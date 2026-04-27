  • पाणीपुरी खाऊन 7 वर्षीय मुलाचा मृत्यू! 18 जण रुग्णालयात दाखल; स्थानिकांमध्ये दहशतीचं वातावरण

Death By Panipuri: पाणीपुरी खाऊन 18 जण आजारी पडल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागं झालं असून तातडीने अधिकारी या गावामध्ये पोहचल्याचं दिसत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 27, 2026, 01:58 PM IST
धक्कादायक घटनेनं गावात खळबळ (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य एआयवरुन साभार)

Death By Panipuri: झारखंडमधील गिरिडीह येथे एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. येथील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका स्टॉलवरून 'पाणीपुरी' खाल्ल्यानंतर 18 हून अधिक लोक आजारी पडले आहेत. त्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे. गावात फिरून 'पाणीपुरी' आणि 'छोले' विकणाऱ्या एका विक्रेत्याकडून 'चाट' प्रकारातील पदार्थ खाल्ल्यानंतर एका सहा वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. मृत मुलाचं नाव रंजन कुमार असं आहे. पाणीपुरी खाल्ल्यानंतर एकाच वेळी इतक्या लोकांची प्रकृती अचानक बिघडल्यामुळे संपूर्ण गावात भीतीचे वातावरण आहे. 

डॉक्टरांचे एक पथक तैनात

पाणीपुरी खाऊन अनेकजण आजारी पडल्याची माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले. बाधित झालेल्या सर्व व्यक्तींना उपचारासाठी सदर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, डॉक्टरांचे एक पथक सध्या त्यांच्यावर उपचार करत आहे.

उपायुक्त रुग्णालयात पोहोचले

दुसरीकडे रंजन कुमारचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. या घटनेची माहिती मिळताच, गिरिडीहचे उपायुक्त रामनिवास यादव यांनीही परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतर ते स्वत: रुग्णालयाला पीडितांनी भेटायला आले होते. त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. रंजनच्या पालकांना त्याच्या अकाली मृत्यूने मोठा धक्का बसला आहे. त्याच्या आईने रडून रडून अंग टाकलं आहे तर वडिलही शून्यात नजर लावून बसलेत. रंजनच्या पालकांचे सांत्वन करणे नातेवाईक आणि गावकऱ्यांना कठीण झालं आहे. 

हा सारा प्रकार कशामुळे घडला?

उपायुक्त रामनिवास यादव यांनी या घटनेबद्दलची माहिती दिली आहे. बाजतो गावात रस्त्यावरील एका स्टॉलवर पाणीपुरी खाल्ल्यानंतर सुमारे 18 मुले आणि दोन प्रौढ व्यक्ती आजारी पडल्या. त्यापैकी एका मुलाचा मृत्यू झाला असून, इतर बाधित व्यक्तींवर सध्या विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. गावात आधीच उन्हाळ्याशी संबंधित अतिसाराचा म्हणजेच डायरीयाच्या रुग्णांमध्ये वाढ होत असतानाच, आता या घटनेमुळे संपूर्ण गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झालं आहे.

अनेक दिवसांपासून साठवून ठेवलेले शिळे अन्न खाल्ल्यामुळेच कदाचित हा प्रकार घडला असावा, अशी शक्यता प्रशासनामधील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. सध्या पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी सुरू असून, या घटनेचे नेमक्या कारणाचा शोध घेतला जात आहे.

मुंबईतही अन्नातून झालेल्या विषबाधेमुळे चौघांचा मृत्यू

इकडे मुंबईमध्येही अन्नातून विषबाधा झाल्याने एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये 40 वर्षीय पती, 35 वर्षीय पत्नी, 16 वर्षांची मुलगी आणि 13 वर्षांची दुसरी मुलगी यांचा समावेश आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

