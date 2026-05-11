/कुत्रा खाल्ल्याने 5 वाघांचा मृत्यू? Save Tiger मोहिमेला मोठा धक्का; डॉक्टरांनी सांगितलं खरं कारण

5 Tiger Deaths: नऊ दिवसांमध्ये एकामागोमाग एक पाच वाघांचा मृत्यू झाल्याने एकच खळबळ उडाली असून प्रशासन खडबडून जागं झालं असून हे नेमकं कशामुळे घडलं याबद्दल डॉक्टरांचं म्हणणं काय आहे जाणून घेऊयात...
5 Tiger Deaths: मध्य प्रदेशमधील कान्हा व्याघ्र प्रकल्पात कुत्रा खाल्ल्याने पाच वाघांचा मृत्यू झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एप्रिल-मे महिन्यामध्ये सरही रेंजमध्ये टी-141 वाघिणी आणि तिच्या चार बछड्यांचा अवघ्या 9 दिवसांत मृत्यू झाला. प्रयोगशाळा तपासणीत केनाईन डिस्टेंपर व्हायरसमुळे (CDV) या वाघांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. हा विषाणू कुत्र्यांमधून वाघांमध्ये पसरल्याचं सांगण्यात येत आहे. केनाईन डिस्टेंपर हा प्रमुख्याने कुत्र्यांचा आजार आहे.
जंगलाशेजारील गावांतील लसीकरण न केलेल्या कुत्र्यांमधून वाघ या विषाणूच्या संपर्कात आल्याचं सांगितलं जात आहे. थेट शिकार करणे अथवा संपर्क आल्याने किंवा विष्ठेच्या माध्यमातून हा संसर्ग होऊ शकतो. वाघांमध्ये या विषाणूचा संसर्ग अत्यंत गंभीर पद्धतीने होतो. वाघांच्या श्वसनसंस्था आणि मज्जासंस्थेवर याचा घातक परिणाम होतो. आता या पाच वाघांचा मृत्यू झाल्यानंतर संपूर्ण परिसरात कुत्र्यांचे लसीकरण मोहीम सुरू केली आहे. महाराष्ट्र वन विभागही हाय अलर्टवर आहे. ही घटना 'कुत्रा खाऊन' थेट नव्हे, तर कुत्र्यांपासून विषाणू संसर्ग झाल्याने घडली आहे.
नागपुरमधील वन्यजीव संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक डॉ.शिरीष उपाध्ये यांनी नेमकं या प्रकरणामध्ये काय घडलं असावं याबद्दलची माहिती दिली आहे. "‘कॅनाईन डिस्टेंपर’ हा विषाणूजन्य आजार मॉर्बिली व्हायरस समूहातील असून तो मुख्यतः स्वानवर्गीय प्राण्यांमध्ये आढळतो. कुत्रे, लांडगे, कोल्हे यांसारख्या प्राण्यांमध्ये हा विषाणू अधिक प्रमाणात दिसून येतो. काही वेळा मांजर, सिंह, वाघ यांसारख्या प्राण्यांमध्येही हा आजार आढळू शकतो. बाधित प्राण्यांच्या संपर्कातून, त्यांच्या विष्ठा किंवा लघवीमधून हा विषाणू एका प्राण्यापासून दुसऱ्या प्राण्यात पसरण्याची शक्यता असते. मात्र, तो सर्वच प्राण्यांना होतो असे नाही. प्राण्यांची प्रतिकारशक्ती, आरोग्यस्थिती आणि संक्रमित प्राण्यांच्या संपर्काचा कालावधी यावर संसर्ग अवलंबून असतो," असं डॉ. उपाध्ये म्हणाले.
"कॅनाईन डिस्टेंपर हा अत्यंत घातक आजार मानला जातो. विशेषतः कुत्र्यांच्या पिल्लांना याचा मोठा धोका असतो. वन्यप्राण्यांमध्ये या आजाराचे निदान करणे कठीण असते, कारण त्यांना पकडून तपासणी करणे सहज शक्य नसते. त्यामुळे हा रोग वेगाने पसरण्याची भीती अधिक असते. गावांतील भटके कुत्रे जंगल परिसरात जात असल्याने वन्यजीवांमध्ये संसर्ग पसरण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे पाळीव आणि भटक्या कुत्र्यांचे वेळेवर लसीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे," असंही डॉ. उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे. "तसेच स्वानवर्गीय प्राण्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवले तर वन्यजीवांमध्ये रोग पसरण्याची शक्यता कमी होऊ शकते," असं मत डॉ. उपाध्ये यांनी व्यक्त केलं.
"वन्यजीव जंगलात राहत असल्याने त्यांच्यावर उपचार करणे अवघड असते. त्यामुळे पाळीव प्राण्यांची योग्य काळजी घेणे आणि लसीकरण करणे हेच या रोगाच्या प्रतिबंधासाठी महत्त्वाचे उपाय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्या भागात हा रोग आढळून आला आहे, त्या भागातील वन्यप्राण्यांचे स्थलांतर रोखणेही आवश्यक आहे," असं डॉ. उपाध्ये म्हणाले.