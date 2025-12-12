English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतातील 65 टक्के पैसा 'या' 10 टक्के लोकांच्या हातात, पूर्ण कंट्रोल या लोकाचांच; उरलेल्या 40 टक्क्याचा हिशोब जाणून शॉक व्हाल!

जागतिक असमानता अहवालात धक्कादायक बाब समोर आली आहे. भारतातील 65 टक्के पैसा 10 टक्के लोकांच्या हातात आहे.  पूर्ण कंट्रोल यांच्याकडेच आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Dec 12, 2025, 09:11 PM IST
India Wealth Inequality: भारतातील आर्थिक असमानता प्रचंड वाढली आहे. भारत हा जगातील सर्वात असमान देशांपैकी एक बनला आहे. जागतिक असमानता अहवालानुसार, सर्वात श्रीमंत लोक आणि उर्वरित लोकसंख्येमधील दरी वाढत आहे. 10 टक्के भारतीय देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी 65 संपत्ती नियंत्रित करतात. भारतातील तळाच्या 50 टक्के संपत्ती फक्त 6.4 टक्के लोकांकडे आहे. ही दरी असमतोल दर्शवते आणि अलिकडच्या दशकात उच्च वर्गाच्या हातात संपत्ती कशी वेगाने जमा झाली आहे हे देखील दर्शवते.

अहवालात असे समोर आले आहे की, वरच्या 1टक्के लोकांचा संपत्तीचा वाटा लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. त्यांच्याकडे आता देशाच्या संपत्तीचा 40.1 टक्के भाग आहे, जो 1961 नंतरचा सर्वोच्च स्तर आहे. त्यांच्या उत्पन्नाचा वाटाही 22.6  टक्के पर्यंत वाढला आहे. हे एका संरचनात्मक बदलाचे प्रतिबिंब आहे, ज्यामध्ये आधीच वरच्या स्थानावर असलेल्या लोकांकडे संपत्तीचा प्रवाह वाढत आहे.

ही आराथिक असमानता अधिकच वाढली आहे, विशेषतः 1990 च्या दशकातील आर्थिक उदारीकरणानंतर. हा असा काळ होता जेव्हा जलद वाढीचा फायदा मोठ्या कंपन्या, मालमत्ता मालक आणि उच्च उत्पन्न मिळवणाऱ्यांना सरासरी नागरिकांच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात झाला. भारताचा जीडीपी वाढला असला तरी, त्या वाढीचे वितरण अधिकाधिक असंतुलित होत चालले आहे.

देशाच्या लोकसंख्येच्या वरच्या 40 टक्के लोकांकडे देशाची जवळजवळ सर्व संपत्ती आहे, उर्वरित 60 टक्के लोकांसाठी 10 टक्के पेक्षा कमी संपत्ती शिल्लक राहते. यामुळे गरीबांना कमी उत्पन्न आणि कमी बचतीच्या चक्रातून बाहेर पडणे कठीण होते. या वितरण पद्धतीमुळे देशाच्या वाढत्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीला तोंड देतानाही, बहुसंख्य लोकसंख्येला आर्थिक सुरक्षितता मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. 

या अहवालात आणखी एक चिंताजनक बाब उघड झाली आहे: लिंग असमानता वाढतच आहे. आर्थिक वाढ असूनही, महिलांचा कामगार सहभाग फक्त 15.7 टक्के वर राहिला आहे, जो जगातील सर्वात कमी आहे. गेल्या दशकात हा आकडा फारसा बदललेला नाही. याचा अर्थ असा की देशाच्या लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या औपचारिक आर्थिक सहभागापासून मोठ्या प्रमाणात वगळण्यात आली आहे. कमी संधी, कमी उत्पन्न आणि लक्षणीयरीत्या कमी मालमत्तेची मालकी यामुळे महिला असमानतेच्या संकटामुळे असमानतेने ग्रस्त आहेत.

