/कैलास-मानसरोवर यात्रेसाठी गेलेले पुण्यातील 52 भाविक काठमांडूमध्ये अडकले, व्हिसा मिळण्यात अडचणी

कैलास-मानसरोवर यात्रेसाठी गेलेल्या पुण्यातील ५२ भाविकांना चीनचा व्हिसा न मिळाल्याने ते सध्या नेपाळची राजधानी काठमांडू येथे अडकून पडले आहेत. यात्रेसाठी आवश्यक असलेले सर्व दस्तऐवज, अर्ज आणि औपचारिकता वेळेत पूर्ण करूनही ऐनवेळी व्हिसा मंजूर न झाल्याने या भाविकांची यात्रा अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. विशेष म्हणजे, चीन सरकारने यात्रेसाठी आवश्यक असलेले परमिट मंजूर केले असतानाही व्हिसा प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या अडचणीमुळे भाविकांना पुढे जाता येत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधावा आणि अडकलेल्या भाविकांना लवकरात लवकर मदत करावी, अशी मागणी होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यातील हे ५२ भाविक नियोजित वेळापत्रकानुसार कैलास-मानसरोवर यात्रेसाठी भारतातून नेपाळमार्गे रवाना झाले होते. यात्रेच्या सर्व प्रक्रियेनुसार त्यांनी पासपोर्ट, आवश्यक वैद्यकीय प्रमाणपत्रे, अर्ज, विमा, प्रवासाशी संबंधित कागदपत्रे तसेच चीन सरकारकडून आवश्यक असलेले परमिट मिळविण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. सर्व तयारी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही, अशी अपेक्षा होती. मात्र, काठमांडू येथे पोहोचल्यानंतर चीनच्या व्हिसाची मंजुरी मिळाली नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांचा पुढील प्रवास थांबला आहे.
सध्या हे सर्व भाविक काठमांडूमध्ये मुक्काम करून व्हिसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. दरम्यान, मुक्कामाचा कालावधी वाढत असल्याने त्यांच्या खर्चात मोठी वाढ होत आहे. हॉटेल, भोजन, स्थानिक प्रवास आणि इतर आवश्यक सुविधांवर अतिरिक्त खर्च करावा लागत असून, अनेक भाविकांवर आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. याशिवाय यात्रेचे वेळापत्रक विस्कळीत झाल्याने पुढील नियोजनावरही त्याचा परिणाम होत आहे. अनेक भाविकांनी या यात्रेसाठी अनेक महिन्यांपासून तयारी केली होती. काहींनी आपल्या नोकरीतून विशेष रजा घेतली होती, तर काहींनी कौटुंबिक जबाबदाऱ्या बाजूला ठेवून ही धार्मिक यात्रा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे अचानक निर्माण झालेल्या या परिस्थितीमुळे भाविकांमध्ये चिंता आणि संभ्रमाचे वातावरण आहे.
भाविकांच्या नातेवाईकांनीही या घटनेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. काठमांडूमध्ये सुरक्षित असले तरी व्हिसा प्रक्रियेबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने कुटुंबीयांची अस्वस्थता वाढली आहे. काही भाविकांनी संबंधित टूर आयोजक आणि अधिकाऱ्यांशी सातत्याने संपर्क साधला असून, व्हिसा मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले आहे. मात्र, अद्याप निश्चित कालमर्यादा स्पष्ट करण्यात आलेली नसल्याने अनिश्चितता कायम आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी विविध स्तरांतून केली जात आहे. चीनमधील भारतीय दूतावास तसेच नेपाळमधील भारतीय दूतावासाच्या माध्यमातून चीनच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून व्हिसा प्रक्रियेला गती द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. वेळेत व्हिसा मिळाल्यास भाविकांची यात्रा नियोजनानुसार पुढे सुरू होऊ शकते. अन्यथा अनेकांच्या यात्रेवर पाणी फिरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
कैलास-मानसरोवर यात्रा ही हिंदू, बौद्ध आणि जैन धर्मीयांसाठी अत्यंत पवित्र मानली जाते. भगवान शंकराचे निवासस्थान म्हणून कैलास पर्वताला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे, तर मानसरोवर सरोवराला अध्यात्मिक दृष्टिकोनातून अत्यंत पवित्र मानले जाते. दरवर्षी भारतासह जगभरातील हजारो भाविक ही यात्रा करण्यासाठी जात असतात. ही यात्रा चीनच्या तिबेट स्वायत्त प्रदेशातून होत असल्याने चीन सरकारकडून परमिट आणि व्हिसा मिळणे अनिवार्य असते. या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास संपूर्ण यात्रेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
यंदा पुण्यातील ५२ भाविकांसमोर अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आवश्यक परमिट असूनही व्हिसा न मिळाल्याने त्यांचा धार्मिक प्रवास रखडला आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तातडीने हस्तक्षेप करून चीन प्रशासनाशी समन्वय साधावा आणि अडकलेल्या भाविकांना शक्य तितक्या लवकर मार्ग मोकळा करून द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. भाविकांसह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नजरा आता केंद्र सरकारच्या पुढील भूमिकेकडे लागल्या आहेत.