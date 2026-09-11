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आमदारांचं पेन्शन बंद? सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला आदेश; निवृत्त आमदारांना दरमहा मिळणारी पेन्शनची रक्कम पाहून व्हाल थक्क

सध्याच्या कायद्यामधील गोष्टींना आव्हान देणारी ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये थेट सरकारकडून प्रातिसाद मागवलाय. नेमकं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं काय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 11, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:24 PM IST
आमदारांचं पेन्शन बंद? सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला आदेश; निवृत्त आमदारांना दरमहा मिळणारी पेन्शनची रक्कम पाहून व्हाल थक्क
Image Credit: कोर्टात नेमकं काय झालं जाणून घ्या (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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