54 सेकंदाचा हा व्हिडिओ AI व्हिडिओ नाही; एकदा, दोनदा, तीनदा व्हिडिओ पाहिला तरी विश्वास बसणार नाही, भारतावर आलेलं भयानक संकट

Massive avalanche hits resort in J&K’s Sonamarg : सोशल मिडियावर 54 सेकंदाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील पर्यटन स्थळ असलेल्या सोनमर्ग येथील हा भयानक व्हिडिओ आहे. ज्यामध्ये डोंगरावरून अचानक एक मोठा हिमस्खलन कोसळताना दिसत आहे. हे भयानक दृश्य हॉटेल परिसरात घडले, जिथे काही सेकंदातच संपूर्ण परिसर बर्फाच्या ढगांनी व्यापला. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे आणि हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
मध्य काश्मीरमधील गंदरबल जिल्ह्यातील सोनमर्ग भागात हा हिमस्खलन झाला. व्हिडिओ फुटेजमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की उंच पर्वतांवरून अचानक मोठ्या प्रमाणात बर्फ खाली सरकला आणि काही क्षणातच संपूर्ण परिसरावर बर्फाचे मोठे ढग पसरले. हॉटेल झोनमध्ये हिमस्खलन झाल्याने जवळपासच्या लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही. स्थानिक प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन संस्थांच्या मते, हॉटेल कॉम्प्लेक्सपासून थोड्या अंतरावर हिमस्खलन थांबले, ज्यामुळे मोठी आपत्ती टळली. या घटनेनंतर सुरक्षा दल आणि प्रशासकीय पथकांनी परिसराची पाहणी केली आणि परिस्थितीचा आढावा घेतला.
गेल्या काही दिवसांपासून काश्मीर खोऱ्यात जोरदार बर्फवृष्टी होत आहे. सोनमर्ग आणि आजूबाजूच्या डोंगराळ भागात, विशेषतः सोनमर्ग भागात, विक्रमी बर्फवृष्टी झाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, काही उंच भागात 6 फूटांपर्यंत बर्फ जमा झाला आहे. यामुळे पर्वत उतारांवर दाब वाढला आहे. ज्यामुळे हिमस्खलनाचा धोका कायम आहे. आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेने सोनमर्गसह काश्मीरच्या अनेक पर्वतीय भागात मध्यम-धोक्याचा हिमस्खलनाचा इशारा आधीच जारी केला आहे. एजन्सीने पर्यटक, स्थानिक आणि हॉटेल व्यावसायिकांना सतर्क राहण्याचा आणि अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. संवेदनशील भागात तात्पुरते निर्बंध देखील लागू केले जाऊ शकतात.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ताज्या बर्फवृष्टीनंतर तापमानात थोडीशी वाढ किंवा जोरदार वारे देखील हिमस्खलनास कारणीभूत ठरू शकतात. त्यामुळे डोंगराळ भागात राहणाऱ्या लोकांनी अतिरिक्त सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. प्रशासन सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पथके सतर्क आहेत. बर्फाच्छादित दऱ्या आणि सुंदर दृश्यांसाठी प्रसिद्ध असलेले सोनमर्ग सध्या निसर्गाचे धोकादायक रूप पाहत आहे.
VIDEO | An avalanche hit Sonamarg tourist resort in Jammu and Kashmir late Tuesday night, but there was no loss of life, officials said.
They said the avalanche hit Sonamarg resort in central Kashmir's Ganderbal district at 10.12 pm on Tuesday.
The massive avalanche was caught… pic.twitter.com/Dw5Dl9FCDp
— Press Trust of India (@PTI_News) January 27, 2026