला पाठवले होते. ते 11 सप्टेंबर रोजी बरेलीला आले होते आणि पंजाब हॉटेलमध्ये थांबले होते. मात्र, बरेलीत पोहोचल्यानंतर एका शूटरची तब्येत बिघडली आणि माघारी परतला.

त्यांचा हँडलर कॅनडामध्ये राहणारा गोल्डी ब्रार आणि पोर्तुगालमध्ये राहणारा रोहित गोदारा यांच्याशी थेट संपर्कात होता असंही तपासात समोर आले आहे. या गोळीबारातून दहशत पसरवण्याची टोळीची योजना होती असं समोर आलं आहे. चकमकीनंतर, मारल्या गेलेल्या शूटर्सकडून तुर्की बनावटीचे झिगाना पिस्तूल आणि ऑस्ट्रियन बनावटीचे ग्लॉक पिस्तूल जप्त केलं आहेत. 

त्यानंतर, 11 सप्टेंबर रोजी, उर्वरित चार शूटर काळ्या स्प्लेंडर मोटरसायकल आणि पांढऱ्या अपाचे मोटरसायकलवरून दिशा पटानीच्या घरी आले आणि त्यांनी रेकी केली. शूटर नकुल आणि विजय स्प्लेंडर मोटरसायकलवर होता, तर अरुण आणि रवींद्र अपाचे मोटरसायकलवर होता. 12 सप्टेंबर रोजी, हल्ल्याच्या दिवशी, हे चौघेही दिशाच्या घरी पोहोचले. फक्त रवींद्रने गोळीबार केला आणि नंतर तिघेही पळून गेले. तर चकमकीत मारले गेलेले शूटरची नावं अरुण आणि रवींद्र आहेत.

