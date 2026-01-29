English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • 54 सेकंदाचा हा व्हिडिओ AI व्हिडिओ नाही; एकदा, दोनदा, तीनदा व्हिडिओ पाहिला तरी विश्वास बसणार नाही, भारतावर आलेलं भयानक संकट

54 सेकंदाचा हा व्हिडिओ AI व्हिडिओ नाही; एकदा, दोनदा, तीनदा व्हिडिओ पाहिला तरी विश्वास बसणार नाही, भारतावर आलेलं भयानक संकट

भारताचा स्वर्ग असलेल्या जम्मू काश्मिर परिसरात सध्या हिमवृष्टीचा कहर पहायला मिळत आहे. अशातच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यात एक मोठा बर्फाचा ढग पडल्याचे दिसत आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Jan 29, 2026, 06:21 PM IST
54 सेकंदाचा हा व्हिडिओ AI व्हिडिओ नाही; एकदा, दोनदा, तीनदा व्हिडिओ पाहिला तरी विश्वास बसणार नाही, भारतावर आलेलं भयानक संकट

Massive avalanche hits resort in J&K’s Sonamarg : सोशल मिडियावर 54 सेकंदाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.  जम्मू आणि काश्मीरमधील पर्यटन स्थळ असलेल्या सोनमर्ग येथील हा  भयानक व्हिडिओ आहे. ज्यामध्ये डोंगरावरून अचानक एक मोठा हिमस्खलन कोसळताना दिसत आहे. हे भयानक दृश्य हॉटेल परिसरात घडले, जिथे काही सेकंदातच संपूर्ण परिसर बर्फाच्या ढगांनी व्यापला. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे आणि हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य काश्मीरमधील गंदरबल जिल्ह्यातील सोनमर्ग भागात हा हिमस्खलन झाला. व्हिडिओ फुटेजमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की उंच पर्वतांवरून अचानक मोठ्या प्रमाणात बर्फ खाली सरकला आणि काही क्षणातच संपूर्ण परिसरावर बर्फाचे मोठे ढग पसरले. हॉटेल झोनमध्ये हिमस्खलन झाल्याने जवळपासच्या लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही. स्थानिक प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन संस्थांच्या मते, हॉटेल कॉम्प्लेक्सपासून थोड्या अंतरावर हिमस्खलन थांबले, ज्यामुळे मोठी आपत्ती टळली. या घटनेनंतर सुरक्षा दल आणि प्रशासकीय पथकांनी परिसराची पाहणी केली आणि परिस्थितीचा आढावा घेतला.

गेल्या काही दिवसांपासून काश्मीर खोऱ्यात जोरदार बर्फवृष्टी होत आहे. सोनमर्ग आणि आजूबाजूच्या डोंगराळ भागात, विशेषतः सोनमर्ग भागात, विक्रमी बर्फवृष्टी झाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, काही उंच भागात 6 फूटांपर्यंत बर्फ जमा झाला आहे. यामुळे पर्वत उतारांवर दाब वाढला आहे. ज्यामुळे हिमस्खलनाचा धोका कायम आहे. आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेने सोनमर्गसह काश्मीरच्या अनेक पर्वतीय भागात मध्यम-धोक्याचा हिमस्खलनाचा इशारा आधीच जारी केला आहे. एजन्सीने पर्यटक, स्थानिक आणि हॉटेल व्यावसायिकांना सतर्क राहण्याचा आणि अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. संवेदनशील भागात तात्पुरते निर्बंध देखील लागू केले जाऊ शकतात.

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ताज्या बर्फवृष्टीनंतर तापमानात थोडीशी वाढ किंवा जोरदार वारे देखील हिमस्खलनास कारणीभूत ठरू शकतात. त्यामुळे डोंगराळ भागात राहणाऱ्या लोकांनी अतिरिक्त सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. प्रशासन सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पथके सतर्क आहेत. बर्फाच्छादित दऱ्या आणि सुंदर दृश्यांसाठी प्रसिद्ध असलेले सोनमर्ग सध्या निसर्गाचे धोकादायक रूप पाहत आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
54 second horrifying videoMassive avalanche hits resort in J&K's Sonamargblizzardसोनमर्गजम्मू काश्मिर हिमवृष्टी

इतर बातम्या

अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात नेमका कसा झाला? मुख्यमंत्री...

महाराष्ट्र बातम्या