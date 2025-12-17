524,000,000,000 रुपयांची कमाई; 22 आणि 23 वर्षांच्या 2 पोरांनी D Mart च्या मालकाला मागे टाकले, गरीबापासून श्रीमंतापर्यंत सगळेच यांचे ग्राहक

Hurun India List 2025 : हुरुन इंडिया आणि आयडीएफसी फर्स्ट प्रायव्हेट नव श्रीमंताच्या नवीन यादीत तरुण उद्योजकांनी आपले वर्चस्व दाखवले आहे. 2000 नंतर सुरू झालेल्या भारतातील 200 सर्वात मौल्यवान कंपन्यांच्या यादीच्या या तिसऱ्या आवृत्तीत, क्विक कॉमर्स स्टार्टअप झेप्टोचे संस्थापक सर्वाधिक चर्चेत आहेत. फक्त 22 वर्षीय कैवल्य वोहरा आणि 23 वर्षीय आदित पलिचा हे देशातील सर्वात तरुण स्वयंनिर्मित उद्योजक बनले आहेत. झेप्टोचे मूल्यांकन सुमारे 52,400 कोटी असण्याचा अंदाज आहे. ज्यामुळे ते भारतातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या स्टार्टअप्समध्ये समाविष्ट झाले आहे. हुरुनच्या अहवालानुसार, या यादीत दोघेही पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर आहेत. या दोघांनी D Mart च्या मालकाला मागे टाकले आहे.
कैवल्य वोहरा आणि आदित पलिचा यांची कहानी एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेपेक्षा कमी नाही. अवघ्या 22 वर्षांचा कैवल्य वोहरा हा झेप्टोचा संस्थापक आहे. स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाच्या संगणक विज्ञान कार्यक्रमातून शिक्षण अर्धवट सोडलेला आहे. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 नुसार, त्याची एकूण संपत्ती अंदाजे 4,480 कोटी रुपये आहे. वोहरा पहिल्यांदा 19 व्या वर्षी हुरुन रिच लिस्टमध्ये सामील झाला होता. झेप्टोचे सह-संस्थापक आणि सीईओ असलेले आदित पलिचा हे देखील मुंबईमध्ये जन्मलेले स्टॅनफोर्ड ड्रॉपआउट आहेत. कोविड दरम्यान, दोघांना भारतात जलद किराणा मालाची डिलिव्हरीची प्रचंड गरज जाणवली आणि इथेच झेप्टोचा जन्म झाला.
सुरुवातीला, झेप्टोचे नाव 'किरणकार्ट' होते आणि त्यांनी 45 मिनिटांच्या डिलिव्हरी वेळेचे आश्वासन दिले होते. तथापि, नंतर कंपनीने 10 मिनिटांच्या डिलिव्हरी मॉडेलचा अवलंब केला, ज्यामुळे तिला बाजारात एक वेगळी ओळख मिळाली. वेगाने बदलणाऱ्या ई-कॉमर्स उद्योगात, झेप्टोने अल्पावधीतच लक्षणीय यश मिळवले. आज, कंपनी देशभरातील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये कार्यरत आहे आणि तरुण ग्राहकांमध्ये खूप लोकप्रिय झाली आहे. म्हणूनच, इतक्या लहान वयात, तिचे संस्थापक भारतातील शीर्ष तरुण उद्योजकांच्या यादीत वरच्या स्थानावर पोहोचले आहेत.
या हुरुन यादीत इतर तरुण उद्योजकांची नावे देखील समाविष्ट आहेत. भारतपेचे शाश्वत नाकराणी (27) तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत, तर सौर आणि हरित ऊर्जेशी संबंधित स्टार्टअप्सचे संस्थापक देखील पहिल्या 10 मध्ये स्थान मिळवण्यात यशस्वी झाले आहेत. या संपूर्ण यादीत समाविष्ट असलेल्या २०० कंपन्यांचे एकूण मूल्य सुमारे 42 लाख कोटी रुपये आहे आणि यामध्ये देशातील 51 शहरांमधील उद्योजकांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या वर्षी प्रथमच, एटरनलचे संस्थापक दीपिंदर गोयल यांनी डीमार्टचे आरके दमानी यांना मागे टाकत अव्वल स्थान मिळवले आहे. या यादीतून स्पष्ट होते की भारतातील तरुण उद्योजक आता मोठ्या उद्योगपतींना कडक स्पर्धा देत आहेत.