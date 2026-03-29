एकाचवेळी 6 चक्रीवादळं सक्रिय; महाराष्ट्रासह भारताच्या हवामानात महाभयानक बदल; हिमवृष्टी, मुसळधार पावसाचा इशारा

Heavy Rain Alert: भारताच्या विविध भागांमध्ये एकाचवेळी 6 चक्रीवादळं सक्रिय झाली आहेत. महाराष्ट्रासह भारताच्या हवामानात महाभयानक बदल होणार आहे. हिमवृष्टी, मुसळधार पावसाचा अलर्ट देण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसांत हवामान पूर्णपणे बदलणार आहे. या चक्रीवादळचा परिणाम वायव्य राजस्थान, उत्तर ओडिशा, ईशान्य बांगलादेश, ईशान्य आसाम, रायलसीमा आणि दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक या राज्यांमध्ये पहायला मिळणार आहे.
महाराष्ट्रात सध्या हवामान बदलामुळे मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीची दाट शक्यता आहे. सांगली, कोल्हापूर, पुणे, सातारा या दक्षिण महाराष्ट्र पट्ट्यासह, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांना यलो अलर्ट देण्यात आला असून, वादळी वाऱ्यासह गारपीट होण्याची शक्यता हवामान अभ्यासकांनी वर्तवली आहे.
मध्य महाराष्ट्र: पुणे, सांगली, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक.
मराठवाडा: बीड, धाराशिव (उस्मानाबाद), लातूर, नांदेड, जालना.
विदर्भ: नागपूर, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा
2 एप्रिलपासून एक नवीन पश्चिमी प्रणाली वायव्य भारतावर परिणाम करेल. या सर्व प्रणालींच्या प्रभावामुळे देशाच्या अनेक भागांमध्ये कित्येक दिवस सतत पाऊस, मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे. वायव्य भारतात, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये 29 ते 30 मार्च आणि 2 ते 4 एप्रिल दरम्यान सोसाट्याच्या वाऱ्यासह हलका ते मध्यम पाऊस आणि हिमवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये 29 ते 31 मार्च दरम्यान मेघगर्जनेसह वादळी पाऊस आणि ताशी 30 ते 50 किमी वेगाचे वारे वाहण्याची शक्यता आहे. काश्मीर खोऱ्यात 30 मार्च रोजी मुसळधार पाऊस किंवा हिमवृष्टी होण्याची शक्यता आहे.
ईशान्य भारतात, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरामध्ये 29 मार्च ते 2 एप्रिल दरम्यान हलका ते मध्यम पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याचा वारा राहील. अरुणाचल प्रदेश आणि आसाम-मेघालयमध्ये 30 मार्च ते 1 एप्रिल दरम्यान मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. पूर्व भारतात, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, बिहार, झारखंड आणि ओडिशा येथे 29 मार्च ते 2 एप्रिल दरम्यान पाऊस, वादळी पाऊस आणि विजांच्या कडकडाटाचा इशारा देण्यात आला आहे. 31 मार्च रोजी बिहार आणि गंगा नदीच्या खोऱ्यातील पश्चिम बंगालमध्ये ताशी 50 ते 70 किमी वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे. मध्य भारतात, मध्य प्रदेश, विदर्भ आणि छत्तीसगडमध्ये 29 मार्च ते 2 एप्रिल दरम्यान पाऊस, वादळी पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याची शक्यता आहे.
पश्चिम भारतात, महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि गुजरातमध्ये 29 मार्च ते 2 एप्रिल दरम्यान पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याची शक्यता आहे. कोकण आणि गोव्यात विजांचा कडकडाटही होऊ शकतो. दक्षिण भारतात, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये 29 मार्च ते 2 एप्रिल दरम्यान पाऊस, मेघगर्जनेसह पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याची शक्यता आहे.
जम्मू आणि काश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ आणि मराठवाडा यासह अनेक भागांमध्ये गारपिटीची शक्यता आहे. तापमानातही बदल होईल. वायव्य भारतात 30 मार्चपर्यंत तापमानात 2 ते 4 अंशांची घट आणि त्यानंतर 2 एप्रिलपर्यंत 3 ते 5 अंशांची वाढ अपेक्षित आहे. पूर्व भारतातील तापमानात 2 एप्रिलपर्यंत 3 ते 5 अंशांची वाढ अपेक्षित आहे. गुजरातमध्ये 1 एप्रिलपर्यंत 2 ते 3 अंशांची घट होण्याची शक्यता आहे. मच्छिमारांना 29 मार्च ते 3 एप्रिल या कालावधीत बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्राच्या काही भागांमध्ये जाऊ नये असा सल्ला देण्यात आला आहे.