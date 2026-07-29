/धक्कादायक रिपोर्ट! 7000 पेक्षा अधिक विद्यार्थी HIV पॉझिटिव्ह; कॉलेजांमध्ये एकच खळबळ

कर्नाटक सरकारने राज्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये एचआयव्ही (HIV) चाचणी आणि समुपदेशनाबाबत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 'राज्य एड्स प्रतिबंधक सोसायटी'च्या (State AIDS Prevention Society) विशेष सूचनांनुसार, सरकारने सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि खाजगी महाविद्यालयांमध्ये नियमितपणे एचआयव्ही चाचणी व जनजागृती शिबिरे आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरुणांमधील संसर्गाचे वेळेत निदान करणे आणि त्यांना आवश्यक समुपदेशन पुरवणे हा या शिबिरांचा उद्देश आहे.
'नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन'च्या (NACO) अहवालानुसार, एचआयव्हीबाधित लोकांच्या संख्येच्या बाबतीत कर्नाटक देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. सध्या राज्यात सुमारे 2.60 लाख लोक एचआयव्हीने बाधित आहेत. यापैकी सुमारे 2.05 लाख रुग्ण उपचार घेत आहेत, तर सुमारे 54 हजार व्यक्तींना आपण एचआयव्हीबाधित आहोत याची कल्पनाच नाही. ही बाब आरोग्य विभागासाठी चिंतेचा मोठा विषय ठरली आहे.
आकडेवारीतून अधोरेखित होत आहे की, 18 ते 35 वयोगटात एचआयव्ही (HIV) संसर्ग सर्वाधिक वेगाने पसरत आहे. या वयोगटातील एचआयव्हीबाधित व्यक्तींची संख्या 2023-24 मध्ये सुमारे 44,500 होती, जी 2025-26 पर्यंत वाढून सुमारे 66,600 वर पोहोचली; म्हणजेच दोन वर्षांच्या कालावधीत या रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
ताज्या आकडेवारीनुसार, 18 ते 25 वयोगटातील 7000 हून अधिक विद्यार्थ्यांना एचआयव्हीची लागण झाल्याची पुष्टी झाली आहे. या आकडेवारीमुळे आरोग्य विभाग आणि राज्य सरकारसमोर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी या वयोगटापर्यंत जनजागृती, वेळेवर चाचणी आणि योग्य समुपदेशन पोहोचवणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कर्नाटकच्या विश्वेश्वरैया टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीने (VTU) आपल्याशी संलग्न असलेल्या सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांसाठी एकात्मिक आरोग्य शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या शिबिरांमध्ये एचआयव्ही (HIV) तपासणी, जनजागृती सत्रे आणि समुपदेशन यांसारख्या सेवा पुरवल्या जातील. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांची ओळख आणि त्यांचे वैद्यकीय अहवाल अत्यंत गोपनीय ठेवले जातील, असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे.
व्हीटीयूने (VTU) स्पष्ट केलं आहे की, कोणत्याही विद्यार्थ्यासाठी एचआयव्ही चाचणी अनिवार्य असणार नाही; ती पूर्णपणे ऐच्छिक असेल. कर्नाटक राज्य एड्स प्रतिबंधक सोसायटीच्या (KSAPS) विनंतीवरून हा उपक्रम राबविला जात आहे. या संस्थेने अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये आरोग्य शिबिरे आयोजित करण्यासाठी विद्यापीठाचे सहकार्य मागितले होते.
केएसएपीएस (KSAPS) ने विद्यार्थ्यांसाठी क्यूआर कोडवर आधारित एचआयव्ही-विषयक स्वतःच्या जोखमीचे मूल्यांकन करणारे टूल विकसित केले आहे. हा क्यूआर कोड स्कॅन करून, विद्यार्थी त्यांच्या जीवनशैलीवर किंवा इतर घटकांवर आधारित एचआयव्ही संसर्गाच्या संभाव्य धोक्याचे मूल्यांकन करू शकतात. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी यात सहभाग घ्यावा यासाठी, विद्यापीठाने सर्व महाविद्यालयांना हा क्यूआर कोड कॅम्पसमध्ये ठळक ठिकाणी प्रदर्शित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
विद्यापीठाने सर्व संलग्न महाविद्यालयांना आरोग्य शिबिरांचे आयोजन केल्यानंतर VTU कडे सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे मोहिमेच्या प्रगतीचा आढावा घेणे आणि भविष्यातील धोरणे निश्चित करणे शक्य होईल. सुरुवातीच्या दोन महिन्यांत महाविद्यालयांमध्ये अभिमुखता कार्यक्रम (ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स) आणि जनजागृती मोहिमा राबविल्या जातील. त्यानंतर, 12 ऑगस्ट रोजी (युवा दिन) फ्लॅश मॉब्स, पथनाट्ये, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि जनजागृतीपर सादरीकरणांच्या माध्यमातून एचआयव्ही (HIV) प्रतिबंधाबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचे आणि त्यासंबंधीचे गैरसमज दूर करण्याचे प्रयत्न केले जातील.