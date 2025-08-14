79th Independence Day: भारताचे राष्ट्र गीत आणि राष्ट्रीय गीतमध्ये काय फरक? प्रत्येक भारतीयाला माहिती असायला हवं!

79th independence day 2025: 15 ऑगस्ट रोजी आपण सर्व भारतीय 79 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करु. यावेळी ध्वजारोहण करताना राष्ट्रीय गीत तसेच राष्ट्रगीत गायले जाईल. पण या दोघात नेमका फरक काय? भारताचे राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीत कसे आणि कुठून डाऊनलोड करता येईल. 15 ऑगस्ट अभिमानाने साजरा करत असताना याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
राष्ट्रगीत म्हणजेच National Anthem जे "जन गण मन" म्हणून ओळखले जाते. याचे रचनाकार रवींद्रनाथ टागोर आहेत. याला 24 जानेवारी 1950 रोजी संविधान सभेने भारताचे राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारले. जन गण मन हे अधिकृत आणि औपचारिक प्रसंगी गायले जाते. राष्ट्रीय कार्यक्रम, शासकीय समारंभ, आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, शाळा-महाविद्यालयांतील समारंभ इत्यादी वेळी आपण राष्ट्रगीत गातो. संपूर्ण राष्ट्रगीत गायन/वादनासाठी सुमारे 52 सेकंद लागतात.याचे काही नियमदेखील आहेत. राष्ट्रगीत गायन/वादनावेळी सर्वांनी उभे राहणे बंधनकारक आहे. याला अपमान करणे कायद्याने गुन्हा मानला जातो (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971). हे भारताच्या राष्ट्रीय एकतेचे आणि संप्रभुत्वाचे प्रतीक आहे.
"वंदे मातरम्" हे आपल्या देशाचे राष्ट्रीय गीत आहे. याचे रचनाकार बंकिमचंद्र चटर्जी आहेत. त्यांच्या ‘आनंदमठ’ या कादंबरीतून हे गीत घेण्यात आले आहे. 24 जानेवारी 1950 रोजी संविधान सभेने राष्ट्रीय गीत म्हणून स्वीकारले. औपचारिक आणि अनौपचारिक प्रसंगी गायले जाते, जसे की सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वातंत्र्यदिन/प्रजासत्ताकदिन समारंभ इत्यादी. मात्र, याचे गायन बंधनकारक नाही.संपूर्ण गीत गायनासाठी सुमारे 6 मिनिटे लागतात, परंतु सहसा पहिली किंवा दोन कडवी गायली जातात. याला राष्ट्रगीतासारखे कठोर नियम नाहीत. उभे राहणे बंधनकारक नाही, परंतु आदर दाखवणे अपेक्षित आहे. हे देशभक्ती आणि स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रतीक आहे, विशेषतः स्वातंत्र्य चळवळीशी जोडले गेले आहे.
औपचारिकता हा मुख्य फरक आहे. राष्ट्रगीत अधिक औपचारिक आणि बंधनकारक आहे, तर राष्ट्रीय गीत सांस्कृतिक आणि भावनिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे.राष्ट्रगीत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करते, तर राष्ट्रीय गीत देशभक्ती व्यक्त करण्यासाठी वापरले जाते.राष्ट्रगीताला अपमान करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे, तर राष्ट्रीय गीताबाबत असे कठोर नियम नाहीत. दोन्ही गीते भारताच्या सांस्कृतिक आणि राष्ट्रीय वारशाचे महत्त्वाचे भाग आहेत, परंतु त्यांचे स्वरूप आणि उपयोग वेगळे आहे.
15 ऑगस्ट 2025 रोजी भारत आपला 79 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहे. या निमित्ताने देशभक्तीची भावना अधिक दृढ करण्यासाठी भारत सरकारने “Know India” पोर्टलवर राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीताचे अधिकृत ऑडियो डाउनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. हे पोर्टल नागरिक आणि आयोजकांसाठी विश्वासार्ह आणि अधिकृत स्रोत आहे.राष्ट्रगीत “जन गण मन” डाउनलोड कसे कराल?भारताचे राष्ट्रगीत “जन गण मन” रवींद्रनाथ टागोर यांनी रचले असून, 1950 मध्ये ते अधिकृतपणे स्वीकारले गेले. हे राष्ट्रगीत दोन स्वरूपात उपलब्ध आहे:
भारताचे राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी संस्कृतमध्ये रचले आहे. हे देखील “Know India” पोर्टलवर ऑडियो स्वरूपात उपलब्ध आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रीय गीताचा वापर देशभक्तीपूर्ण वातावरण निर्माण करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.स्वातंत्र्य दिनाचे इतर देशभक्तीपूर्ण साहित्य“Know India” पोर्टलवर केवळ राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीतच नाही, तर स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने इतर अनेक देशभक्तीपूर्ण सामग्री उपलब्ध आहे. यामध्ये उच्च गुणवत्तेचे वॉलपेपर, पोस्टर आणि इतर मल्टिमीडिया साहित्याचा समावेश आहे, जे मोफत डाउनलोड करून सजावट किंवा डिजिटल माध्यमांसाठी वापरता येऊ शकते.
राष्ट्रगीताचे पूर्ण (52 सेकंद) आणि संक्षिप्त (20 सेकंद) संस्करण तसेच राष्ट्रीय गीत “Know India” पोर्टलच्या National Anthem पेजवरून थेट डाउनलोड करता येईल. हे सरकारी स्रोत असल्याने सामग्री पूर्णपणे प्रमाणित आणि सुरक्षित आहे.या सुविधेमुळे स्वातंत्र्य दिनाचा उत्साह आणि देशभक्ती अधिक व्यापक आणि प्रभावीपणे साजरी करता येईल.
