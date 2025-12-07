6 मोठ्या बँका, 30,000,000,000 रुपयांचे कर्ज; भारतातील सर्वात मोठा बँक घोटाळा; CBI तपासात दुबई कनेक्शन उघड

3000 Crore Rupees From Small Shop In Kanpur : भारतातील सर्वात मोठा बँक घोटाळा उघडकीस आला आहे. उत्तर प्रदेशातील कानपूरमध्ये ही फसवणूक उघडकीस आली आहे, ज्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे. बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी लोकांना अनेकदा त्रास सहन करावा लागतो. अशातच एका फसवणूक करणाऱ्याने बनावट कंपन्या तयार करून 6 मोठ्या बँकाकडून 30,000,000,000 रुपयांचे कर्ज मिळवले. आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. बँक कर्ज घोटाळा कसा झाला ते पाहूया.
कानपूरमधील बिरहाना रोडवर अजूनही एक छोटी दुकान आहे. हे दुकान फक्त नावाला आहे. येथे काहीही उपलब्ध नाही. या दुकानाच्या नावावर नोंदणीकृत कंपनीने देशभरातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून तीन हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळवले. पंजाब नॅशनल बँकेच्या (पीएनबी) 32 कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी राजेश बोथरा यांना अटक करण्यात आली आहे. राजेश बोथरा यांच्या अटकेमुळे अनेक चर्चांना उधाण आले आहे.
सीबीआय आणि बँक कागदपत्रांमधून मिळालेल्या खुलाशांमुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे. राजेश बोथरा यांच्याशी संबंधित असलेल्या "फ्रॉस्ट" नावाने तीन कंपन्या स्थापन आणि चालवल्या गेल्या. या तीन कंपन्या म्हणजे फ्रॉस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड एनर्जी लिमिटेड, फ्रॉस्ट इंटरनॅशनल लिमिटेड आणि फ्रॉस्ट ग्लोबल लिमिटेड. या तिन्ही कंपन्या स्वतंत्रपणे स्थापन करण्यात आल्या असताना, बोथरा आणि त्यांचे जवळचे सहकारी त्यांचे कामकाज, मालकी आणि निधी प्रवाह नियंत्रित करत होते.
19 मार्च 2021 रोजी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय), अलाहाबाद बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनियन बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि बँक ऑफ इंडियाचा उल्लेख आहे. तथापि, फक्त पीएनबीने कारवाई केली आणि त्या प्रकरणात अटक करण्यात आली. सीबीआयच्या तपासानुसार, राजेश बोथराने ही फसवणूक करण्यासाठी फसवणूक केली. त्याने बनावट मालवाहतूक बिल तयार केले आणि बनावट विक्री आणि खरेदी व्यवहार दाखवले. त्याने फेरेस्ट डिस्ट्रिब्युशन अँड लॉजिस्टिक्स आणि गल्फ डिस्ट्रिब्युशन लिमिटेड सारख्या परदेशी कंपन्यांद्वारे कोट्यवधी रुपयांचा फसवणूकीचा व्यापार केला. सीबीआय, लखनऊचे अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक संजय शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली ही चौकशी सुरू आहे.
कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की भारतीय बँकांकडून घेतलेल्या क्रेडिट लाइनमधून पैसे प्रथम बोथ्रा यांच्या पत्नी रश्मी बोथ्रा यांच्याशी संबंधित असलेल्या फेअरईस्ट डिस्ट्रिब्युशन कंपनीकडे गेले. त्यानंतर, बनावट पावत्या तयार करून, हे पैसे दुबईस्थित लँडमार्क इन्व्हेस्टमेंट शिपिंग कंपनीला पाठवण्यात आले.
दुबईतील हेच पैसे फासोस, ब्लूस्टोन, बिअर कॅफे आणि ट्रॅव्हल ट्रँगलसह अनेक मोठ्या आणि हाय-प्रोफाइल भारतीय स्टार्टअप्समध्ये गुंतवले गेले होते. या गुंतवणुकीची वैधता आता तपासली जात आहे.