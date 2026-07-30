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78 लोकांचा मृत्यू, 3.32 लाख लोकांचा जीव धोक्यात? आसाममध्ये पावसाचा कहर! संपूर्ण भारतात भयानक स्थिती

आसाममध्ये पावसाचा कहर पहायला मिळत आहे. 78 लोकांचा मृत्यू झाला असून 3.32 लाख लोकांना फटका बसला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 30, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:31 PM IST
78 लोकांचा मृत्यू, 3.32 लाख लोकांचा जीव धोक्यात? आसाममध्ये पावसाचा कहर! संपूर्ण भारतात भयानक स्थिती

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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78 लोकांचा मृत्यू, 3.32 लाख लोकांचा जीव धोक्यात? आसाममध्ये पावसाचा कहर! संपूर्ण भारतात भयानक स्थिती
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