600 ट्रक, 400 बस आणि 7 तास; शेवटी बापाने शोधून काढले स्कूल बसमध्ये कोंडलेल्या मुलाला; खाजगी शाळेच्या निष्काळजीपणाचा कहर!

Delhi Noida School bus : नोएडामधील एका प्रसिद्ध खाजगी शाळेत निष्काळजीपणाचा कहर पहायला मिळाला. युकेजीमध्ये शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याला जवळजवळ सात तास स्कूल बसमध्ये कोंडून रहावे होते. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर पालक संतापले आहेत, तर शाळा व्यवस्थापनाने एक निवेदन जारी करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
नोएडाच्या सेक्टर 44 मधील अॅमिटी इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये हा प्रकार घडला आहे. एका यूकेजी विद्यार्थ्यासोबत घडलेल्या घटनेने प्रत्येक पालकाचे हृदय हेलावून टाकले आहे. नेहमीप्रमाणे मुलगा शाळेत गेला. शाळेच्या बसमध्ये चढताच मुलाला झोप लागली. दरम्यान, बस बिघडली, त्यामुळे मुलांना दुसऱ्या बसमध्ये हलवण्यात आले. या दरम्यान, झोपलेल्या मुलाला कोणीही पाहिले नाही. शाळेत पोहोचल्यानंतर, इतर मुलांना उतरवण्यात आले, परंतु कोणीही त्याला पाहिले नाही.
शाळेपासून सुमारे 25 किलोमीटर अंतरावर सेक्टर-81 मधील एका मोठ्या अंगणात बस उभी होती, जिथे शेकडो ट्रक आणि बस उभ्या होत्या. जेव्हा तो जागा झाला तेव्हा सर्वत्र शांतता होती. कोणतेही मित्र नाहीत... शिक्षक नाहीत... आवाज नाही. तो मदतीसाठी ओरडू लागला. तो ओरडला, दार वाजवले, पण बंद एसी बसच्या आत तो अकडला.
600 ट्रक आणि 400 बस शोधून वडिलाने आपल्या मुलाला शोधून काढले
दरम्यान, शाळा सुटली तरी मुलगा घरी पोहोचला नाही. पालकांना काळजी वाटली. त्यांनी शाळेशी संपर्क साधला. मात्र, शाळेत कुणालाच मुलाबद्दाल काहीच माहित नव्हते. शाळेचे तसेच सर्व स्कूल बस जिथे पार्क होतात तेथील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले. शाळेच्या निष्काळजीपणामुळे मुलाला शोधण्यात दोन ते अडीच तास लागले. शेवटी, मुलाचे वडील स्वतः सेक्टर-81 मधील पार्किंग लॉटमध्ये पोहचले. येथे 600 ट्रक आणि 400 बस उभ्या होत्या. या मुलाच्या वडिलांनी सर्व ट्रक आणि बसेस शोधल्या. शेवटी एका बसमध्ये त्यांना त्यांचा मुलगा सापडला.
स्कूल बस चालक आणि शाळेच्या निष्काळजीपणाबाबत पालकांनी संताप व्यक्त केला आहे. स्कूल बस रिकामी करताना चालकांनी सर्व मुलं स्कूल बसमधून उतरली आहेत की नाही याची तपासणी केली नाही का? शाळेत मुलांची हजेरी घेताना विद्यार्थी शाळेत का आला नाही? याची चौकशी केली नाही का? असे प्रश्न पालकांनी उपस्थित केले. शाळा व्यवस्थापनाने वाहतूकदार आणि बस कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निलंबित केले आहे. मुख्याध्यापक आणि वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी पालकांची भेट घेतली आणि माफी मागितली. शाळेच्या प्रवक्त्या सविता मेहता म्हणाल्या की, त्रुटी दूर करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. डीआयओएस राजेश कुमार सिंग यांनीही शाळेची तपासणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.