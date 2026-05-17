/भारतातील 61 टक्के लोकांनी वर्षभर सोनं खरेदीबाबत घेतला मोठा निर्णय! PM मोदींच्या सोनं खरेदी न करण्याच्या आवाहनाबाबत सर्वेक्षणात मोठा खुलासा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वर्षभर सोनं खरेदी करु नका असं अवाहन केले आहे. भारतातील 61 टक्के लोकांनी वर्षभर सोनं खरेदीबाबत घेतला मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्वेक्षणात मोठा खुलासा झाला आहे.
LocalCircles Survey on Gold : पुढील एक वर्ष सोनं खरेदी करू नका, पेट्रोल, डिझेल जपून वापरा, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनावश्यक सोनं खरेदी टाळण्याचे केलेल्या आवाहनाबाबत लोकलसर्कल्सच्या सर्वेक्षणानुसार मोठी अपडेट समोर आली आहे. 61 टक्के लोकांनी सोनं खरेदी करण्याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.
भारतातील 61 टक्के लोकांनी वर्षभर सोनं न खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहेय यामुळे देशाचे परकीय चलन वाचण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. 2026 या आर्थिक वर्षात भारतातील सोन्याची आयात विक्रमी पातळीवर पोहोचली, ज्यामुळे परकीय चलन साठ्यावर दबाव वाढला. अमेरिका-इस्रायलमधील तणाव आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक स्तरावर सोन्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना वर्षभर अनावश्यक सोन्याची खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले. सोन्याची आयात कमी झाली. तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळू शकतो. डॉलरवरील दबाव कमी होईल आणि रुपया मजबूत होण्यास मदत होईल. मात्र हे आदेश नाहीत. तर केवळ आवाहन आहे असे पंतप्रधानांनी म्हंटले होते. त्यांच्या या आवाहनाला सकारातम्क प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. लोकलसर्कल्सच्या अहवालानुसार, 66 टक्के लोकांचा असा विश्वास आहे की वर्षभर सोन्याची खरेदी टाळल्यास देशाचा परकीय चलन साठा जपण्यास मदत होईल.
हे देखील वाचा..
भारताने आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 71.98 अब्ज डॉलर्स किमतीचे सोने आयात केले, जे आर्थिक वर्ष 2025 मधील 58 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत 24 वाढ आहे. असे असले तरी आयातीचे प्रमाण घटले आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये सोन्याची आयात 721.3 टन होती, तर आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये ती 757.9 टन होती. अहवालानुसार, जागतिक सोन्याच्या किमतीत झालेल्या तीव्र वाढीमुळे आयातीचा खर्च वाढला. सोन्याच्या किमती आर्थिक वर्ष 2025 मधील अंदाजे 76,617 प्रति डॉलर किलोग्रामवरून आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये अंदाजे 99,858 डॉलर प्रति किलोग्रामपर्यंत वाढल्या.
अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये सोने आणि चांदीची एकूण आयात 26.7 टक्के वाढून 102.5 अब्ज डॉलर झाली. भारताच्या एकूण आयातीमधील त्यांचा वाटा देखील मागील आर्थिक वर्षातील 11.8 टक्के वरून वाढून 14 टक्के झाला. सर्वेक्षण केलेल्या 84,000 लोकांपैकी, 28 टक्के लोकांनी सांगितले की ते सोन्याची खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे. तर 36 टक्के लोकांनी सांगितले की ते पुढील वर्षीवर अजिबात सोने खरेदी करणार नाहीत. दरम्यान, 19 टक्के लोकांनी सांगितले की ते फक्त लग्न आणि कौटुंबिक परंपरांसाठी सोने खरेदी करतील. त्याच वेळी, 19 टक्के लोकांचा असा विश्वास आहे की अनिश्चिततेच्या काळात सोनं हा सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय आहे. यामुळे ते सोनं खरेदी सुरू ठेवणार आहेत.