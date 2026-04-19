भारतातील कोणत्या राज्यांतील महिलांकडे आहे अमेरिकेच्या तिजोरी इतकं सोनं? बायकांनी घरातचं ठेवलयं 6,720 टन सोनं!

Indian State Women Gold Global Ownership : जगभरात सोनं हा गुंतवणुकीचा सर्वात सुरक्षित आणि सर्वोत्तम पर्याय मानला जातो. यामुळे प्रत्येत देश आपला सोन्याचा साठा वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, भारतात सोनं हे फक्त गुंतवणूक नसून परंपरा आणि भविष्यातील सुरक्षेचा महत्वाचा स्त्रोत मानला जाते. भारतात सोनं खरेदी परंपरा देखील आहे. यामुळेच सोने खरेदी करणे हा भारतीय संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. सोनं खरेदीच्या परंपरेने भारताला मालामाल बनवले आहे. भारतात महिला वर्ग मोठ्या प्रमाणात सोनं खरेदी करते. यामुळे भारतातील महिलांकडे कोणत्याही देशाच्या तिजोरीत नसले इतकं सोनं आहे. भारतातील एका राज्यातील महिलांकडे तर अमेरिकेच्या तिजोरी इतकं सोनं आहे. या राज्यातील महिलांकडे 6,720 टन सोनं आहे. जाणून घेऊया हे राज्य कोणते?
खाजगी स्तरावर सोन्याचे साठे असलेल्या देशांच्या यादीत भारताचा समावेश होतो. भारत जगातील त्या देशांपैकी एक आहे, जिथे सर्वाधिक सोने साठवण्यात आले जाते. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालाने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. या अहवालानुसार, भारतातील एका राज्यातील महिलांकडे इतके सोने आहे की ते अनेक मोठ्या देशांच्या तिजोरी इतके आहे.
भारतातील दक्षिणेकडे असलेल्या तामिळनाडू राज्यातील महिलांकडे सर्वाधिक सोनं आहे. अनेक विकसित देशांच्या सुवर्णसाठ्याइतका लक्षणीय प्रमाणात हा सोन्याचा साठा आहे. अहवालानुसार, तामिळनाडूतील घरांमध्ये अंदाजे 6,720 टन सोने आहे. हा आकडा आश्चर्यकारक आहे, कारण अमेरिकेकडे अंदाजे 8,000 टन सोने आहे. म्हणजेच तामिळनाडूतील घरांमध्ये असलेला हा सोन्याचा साठा अमेरिकेकडे आहे त्याच्या आसपास आहे. अमेरिकेतील सोनं सरकारच्या ताब्यात आहे. तामिळनाडूमध्ये हे सोने सामान्य लोकांकडे, विशेषतः महिलांकडे आहे. महिलांनी घरातचं ठेवलयं हे 6,720 टन सोनं ठेवले आहे.
संपूर्ण भारतात महिलांकडे एकत्रितपणे किती सोनं आहे याचा आकडा पाहिला असता डोळे गरगरतील. भारतीय महिलांकडे अंदाजे 24,000 टन सोन्याची मालकी आहे. हे प्रमाण जागतिक एकूण सोन्याच्या अंदाजे 11 टक्के आहे. यामध्ये दक्षिण भारतीय महिलांचे योगदान सर्वाधिक असून, त्यांच्याकडे एकूण सोन्यापैकी अंदाजे 40 टक्के हिस्सा आहे, तर 28 टक्के वाट्यासह तामिळनाडू आघाडीवर आहे.
तामिळनाडूमध्ये सोने ही केवळ एक गुंतवणूक नसून परंपरेचा एक भाग आहे. येथे मुली जन्माला आल्यापासूनच त्यांच्यसाठी सोने जमा करण्यास सुरुवात केली जाते. कारण, येथे लग्नसमारंभात वधूला मोठ्या प्रमाणात सोन्याचे दागिने घालणे ही एक परंपरा मानली जाते. दिवाळी आणि पोंगलसारख्या सणांमध्ये सोने खरेदी करणे शुभ मानले जाते. यामुळे येथील महिला सतत्याने सोनं खरेदी करत राहतात. तामिळनाडूतील लोक सोन्याचा वापर आपत्कालीन निधी म्हणून करतात. गरज पडल्यास, शिक्षण, वैद्यकीय खर्च आणि इतर खर्च भागवण्यासाठी ते सोनं गहाण ठेवून किंवा विकून पैसे उभा करतात. येथील लोक बँका किंवा शेअर बाजारापेक्षा सोन्यावर जास्त विश्वास ठेवतात आणि सोन्यामध्ये गुंतवणूक करतात.
येथील लोक फक्त स्वत:साठी सोनं खरेदी करत नाहीत तर देवाला देखील मोठ्या प्रमाणात सोनं अर्पण करतात. तामिळनाडूतील मीनाक्षी अम्मान मंदिर आणि पलानी मुरुगन मंदिर यांसारख्या प्रसिद्ध मंदिरांमध्ये महाप्रचंड सोन्याचे साठे आहेत. लोक येथे सोन्याचे दान करतात, ज्यामुळे मंदिरांमध्ये सोन्याचा मोठा साठा जमा होतो. यामुळेच तामिळनाडूमध्ये इतका प्रचंड साठा जमा झाला आहे की आकडेवारी पाहून संपूर्ण जग अचंबित झाले आहे.