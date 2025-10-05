English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
7th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या नियमात मोठा बदल, कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यावर 'असा' होईल परिणाम!

7th Pay Commission:  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 5, 2025, 08:50 AM IST
7th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या नियमात मोठा बदल, कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यावर 'असा' होईल परिणाम!
केंद्रीय कर्मचारी

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगांतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या ड्रेस भत्त्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे नव्याने रुजू होणारे तसेच निवृत्त होणारे कर्मचारी यांना दिलासा मिळणार आहे. टपाल विभागाने 24 सप्टेंबर 2025 रोजी यासंदर्भात आदेश जारी केलाय. त्यानुसार, आता वर्षाच्या मध्यात नोकरीला लागणाऱ्या किंवा सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रो-रेटा आधारावर ड्रेस भत्ता मिळणार आहे. यामुळे भत्त्याच्या वितरणाबाबत असलेली अस्पष्टता दूर होणार आहे.

प्रो-रेटा आधारावर भत्ता

नवीन नियमांनुसार, वर्षाच्या मध्यात रुजू होणाऱ्या किंवा निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेच्या कालावधीच्या प्रमाणात ड्रेस भत्ता मिळेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभासह स्पष्टता मिळेल.

एकत्रित भत्त्याची संकल्पना

अर्थ मंत्रालयाने 2017 मध्ये स्पष्ट केले होते की, ड्रेस भत्ता हा कपडे भत्ता, गणवेश देखभाल भत्ता, शू भत्ता यासारख्या अनेक भत्त्यांचे एकत्रीकरण आहे. यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.

निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा

ऑक्टोबर 2025 नंतर निवृत्त होणारे कर्मचारी अतिरिक्त देयके मिळवण्यास पात्र असतील. मात्र 30 सप्टेंबर 2025 पूर्वी निवृत्त झालेल्यांकडून कोणतीही वसुली होणार नाही.

जुलै महिन्यात भत्ता वितरण

टपाल विभागाने नमूद केले की, ड्रेस भत्ता जुलै महिन्याच्या पगारासह दिला जातो. यंदा अनेक कर्मचाऱ्यांना पूर्ण किंवा अर्धा भत्ता मिळाला आहे.

नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी नियम

जुलै 2025 पूर्वी रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जून 2025 पर्यंतच्या नियमांनुसार भत्ता मिळेल. तसेच, मागील वर्षीचा भत्ता जुलै 2025 च्या पगारात समाविष्ट न झाल्यास त्याची दुरुस्ती केली जाईल.या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि स्पष्टता मिळेल, तसेच प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल. 

FAQ 

ड्रेस भत्त्याच्या नवीन नियमांचा कोणाला फायदा होईल?

नवीन नियमांनुसार, १ जुलै २०२५ नंतर रुजू होणाऱ्या नवीन कर्मचाऱ्यांना आणि वर्षाच्या मध्यात निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रो-रेटा आधारावर ड्रेस भत्ता मिळेल. यामुळे नवीन तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ आणि स्पष्टता मिळेल. विशेषतः, जुलै महिन्याच्या पगारासह हा भत्ता दिला जाईल.

ड्रेस भत्ता म्हणजे नेमके काय, आणि त्यात कोणत्या भत्त्यांचा समावेश आहे?

ड्रेस भत्ता हा केंद्र सरकारकडून गणवेश परिधान करणे बंधनकारक असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा भत्ता आहे. २०१७ च्या अर्थ मंत्रालयाच्या परिपत्रकानुसार, यात कपडे भत्ता, गणवेश देखभाल भत्ता, मूलभूत उपकरणे भत्ता, गाऊन भत्ता आणि शू भत्ता यांचे एकत्रीकरण आहे.

निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन नियम काय सांगतात?

२४ सप्टेंबर २०२५ च्या आदेशानुसार, ऑक्टोबर २०२५ नंतर निवृत्त होणारे कर्मचारी आवश्यक असल्यास अतिरिक्त देयके मिळवण्यास पात्र असतील. मात्र, ३० सप्टेंबर २०२५ पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांकडून कोणतीही वसुली केली जाणार नाही. तसेच, वर्षाच्या मध्यात निवृत्त होणाऱ्यांना त्यांच्या सेवेच्या कालावधीच्या प्रमाणात भत्ता मिळेल.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

