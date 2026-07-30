/78 लोकांचा मृत्यू, 3.32 लाख लोकांचा जीव धोक्यात? आसाममध्ये पावसाचा कहर! संपूर्ण भारतात भयानक स्थिती

आसाम महापूर : भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. अनके राज्यांना पूराचा फटका बसला आहे. आसाममध्ये भयानक परिस्थिती आहे. आसाममध्ये 78 लोकांचा मृत्यू झाला असून 3 लाख लोकांचा जीव धोक्यात आहे. येत्या काही तसातं पावसाचा जोर आणखी वाढणार असून हवामन खात्याने अलर्ट जारी केला आहे. प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत.
आसाममधील सात जिल्ह्यांना पुराचा तडाखा बसला आहे. जवळपास 3 लाख लोकांवर याचा परिणमा झाला आहे. दरम्यान, हवामान विभागाने आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडच्या अनेक भागांमध्ये पुढील तीन दिवसांसाठी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा इशारा दिला असून, त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे.
आसाम राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणने (ASDMA) मृतांचा आकडा जारी केला आहे. मागील 24 तासांत पुरामुळे तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी दोघे शिवसागर जिल्ह्यातील आणि एक गोलाघाट जिल्ह्यातील होता. मृतांचा आकडा 78 वर पोहचला आहे.
आसाममधील शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागाव, विश्वनाथ आणि कामरूप (मेट्रो) जिल्ह्यांना पुराचा फटका बसला आहे. या जिल्ह्यांमधील एकूण 551 गावे पाण्याखाली गेली आहेत. आसाममधील 3,00,031 लोकांना पुराचा फटका बसला आहे. चराईदेव जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका बसला आहे. येथील असून, तेथील 1,37,561 लोक प्रभावित झाले आहेत. शिवसागरमध्ये 84,600 आणि जोरहाटमध्ये 49,911 लोक पुराचा सामना करत आहेत. या सहा जिल्ह्यांमध्ये 3.32 लाख लोक प्रभावित झाले होते.
पुरामुळे बाधीत झालेल्या 16,500 हून अधिक नागरिकांना 71 मदत शिबिरांमध्ये स्थलातरित करण्यात आले आहे. 30 मदत वितरण केंद्रांमार्फत 72,000 हून अधिक लोकांना मदत साहित्याचे वाटप केले जात आहे. डॉक्टर, पशुवैद्य आणि विविध सरकारी संस्थांच्या पथकांमर्फत पूरग्रस्त भागात मदत आणि बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुरु आहे.
आसाममधील या पुरामुळे 21,523.08 हेक्टर शेतजमीन पाण्याखाली गेली आहे. 11,000 हून अधिक जनावरे वाहून गेली असून, 17,000 इतर जनावरांना फटका बसला आहे. एएसडीएमएच्या (ASDMA) माहितीनुसार, अनेक ठिकाणी बंधारे, रस्ते वाहून गेले आहेत. यामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. घरे, शाळा आणि इतर सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचेही मोठे नुकसान झाले आहे.
आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांना अलर्ट देण्यात आला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) 30 जुलै ते 1 ऑगस्ट दरम्यान सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे.