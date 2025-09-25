40 वर्ष भीक मागून जमवलेले पैसे मोजायला लागले 6 तास; या पैश्यांचं 60 वर्षीय आजीने काय केलं पाहिलं का?

दान करण्यासाठी श्रीमंतच असणं गरजेचं नाही. चांगल्या मनाने तुम्ही दान केलं तर खऱ्या अर्थाने तुम्ही श्रींमत असता. ही गोष्ट कर्नाटकच्या रायचूरच्या 60 वर्षीय आजीने खरी करुन दाखवली आहे. या आजीने 40 वर्ष भीक मागितली. या पैशातूनच आपला उदरनिर्वाह केला. यातून उरलेले पैसे एका मंदिराला दान केले आहे. दान केलेल्या राशीचा आकडा ऐकून तुम्ही देखील हैराण व्हाल, महिलेने तब्बल 1.83 लाख रुपये दान केले आहेत.
60 वर्षीय रंगम्माने भिक्षा मागून पैसे गोळा केले. दान करणाऱ्यांसाठी तिने एक आदर्श ठेवला आहे. रायचूरच्या बिजनगरा तालुक्यातील अंजनेय मंदिराचे नूतनीकरण सुरू आहे, ज्यासाठी महिलेने ही रक्कम दान केली. सर्वजण आश्चर्यचकित झाले आहेत आणि रंगम्माने दिलेल्या देणगीचे कौतुक करत आहेत. रंगम्मा गेल्या सहा वर्षांपासून भिक्षा मागून पैसे गोळा करत होती. तिने पैसे तीन पोत्यांमध्ये ठेवले होते. सुटे पैसे मोजण्यासाठी २० हून अधिक लोकांना सहा तास लागले.
रंगम्मा सुमारे 40 वर्षांपूर्वी आंध्र प्रदेशातून बिजंगेरा गावात आली होती. गावकरी म्हणतात की रंगम्मा तेव्हापासून भीक मागत आहे. रंगम्माच्या नोटा मोजल्या गेल्या तेव्हा असे आढळून आले की तिच्या पैशांपैकी सुमारे २०,००० रुपये खराब झाले आहेत. यापूर्वी, गावकऱ्यांच्या मदतीने रंगम्माने सुमारे १ लाख रुपयांच्या भिक्षेच्या पैशातून घर बांधले होते. रंगम्माने सांगितले की ती या देणगीने खूप आनंदी आहे.
गावकऱ्यांनी रंगम्माने बॉक्स आणि गठ्ठ्यांमध्ये ठेवलेले पैसे पाहिले होते. त्यानंतर तिने सांगितले की ती मंदिराच्या नूतनीकरणासाठी ते दान करू इच्छिते. यानंतर, ती गावकऱ्यांसमोर एक महान परोपकारी बनली.