Marathi News
भारतातील 75 टक्के लोकसंख्या मोठ्या संकटात; आतापर्यंतचा सर्वात भयानक आणि धोकादायक अलर्ट, नकाशा पाहून संशोधकही हादरले

भारत हा असा देश आहे जिथे अनेक भागात भूकंपाचा धोका आहे. भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने देशाचा भूकंप क्षेत्राचा नविन नकाशा जारी केला आहे.  जुन्या नकाशाने मागील भूकंप केंद्रांवर आधारित झोन तयार केले होते, परंतु हा नकाशा आता अधिक वैज्ञानिकदृष्ट्या डिझाइन केलेला आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 30, 2025, 09:28 AM IST
India Earthquake Map: पृथ्वी चार थरांनी बनलेली आहे. आतील गाभा, बाह्य गाभा, आवरण आणि सर्वात वरचा कवच, ज्यामध्ये टेक्टोनिक प्लेट्स असतात. जेव्हा या प्लेट्स आदळतात किंवा सरकतात तेव्हा भूकंप होतात. 4.6 अब्ज वर्षांपूर्वी पृथ्वीच्या प्लेट्सच्या टक्करमुळे हिमालयासारखे पर्वत तयार झाले. आता या टेक्टोनिक प्लेट्सच्या हालचालीबाबत महत्वपूर्ण माहिती समोर आली आहे. भारतातील 75 टक्के लोकसंख्या मोठ्या संकटात आहे. भारताला आतापर्यंतचा सर्वात भयानक आणि धोकादायक अलर्ट देण्यात आला आहे. हा नकाशा पाहून संशोधकही हादरले आहेत. 

भारत सरकारच्या बीआयएसने एक नवीन नकाशा, आयएस 1893 (भाग १) 2025 जारी केला आहे. या नकाशात देशाला भूकंपाच्या धोक्याच्या आधारावर झोनमध्ये विभागण्यात आले आहे. हा जुन्या नकाशापेक्षा अधिक अचूक आहे आहे. जानेवारी 2025  पासून प्रभावी आहे. त्याचा उद्देश नवीन इमारती, पूल आणि महामार्गांना भूकंपांपासून संरक्षण देणे आहे. भारतात पूर्वी चार झोन होते. II (कमी), III (मध्यम), IV (उच्च) आणि V (सर्वात जास्त). आता, झोन V ला अधिक काटेकोरपणे परिभाषित केले आहे . हा  अति-उच्च जोखीम किंवा झोन VI म्हणून ओळखण्यात आला आहे. देशाचा 61% भाग आता झोन III ते VI मध्ये येतो आणि 75% लोकसंख्या सर्वात असुरक्षित भागात राहते.

काश्मीरपासून अरुणाचल प्रदेशपर्यंतचा संपूर्ण हिमालयीन प्रदेश आता झोन VI मध्ये समाविष्ट झाला आहे. जुन्या नकाशात 200 वर्षांपासून तणावाखाली असलेल्या बंद भागांचे अचूक चित्रण नव्हते. नवीन नकाशामध्ये फॉल्ट लाइन, माती आणि परिमाणानुसार क्षेत्राचे वर्गीकरण केले आहे. हिमालयात भारतीय आणि युरेशियन प्लेट्स एकमेकांवर आदळत आहेत. अनेक ठिकाणी, प्लेट्स 200 वर्षांपासून बंद आहेत, म्हणजेच ताण निर्माण झाला आहे. जर त्या अचानक उघडल्या तर ८ किंवा त्याहून अधिक तीव्रतेचा भूकंप होऊ शकतो. म्हणून, अधिक ताकदीने इमारतींची रचना करणे आवश्यक आहे.

दक्षिण भारतातील माती जुनी आणि स्थिर आहे. म्हणूनच, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि केरळचा बहुतेक भाग झोन II-III मध्ये आहे. काही किनारी भागात द्रवीकरणाचा धोका आहे, परंतु हिमालयाइतका तीव्र नाही. 10  वर्षांच्या संशोधनानंतर बीआयएसने हा नवीन नकाशा तयार केला आहे. त्यात जीपीएस डेटा, उपग्रह प्रतिमा, सक्रिय दोष आणि लाखो सिम्युलेशन समाविष्ट आहेत. जपान आणि न्यूझीलंडमध्ये वापरली जाणारी पीएसएचए पद्धत जुन्या नकाशापेक्षा अधिक अचूक आहे.

भूकंपांपासून कोणीही पूर्णपणे सुरक्षित राहू शकत नाही, परंतु नवीन नियमांमुळे 80 ते 90 टक्के नुकसान कमी होऊ शकते. कमकुवत इमारती आता कोसळणार नाहीत. 61 टक्के क्षेत्रातील कठोर डिझाइनमुळे 75 टक्के लोकसंख्येचे संरक्षण होईल. नवीन नकाशानुसार, हिमालय आणि उच्च-जोखीम असलेल्या भागात इमारतींचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. जुन्या प्रकल्पांना देखील अद्ययावत करावे लागेल. यामुळे भविष्यातील भूकंपांमुळे होणारे मृत्यू आणि नुकसान लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

