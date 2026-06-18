/लठ्ठपणाचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर, मुख्य आर्थिक सल्लागार नेमकं काय म्हणाले?

भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही.अनंथा नागेश्वरन यांनी देशाच्या आरोग्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. भारतासमोर आर्थिक आव्हानापेक्षा आरोग्यविषयक आव्हान मोठं आहे असं मत त्यांनी मांडलं. देशात वाढणारा लठ्ठपणा भारताच्या उत्पादकतेसाठी मोठा धोका ठरत आहे. विशेष म्हणजे, भारतातील 100 पैकी केवळ 6 लोक नियमित व्यायाम करतात अशी माहिती त्यांनी सांगितली.
नागेश्वरन यांनी सांगितले की, लठ्ठपणाची समस्या केवळ श्रीमंत वर्गापुरती मर्यादित नाही. ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये तसेच पुरुष आणि महिलांमध्येही ही समस्या वाढत आहे. जरी बालमृत्यू, मातृआरोग्य आणि संस्थात्मक प्रसूती यांसारख्या क्षेत्रांत सुधारणा झाल्या असल्या, तरी लठ्ठपणा आणि मधुमेहाचा वाढता धोका चिंताजनक आहे.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातील (NFHS) आकडेवारीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, सर्व आर्थिक स्तरांमध्ये लठ्ठपणा वाढत आहे. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांत ही समस्या दिसून येत आहे. पुरुष आणि महिला दोघेही यामुळे प्रभावित होत आहेत. मुलांमधील लठ्ठपणा आणि मधुमेहाचे प्रमाण धोकादायक पातळीवर पोहोचत आहे. फक्त 6 टक्के भारतीय व्यायाम करतात. त्यामुळे आजारपणाची शक्यता जास्त असते. "100 पैकी फक्त 6 भारतीय नियमित व्यायाम करतात, ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे," असे नागेश्वरन म्हणाले. त्यांच्या मते. सोशल मीडियाचा अतिवापर मानसिक आरोग्यासाठीही घातक ठरत आहे.
नागेश्वरन यांच्या मते, देशाच्या आर्थिक विकासासाठी शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अर्थव्यवस्थेची वाढ ही उत्पादकतेवर अवलंबून असते आणि एखादी व्यक्ती मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या निरोगी नसेल तर तिची उत्पादकता कमी होते. निरोगी नागरिकांमुळे अनुपस्थिती कमी होते आणि कामाची कार्यक्षमता वाढते.
मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी त्यांनी "डिजिटल डिटॉक्स"चीही गरज अधोरेखित केली. भारताने आर्थिक प्रगतीबरोबरच नागरिकांच्या आरोग्याकडेही तितकेच लक्ष दिले पाहिजे. वाढता लठ्ठपणा, कमी होत चाललेली शारीरिक हालचाल आणि डिजिटल अवलंबित्व ही केवळ आरोग्याची नव्हे तर देशाच्या भविष्यातील आर्थिक प्रगतीचीही मोठी आव्हाने आहेत.
भारताच्या आर्थिक नियोजनात आता आरोग्याकडे विकासाचा एक मुख्य घटक म्हणून पाहिले जाते. नागेश्वरन म्हणाले, "जर आपण गेल्या तीन आर्थिक सर्वेक्षणांवर नजर टाकली, तर त्यात आपण आपला विकासदर निश्चित करण्यात शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याच्या महत्त्वाविषयी भाष्य केले आहे." त्यांनी स्पष्ट केले की विकास हा उत्पादकतेतून साधला जातो आणि "जर कामगार मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या निरोगी नसतील, तर त्यांची उत्पादकता कशी असू शकेल?" लोक निरोगी असल्यास कामावरून गैरहजर राहण्याचे प्रमाण आणि अनुत्पादकता कमी होते. उत्तम परिणामांसाठी मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने 'डिजिटल डिटॉक्स'ची (डिजिटल उपकरणांपासून काही काळ दूर राहण्याची) आवश्यकता असते.
भारतातील आरोग्यविषयक संकट पाहता, व्यक्ती आणि धोरणकर्ते या दोघांकडूनही तातडीच्या कृतीची गरज आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी दिलेला इशारा हे अधोरेखित करतो की, वृद्ध होत असलेल्या लोकसंख्येच्या भीतीपेक्षा लठ्ठपणा आणि बैठी जीवनशैली (sedentary lifestyle) आर्थिक विकासासाठी अधिक मोठा धोका निर्माण करत आहे.