भारतातील सर्वात श्रीमंत तिरुपती देवस्थानममध्ये लाडू घोटाळ्यानंतर 54 कोटींचा दुप्पटा घोटाळा; 10 वर्षांपासून...

Tirumala TTD Silk Dupatta Scam : तिरुपती देवस्थानममधील घोटाळ्यांची मालिका सुरुच आहे. लाडूंच्या भेसळीची चौकशी सुरू असतानाच, आणखी एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. मंदिरात वापरल्या जाणाऱ्या रेशमी कापडांच्या खरेदीचा हा घोटाळा आहे. दक्षता तपासणीत असे आढळून आले की मंदिर प्रशासनाने (टीटीडी) असे कापड खरेदी केले होते जे त्यांच्या वास्तविक किमतीपेक्षा कितीतरी पट जास्त किमतीत बिल केले होते. पथकाला असे आढळून आले की बाजारात 100 रुपयांपेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध असलेले कापड टीटीडीला 1,400 रुपयांपर्यंत पुरवले गेले होते. किंमत आणि दर्जा या दोन्हीमध्ये तफावत आढळून आली, ज्यामुळे पुढील तपास सुरू झाला.
तपासातील सर्वात धक्कादायक निष्कर्ष म्हणजे पुरवठादार, व्हीआरएस एक्सपोर्ट्स, खऱ्या रेशमाऐवजी पॉलिस्टर कापड पाठवत राहिला. प्रयोगशाळेतील चाचण्या आणि अंतर्गत तपासणीतून हे कापड अजिबात रेशमी नसल्याचे सिद्ध झाले. हे फक्त एक-दोन वर्षे नाही तर 2015 ते 2025 पर्यंत चालू राहिले. याचा अर्थ असा की दहा वर्षे, महत्त्वाच्या मंदिरातील विधींमध्ये वापरले जाणारे कापड भेसळयुक्त राहिले आणि हे कोणाच्याही लक्षात आले नाही.
या दीर्घकाळ चाललेल्या योजनेमुळे टीटीडीला 54 कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचे मानले जाते. हे प्रकरण इतके गंभीर होते की ऑक्टोबरच्या बोर्ड बैठकीत ते थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एसीबी आता निविदा कशा मंजूर झाल्या, पुरवठादाराला अशा सवलती कोणी दिल्या आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात देखरेखीतील त्रुटी कशा घडल्या याची चौकशी करेल.
या संपूर्ण घटनेनंतर, टीटीडीच्या खरेदी व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. इतक्या वर्षांपासून साधे फसवणूक देखील उघडकीस येत नसल्यास, इतक्या मोठ्या संस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी काय आहे असा प्रश्न लोक विचारत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका कंत्राटदाराने प्रति नग 1,389 या दराने अंदाजे 15,000 दुपट्टे पुरवले आणि ते "रेशीम दुपट्टे" असल्याचा दावा केला. तथापि, जेव्हा नमुने केंद्रीय रेशीम मंडळासह दोन प्रयोगशाळांमध्ये चाचणीसाठी पाठवले गेले तेव्हा अहवालात स्पष्टपणे दिसून आले की दुपट्टे खऱ्या रेशमाचे नव्हते तर पूर्णपणे पॉलिस्टरचे होते.