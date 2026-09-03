/रिक्षाचालक रस्त्याशेजारी पोतं फेकून पळाला, उघडून पाहिलं असता वाटसरु हादरले, आत चक्क...; पोलीसही आश्चर्यचकित

लखनऊमध्ये एका व्यक्तीने ई-रिक्षातून मृतदेह आणून कालव्याच्या काठावर ठेवला. मृतदेह कालव्यात टाकण्याच्या तयारीत असतानाच त्याला काही लोक तिकडे येताना दिसले. घाबरल्यामुळे त्याने मृतदेह पाण्यात टाकण्याचा बेत रद्द केला. त्याऐवजी, त्याने मृतदेह फुटपाथवरच सोडून दिला आणि ई-रिक्षा घेऊन पळ काढला. मात्र, त्याचा हा पळून जाण्याचा प्रयत्न फार काळ टिकला नाही, कारण अवघ्या काही तासांतच पोलिसांनी त्याला पकडले.
ही घटना लखनऊमधील मानकनगर भागात घडली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, 55 वर्षीय धीरज कुमार सोनकर याने त्याची 28 वर्षीय 'लिव्ह-इन पार्टनर' पूजा (जिला परवीन या नावानेही ओळखले जायचे) हिची हत्या केली. धीरजने पूजाच्याच ओढणीने तिचा गळा आवळून खून केला आणि त्यानंतर ई-रिक्षाच्या साहाय्याने मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप आहे.
पोलिसांच्या चौकशीदरम्यान धीरजने सांगितले की, तो पूजाला गेल्या चार-पाच वर्षांपासून ओळखत होता आणि त्यांच्यात मागील अनेक काळापासून प्रेमसंबंध होते. पूजा अनेकदा 'स्लीपर ग्राउंड' येथील त्याच्या घरी येत असे आणि त्याच्यासोबत राहत असे; 30 ऑगस्टच्या रात्रीही ते दोघे एकत्रच होते.
एका क्षणी पूजाने धीरजकडे 50 हजार रुपयांची मागणी केली. धीरजने तिला माझ्याकडे पैसे नसल्याचं सांगितलं. मी नुकतेच कर्ज काढून ई-रिक्षा खरेदी केली होती असे त्याने सांगितले. यानंतर आर्थिक स्थिती अशी झाली होती की त्याच्या खिशात रोख रक्कम उरली नव्हती. 50 हजारांवरुन त्यांच्यात वाद सुरू झाला; हा वाद वाढत गेला आणि रात्रभर, अगदी सकाळपर्यंत चालला.
पहाटे 3 किंवा 4 च्या सुमारास, पूजाने घरी जाण्याचा आग्रह धरला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या वादादरम्यान तिने धीरजला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशी धमकीही दिली. धीरजचा दावा आहे की, या धमकीमुळे त्याचा राग अनावर झाला. त्याने पूजाची ओढणी (दुपट्टा) पकडली आणि तिच्या गळ्याभोवती आवळल. ती इतक्या जोरात ओढली की तिचा श्वास कोंडला गेला.
मृतदेह घरात पडल्यानंतर आता पुढे काय करायचं असा त्याचा प्रश्न होता. . पोलिसांच्या माहितीनुसार, धीरजने तो मृतदेह विल्हेवाट लावण्याचे ठरवले. मुख्य रस्त्याचा वापर करण्याऐवजी, त्याने आधी मार्गाची पाहणी केली. जिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे नसतील, जेणेकरुन आपण कोणाच्याही नजरेस पडणार नाही, असा मार्ग निवडण्याचा त्याचा उद्देश होता. मार्ग निश्चित झाला; मृतदेह ई-रिक्षात चढवण्यात आला आणि धीरज निघाला. कालव्यात मृतदेह टाकण्याचा त्याचा बेत होता.
आरोपी 'डीआरएम' (DRM) पुलाजवळ (कल्व्हर्टजवळ) पोहोचला. आता फक्त मृतदेह कालव्यात फेकून देणे बाकी होते. मात्र, अचानक एक अडचण निर्माण झाली: काही वाटसरू लांबून येताना दिसले. मृतदेहासोबत पाहिल्यास आपण पकडले जाऊ, या भीतीने धीरज घाबरला. त्याने मृतदेह कालव्यात टाकण्याचा विचार सोडून दिला, तो फूटपाथवरच तसाच ठेवला आणि ई-रिक्षा घेऊन तिथून पळून गेला.
दरम्यान, पूजाचे वडील मुन्ना लाल मियाँ (उर्फ टिंचू इस्लाम) यांनी मानकनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. धीरज कुमार सोनकर, ज्याच्यासोबत ती 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये राहत होती यानेच आपल्या मुलीची हत्या केली आणि तिचा मृतदेह एका कालव्याच्या जवळ फेकून दिला, असा आरोप त्यांनी केला. तक्रार मिळताच पोलिसांनी तत्काळ कारवाई सुरू केली. मानकनगरचे स्टेशन हाऊस ऑफिसर (SHO) अजित कुमार यांनी तपासाची सूत्रे हाती घेतली आणि आरोपीला अटक केली.