Marathi News
'या' भारतीयाचा स्वित्झर्लंडमध्ये जगातील सर्वात मोठी सोन्याची शुद्धीकरण कारखाना आहे. एकेकाळी तो त्याच्या गॅरेजमध्ये दागिने बनवायचा.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 13, 2025, 11:30 PM IST
स्वित्झर्लंडमधील जगातील सर्वात मोठ्या सोनं शुद्धीकरण कारखान्याचा मालक आहे 'हा' भारतीय व्यक्ती; 57,000,000,000 रुपयांची कंपनी, याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

Rajesh Mehata Exports founder Success Story: भारत मोठ्या प्रमाणात सोनं आयात करणारा देश आहे. मात्र, असा एक भारतीय व्यापारी सोन्याचे दागिने बनवतो आणि ते संपूर्ण जगाला निर्यात करतो. राजेश एक्सपोर्ट्सच्या सोन्याच्या वस्तूंना जगभरात मागणी आहे. हा भारतीय स्वित्झर्लंडमधील जगातील सर्वात मोठ्या सोनं शुद्धीकरण कारखान्याचा मालक आहे.  हा व्यक्ती 5700 कोटी रुपयांच्या या कंपनीचा मालक आहे.  यांची कहाणी एखाद्या चित्रपटाच्या कथेपेक्षा कमी नाही. 

एकेकाळी स्थानिक बाजारपेठांमध्ये आणि रस्त्यांच्या दुकानांमध्ये चांदीचे दागिने विकणारे राजेश मेहता आता जगभरातील अनेक देशांमध्ये सोन्याचे दागिने विकत आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे राजेश मेहता यांनी फक्त  10,000 रुपयांच्या कर्जातून सोन्याचा हा मोठा व्यवसाय सुरू केला. राजेश मेहता यांचे मूळ गुजरातमध्ये आहे, परंतु त्यांचा व्यावसायिक प्रवास बंगळुरूमध्ये सुरू झाला. त्यांचे वडील जसवंतरी मेहता दागिन्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी गुजरातहून कर्नाटकला गेले. कर्नाटकमध्ये शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी वडिलांना त्यांच्या व्यवसायात मदत करण्यास सुरुवात केली. वडिलांसोबत दागिन्यांच्या व्यवसायात काम करत असताना, त्याने त्याचा भाऊ प्रशांतसोबत वडिलांचा व्यवसाय वाढवण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी राजेश मेहता यांनी चांदीचा व्यवसाय सुरू केला. तथापि, चांदीच्या व्यवसायात उतरण्यासाठी त्याने बिपिनकडून 8,000 रुपये आणि बँकेकडून आणखी 2000 रुपये कर्ज घेतले.

चांदीच्या व्यवसायापासून सोन्यापर्यंतचा प्रवास

राजेश मेहता यांनी 1982 मध्ये चांदीच्या व्यवसायात प्रवेश केला. सुरुवातीला त्यांनी चेन्नईमधून चांदीचे दागिने खरेदी केले आणि ते राजकोटमध्ये विकले. त्यानंतर त्यांनी गुजरातमधील घाऊक विक्रेत्यांना दागिने विकण्यास सुरुवात केली. या व्यवसायातील सततच्या यशामुळे त्यांना प्रोत्साहन मिळाले आणि त्यांनी त्यांचा व्यवसाय बेंगळुरू, चेन्नई आणि हैदराबादमध्ये वाढवला. त्यानंतर राजेश मेहता यांनी 1990 मध्ये सोन्याच्या दागिन्यांचा व्यवसाय करण्यास सुरुवात केली.

उल्लेखनीय म्हणजे, त्यांनी अगदी लहान प्रमाणात सुरुवात केली. राजेश मेहता यांनी बेंगळुरूमधील त्यांच्या गॅरेजमध्ये सोन्याचे दागिने उत्पादन युनिट सुरू केले. त्यानंतर त्यांनी दुबई, ओमान, कुवेत, यूके आणि अमेरिका यासह अनेक देशांमध्ये सोन्याचे दागिने निर्यात करण्यास सुरुवात केली. अवघ्या पाच वर्षांत, राजेश एक्सपोर्ट्स भारतातील सर्वात मोठा सोन्याचे दागिने निर्यातदार आणि पुरवठादार बनला. एका वर्षानंतर, राजेश मेहता यांनी त्यांच्या कंपनीचा आयपीओ लाँच केला. 1998 पर्यंत, राजेश एक्सपोर्ट्सची वार्षिक उलाढाल १२०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. सोन्याचे दागिने तयार केल्यानंतर, राजेश मेहता यांनी शुभ ज्वेलर्स नावाचे एक दुकान उघडले आणि संपूर्ण कर्नाटकात विस्तार केला.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

