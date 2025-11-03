विजय मल्ल्याच्या बुडालेल्या कंपनीला वाचवून उभा केला 68,00,00,000,000 रुपयांचा व्यवसाय; दोघा भावांनी असं काही केले की...

Dhingra brothers who turned Vijay Mallyas failed company Berger paints : कुलदीप सिंग धिंग्रा आणि गुरबचन सिंग धिंग्रा या दोघा भावंनी अगदी कमाल केली आहे. विजय मल्ल्याच्या बुडालेल्या कंपनीला वाचवून यांनी 68,00,00,000,000 रुपयांचा व्यवसाय उभा केला आहे. हे देशातील आघाडीची रंग उत्पादक कंपनी बर्जर पेंट्सचे मालक आहेत.
एक काळ असा होता की बर्जर पेंट्सचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यावेळी त्याचे मालक फरार विजय मल्ल्या होते. जेव्हा कंपनी कोसळण्याच्या बेतात होती, तेव्हा धिंग्रा बंधू विजय मल्ल्याचा अपयशी व्यवसाय वाचवण्यासाठी त्याच्या मदतीला धावले. धिंग्रा बंधूंनी विजय मल्ल्याशी काही कोटींचा करार केला आणि आता तो 68,000 कोटींच्या व्यवसायात बदलला आहे.
पंजाबमधील एका छोट्या शहरात एक छोटे दुकान चालवणाऱ्या धिंग्रा बंधूंनी मल्ल्याच्या अपयशी कंपनीत गुंतवणूक करून मोठा जुगार खेळला. धिंग्रा बंधूंनी जे साध्य केले ते फार कमी लोक करू शकले असते. त्यांनी विजय मल्ल्यांची कंपनी एका सामान्य दुकानातून विकत घेतली आणि तिचे 68,000 कोटी रुपयांच्या व्यवसायात रूपांतर केले. कुलदीप सिंग धिंग्रा आणि गुरबचन सिंग धिंग्रा हे एकेकाळी पंजाबमध्ये एक दुकान चालवत होते. त्यांच्या कुटुंबाची मुळेही पंजाबमध्ये आहेत. त्यांच्या आजोबांनी 1998 मध्ये अमृतसरमध्ये एक दुकान सुरू केले. दिल्ली विद्यापीठातून शिक्षण घेतल्यानंतर, दोघेही कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित व्यवसायात सामील झाले. धिंग्रा बंधू शिक्षित असले तरी त्यांनी त्याच पद्धतीने त्यांची दुकाने चालवली. त्यांची दुकान शहरात बरीच प्रसिद्ध होती. एके दिवशी त्यांना कळले की मल्ल्याचा यूबी ग्रुप त्यांची पेंट कंपनी विकत आहे. एका मित्राच्या मदतीने ते मल्ल्याला भेटायला गेले आणि एकाच बैठकीत करार अंतिम केला. त्यांनी मल्ल्याची कंपनी विकत घेतली, जी बुडत होती. त्यावेळी ती देशातील सर्वात लहान पेंट उत्पादक कंपनी होती.
धिंग्रा बंधू यांनी अपयशी कंपनीचा ताबा घेतला आणि ती मोठी करण्यासाठी अथक परिश्रम केले. त्यांनी कंपनीला शून्यातून सुरुवात केली. या कंपनीचे नाव बर्जर पेंट्स ठेवले. 1970 मध्ये कंपनीची उलाढाल 10 लाख रुपये होती. दोन्ही भावांनी हीच कंपनी अवघ्या 10 वर्षांत बर्जर पेंट्स सोव्हिएत युनियनमधील सर्वात मोठी पेंट निर्यातदार बनली. बर्जर पेंट्स ही देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी पेंट उत्पादक कंपनी आहे. त्यांच्या कठोर परिश्रमाने, दोन्ही भावांनी कर्जबाजारी कंपनीला 56,000 कोटी रुपयांच्या कंपनीत रूपांतरित केले. कुलदीप धिंग्रा आणि गुरबचन धिंग्रा हे प्रमुख उद्योजक बनले. कुलदीप आणि गुरबचन यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे, बर्जर पेंट्स केवळ भारतातच नाही तर रशिया, पोलंड, नेपाळ आणि बांगलादेशसह अनेक देशांमध्ये कार्यरत आहे. कंपनीचे मूल्य आता 68,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे. कंपनीमध्ये दोन्ही भावांचा हिस्सा 29,700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त (3.6 अब्ज डॉलर्स) आहे.
FAQ
1 धिंग्रा बंधू कोण आहेत?
कुलदीप सिंग धिंग्रा आणि गुरबचन सिंग धिंग्रा हे दोन भाऊ आहेत, जे बर्जर पेंट्स या देशातील आघाडीच्या रंग उत्पादक कंपनीचे मालक आहेत. ते पंजाबमधील एका छोट्या शहरात दुकान चालवत होते आणि त्यांच्या कुटुंबाची मुळे पंजाबमध्ये आहेत. त्यांच्या आजोबांनी १८९८ मध्ये अमृतसरमध्ये एक दुकान सुरू केले होते.
२. धिंग्रा बंधूंनी बर्जर पेंट्सशी कसा संबंध जोडला?
धिंग्रा बंधूंनी १९९१ मध्ये विजय मल्ल्याच्या यूबी ग्रुपकडून बर्जर पेंट्स विकत घेतली, जी त्यावेळी मोठ्या नुकसानात होती आणि बुडण्याच्या स्थितीत होती. त्यांनी मल्ल्याशी काही कोटींचा करार केला आणि एकाच बैठकीत सौदा अंतिम केला. ही कंपनी त्यावेळी देशातील सर्वात लहान पेंट उत्पादक कंपनींपैकी एक होती.
३. बर्जर पेंट्सची सुरुवात कशी झाली?
बर्जर पेंट्स ही कंपनी पूर्वी विजय मल्ल्याच्या मालकीची होती आणि ती अपयशी ठरत होती. धिंग्रा बंधूंनी तिचा ताबा घेतला आणि शून्यातून सुरुवात करून तिला मोठी केली. १९७० मध्ये कंपनीची उलाढाल १० लाख रुपये होती, पण धिंग्रा बंधूंनी अवघ्या १० वर्षांत तिला सोव्हिएत युनियनमधील सर्वात मोठी पेंट निर्यातदार बनवली.