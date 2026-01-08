English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
  • भाजपाचा 73 वर्षीय ज्येष्ठ नेता केंद्रीय मंत्र्याच्या 31 वर्षीय मुलाच्या पडला पाया; VIDEO व्हायरल

भाजपाचा 73 वर्षीय ज्येष्ठ नेता केंद्रीय मंत्र्याच्या 31 वर्षीय मुलाच्या पडला पाया; VIDEO व्हायरल

व्हिडिओमध्ये भाजपा आमदार देवेंद्र हे त्यांच्यापेक्षा 42 वर्षांनी लहान असलेल्या महाआर्यमनच्या पाया पडताना दिसत आहेत. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 8, 2026, 08:01 PM IST
भाजपाचा 73 वर्षीय ज्येष्ठ नेता केंद्रीय मंत्र्याच्या 31 वर्षीय मुलाच्या पडला पाया; VIDEO व्हायरल

भाजपाचा आमदार केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाच्या पाया पडतानाचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. आता तुम्ही म्हणाल त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काय आहे. तर यामध्ये वयातील अंतर चर्चेचा विषय ठरत आहे. पाया पडणारा भाजपा आमदार असून, त्यांचं वय 73 आहे आणि ज्याच्या ते पाया पडले आहेत तो फक्त 31 वर्षांचा तरुण आहे. भाजपा आमदार चक्क आपल्या पेक्षा 48 वर्ष लहान तरुणाच्या पडले असल्याने याची चर्चा रंगली आहे. हा तरुण केंद्रीय मंत्री आणि भाजपा खासदार ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचा मुलगा आहे. 

भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) 73 वर्षीय आमदार देवेंद्र कुमार जैन 31 वर्षीय महाआर्यमन सिंधियाचे पाय स्पर्श करतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्यामुळे मध्य प्रदेशात राजकीय आणि सामाजिक चर्चा सुरू झाली आहे. या व्हिडिओमध्ये, शिवपुरीचे आमदार असलेले देवेंद्र, त्यांच्यापेक्षा 42 वर्षांनी लहान असलेल्या महाआर्यमन याचे पाय स्पर्श करताना दिसत आहेत.

11 सेकंदांचा हा व्हिडिओ सोमवार, शिवपुरी जिल्हा स्टेडियमवर झालेल्या 69 व्या राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धेतील आहे. सोमवारी देवेंद्र यांचा वाढदिवस देखील होता आणि त्यांनी महाआर्यमन सिंधिया व इतरांसोबत क्रीडा स्पर्धेदरम्यान तो साजरा केला.

देवेंद्र वाढदिवसाचा केक कापताना दिसले, तर महाआर्यमन त्यांच्या शेजारी उभे राहून टाळ्या वाजवत होता. केक कापल्यानंतर, देवेंद्र वाकून महाआर्यमनच्या पाया पडले. सोशल मीडिया युजर्सनी 73 वर्षीय आमदारांच्या या कृतीचा आदर व्यक्त करण्यापासून ते राजकीय शरणागतीपर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारे अर्थ लावला आहे.

'व्हायरल व्हिडिओची पर्वा नाही'

एनडीटीव्हीशी बोलताना देवेंद्र कुमार जैन म्हणाले की, कोणाच्या पाया पडणे ही आदराची एक वैयक्तिक अभिव्यक्ती आहे आणि कोणत्याही नियमाने किंवा कायद्याने यावर बंदी घातलेली नाही. "संविधानात असे कुठेही लिहिलेले नाही की कोणी आपल्यापेक्षा लहान व्यक्तीच्या पाया पडू शकत नाही. लोक हा व्हिडिओ व्हायरल करत आहेत, पण मला त्याची पर्वा नाही," असं देवेंद्र म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, शिवपुरी जिल्हा स्टेडियममध्ये महाआर्यमन सिंधिया यांना त्यांच्या (देवेंद्र यांच्या वाढदिवसाची) माहिती देण्यात आली होती. 73 वर्षीय आमदारांच्या मते, महाआर्यमन यांनी बाजारातून केक मागवला आणि तो स्टेजवर कापला. त्यांनी उभे राहून त्यांच्यासाठी 'तुम जियो हजारों साल' हे वाढदिवसाचे गाणेही गायले. "त्यांच्या या कृतीने मी भावनाविवश झालो, आणि कृतज्ञतेपोटी मी त्यांच्या पाया पडलो. ही पूर्णपणे एक सांस्कृतिक आणि वैयक्तिक अभिव्यक्ती होती," असं देवेंद्र म्हणाले.

त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की ते तीन वेळा आमदार आहेत आणि आपल्या कृतींच्या परिणामांचा विचार न करता वागणारे लहान मूल नाहीत.

व्हायरल व्हिडिओवर पक्षाने अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही

आतापर्यंत, महाआर्यमन सिंधिया किंवा भाजप नेतृत्वाने यावर कोणतंही अधिकृत विधान जारी केलेलं नाही. हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे, आणि राजकीय निरीक्षकांच्या मते, तो पक्षीय राजकारणातील सत्ता, प्रभाव आणि प्रतीकांच्या बदलत्या समीकरणांना प्रतिबिंबित करतो.

तो हावभाव केवळ आदर व्यक्त करण्याचा होता की त्यात काही राजकीय अर्थ दडलेला होता, यावर आता ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही ठिकाणी चर्चा सुरू आहे, ज्यामुळे वाढदिवसाचा एक क्षण राजकीय चर्चेचा विषय बनला आहे.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 

