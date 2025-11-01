60,000,000,000,000 रुपये रिझर्व्ह बँकेने कुठे खर्च केले? 35 टन सोने विकावे लागले आणि एका आठवड्यात...

RBI Forex Reserve : जागतिक बाजारपेठेत सुरू असलेल्या उलथालथीचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. याचा परिणाम भारताच्या परकीय चलन साठ्यावरही झाला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी आकडेवारी जाहीर केली. 24 ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात परकीय चलन साठ्यात अंदाजे 7 अब्ज डॉलर्सची घट झाल्याचे म्हटले आहे. सर्वात धक्कादायक म्हणजे, या काळात आरबीआयला आपल्या साठ्यातील अनेक क्विंटल सोने विकावे लागले. रिझर्व्ह बँकेने इतके पैसे का आणि कुठे खर्च केले असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
24 ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात देशाच्या परकीय चलन साठ्यात 6.92 अब्ज डॉलर्स सुमारे 60,000 कोटी रुपये घट झाली आहे. परकीय चलन 695.35 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचल्याचे आरबीआयने नोंदवले आहे. एका आठवड्यापूर्वी, देशाच्या परकीय चलन साठ्यात 4.49 अब्ज डॉलर्सची वाढ होऊन 702.28 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले होते. आरबीआयने म्हटले आहे की त्यांच्या परकीय चलन साठ्यातील जवळजवळ सर्व साधनांमध्ये काही प्रमाणात घट झाली आहे, प्रमुख परकीय चलने 3.86 अब्ज डॉलर्सने घसरली आहेत, ज्यामुळे ती 566.54अब्ज डॉलर्सवर राहिली आहेत.
डॉलरच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळते. परकीय चलन साठ्यात असलेल्या युरो, पौंड आणि येन सारख्या गैर-अमेरिकन चलनांच्या वाढीचा किंवा घसरणीचा परिणाम समाविष्ट आहे. या काळात, विशेष रेखांकन हक्क (SDRs) देखील 58 दशलक्ष डॉलरने कमी होऊन 18.66 अब्ज डॉलर झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडे भारताचा राखीव साठा 6 दशलक्षने वाढून 4.608 अब्ज डॉवप इतका झाला. याचा अर्थ असा की रिझर्व्ह बँक केव्हाही IMF कडून हे पैसे कर्ज घेऊ शकते.
आरबीआयने सांगितले की, प्रश्नातील आठवड्यात सोन्याच्या साठ्याचे मूल्य 3.01 अब्ज डॉलरने कमी होऊन 105.536 अब्ज डॉलर इतके झाले. याचा अर्थ रिझर्व्ह बँकेला 35 टन सोने विकावे लागले. गेल्या आठवड्यात, असे वृत्त आले होते की रिझर्व्ह बँकेकडे सुमारे 100 अब्ज डॉलर किमतीचे सुमारे 808 टन सोने आहे. तथापि, रिझर्व्ह बँकेने 35 टन विकले असूनही, सोन्याच्या किमतीत वाढ झाली आहे, ज्यामुळे परकीय चलन साठ्यात 105 डॉलर अब्ज पेक्षा जास्त सोने शिल्लक राहिले आहे.
आंतरराष्ट्रीय परकीय चलन बाजारात डॉलरच्या तुलनेत रुपया सतत कमकुवत होत असल्याने रिझर्व्ह बँकेला आपल्या तिजोरीतून या सर्व मालमत्ता विकाव्या लागल्या. भारतीय चलनाची ही घसरण थांबवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला डॉलरसह सोने परकीय चलन बाजारात आणावे लागले. जेव्हा परकीय चलन बाजारात रुपया कमकुवत होतो तेव्हा आरबीआय परकीय चलन बाजारात परकीय चलने विकून आपले स्थानिक चलन मजबूत करते. तथापि, त्याच्या किमतीचा परकीय चलन साठ्यावरही मोठा परिणाम होतो.