PM Modi: वेतन आयोगावर पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी!

PM Narendra Modi: पंतप्रधान मोदी यांनी पश्चिम बंगालसाठी सहा प्रमुख आश्वासने दिली. त्यातील शेवटचे आश्वासन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित होते.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 10, 2026, 09:45 PM IST
पंतप्रधान मोदी

PM Narendra Modi: पश्चिम बंगालमधील पुरबा मिदनापूर येथील एका प्रचार सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा केलीय. भाजपने राज्यात सत्ता स्थापन केल्यास तेथील सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि संबंधित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी त्वरित होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. ही घोषणा राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी ठरलीय. सध्या सहाव्या वेतन आयोगावर अवलंबून असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

सर्वांत महत्त्वाची ग्वाही

पंतप्रधान मोदी यांनी पश्चिम बंगालसाठी सहा प्रमुख आश्वासने दिली. त्यातील शेवटचे आश्वासन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित होते. ‘भाजपचे सरकार आल्यावर राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे पूर्ण लाभ मिळेल,’ असे त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले. ही घोषणा केवळ वेतन वाढीपुरती मर्यादित नसून, शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला बळकटी देणारी असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

बंगाल अजूनही सहाव्या वेतन आयोगावर

पश्चिम बंगालमधील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक अजूनही सहाव्या वेतन आयोगाच्या नियमांनुसार वेतन घेत आहेत. केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू केला, तरी बंगाल सरकारने तो अंमलात आणला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याची (डीए) वाढ आणि इतर भत्ते अपुरे मिळत आहेत. मोदींच्या घोषणेने या दिरंगाईला पूर्णविराम मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

कर्मचाऱ्यांना काय मिळेल?

सातव्या वेतन आयोगामुळे वेतनात 14 ते 20 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. महागाई भत्ता (डीए) नियमित वाढेल, घरभाडे भत्ता (एचआरए), वैद्यकीय सुविधा आणि पेन्शन योजनांमध्ये सुधारणा होईल. लाखो कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक दिलासा मिळेल. यामुळे राज्यातील खरेदी क्षमता वाढून अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे.

केंद्र सरकारची तयारी

केंद्रातील कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. 2027 च्या पहिल्या सहामाहीत शिफारशी सादर होण्याची शक्यता आहे आणि त्या 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील. याउलट, बंगालसाठी सातवा आयोगच अजून प्रलंबित आहे.

राज्ये आपले स्वतंत्र वेतन आयोग का तयार करतात?

केंद्र आणि राज्यांच्या वेतन आयोगांमध्ये ताळमेळ नसतो. प्रत्येक राज्याची अर्थव्यवस्था, बजेट आणि गरजा वेगळ्या असतात. उदाहरणार्थ, पंजाब आणि बंगाल सहाव्या आयोगावर आहेत, तर केरळ अकराव्या आयोगावर आहे. कर्नाटक-असम मात्र केंद्राच्या आयोगाचे अनुसरण करतात. राज्य स्वतंत्र आयोग बनवतात कारण त्यांना स्वतःच्या अर्थसंकल्पात बसणारा निर्णय घेता यावा.

निवडणुकीतील मुद्द्यामुळे राजकीय महत्व

सध्याच्या बंगाल निवडणुकीत वेतन आयोग हा प्रमुख मुद्दा बनलाय. मोदींनी याला आपल्या सहा आश्वासनांमध्ये समाविष्ट करून कर्मचाऱ्यांचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न केलाय. यामुळे भाजपला कर्मचारी वर्गाचा मोठा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत, त्यामुळे ही घोषणा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची ठरते.

कर्मचाऱ्यांसाठी दीर्घकालीन फायदे 

हे आश्वासन अमलात आल्यास बंगालातील सरकारी कर्मचारी केंद्रातील समकक्षांप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होणार आहेत. मात्र अंमलबजावणीसाठी बजेट आणि प्रशासकीय तयारी आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांनी या घोषणेकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहावे आणि भविष्यातील वेतन सुधारणांसाठी सतत पाठपुरावा करावा, असे आवाहन तज्ज्ञांनी केले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

