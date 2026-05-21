महाराष्ट्रातील 8 सर्वात मोठे धर्म, हिंदू मुस्लीम नाही तर तिसऱ्या क्रमाकांवर असलेल्या 'या' धर्माचे नाव आणि लोकसंख्या जाणून शॉक व्हाल

महाराष्ट्रातील अनेक जाती धर्माचे लोक राहतात. धर्म, हिंदू मुस्लीम हे धर्म पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर आहेत. जाणून घेऊना तिसऱ्या क्रमाकांचा सर्वात मोटा धर्म कोणता. तसेच महाराष्ट्रातील 8 सर्वात मोठे धर्म कोणते?
8 Biggest Religions in Maharashtra : भारतात 17 वर्षानंतर जनगणना करण्यात येत आहे. देशात प्रथमच डिजिटल जनगणनेची घोषणा करण्यात आली आहे. जनगणनेदरम्यान लोकांना 33 प्रश्न विचारले जात आहेत. यात धर्म आणि जातींचा देखील उल्लेख आहे. यापूर्वी झालेल्या जनगणनेत महाराष्ट्रात हिंदू आणि मुस्लीम दोन हे मोठे धर्म आहेत. मात्र, या दोन मोठ्या धर्मांव्यतीरीक्त तिसऱ्या क्रमाकावंर असलेल्या या धर्माचे नाव आणि लोकसंख्या जाणून शॉक व्हाल. जाणून घेऊया महाराष्ट्रातील 8 सर्वात मोठे धर्म कोणते.
यापूर्वी 2011 मध्ये जनगणना करण्यात आली होती. हिंदू हा महाराष्ट्रातील पहिल्या क्रमाकांचा सर्वात मोठा धर्म आहे. महाराष्ट्रातील सर्व 35 जिल्ह्यांमध्ये हिंदू बहुसंख्य आहेत. महाराष्ट्रात 79.83 टक्के लोक हिंदू धर्माचे आहेत. हिंदूंची एकूण लोकसंख्या 89,703,057 आसपास आहे. महाराष्ट्रील ग्रामीण तसेच शहरी भागात हिंदू धर्माचे लोक राहतात.
तर, दुसऱ्या क्रमाकांवर मुस्लिम धर्म आहे. महाराष्ट्रात मुस्लिम धर्माचे 11.54 टक्के लोक राहतात. विशेष करुन नाशिक, भिवंडी, छत्रपती संभाजीनगर तसेच मुंबई पुणे सारख्या शहरांमध्ये मुस्लिम धर्माचे लोक मोठ्या संख्येने राहतात.
महाराष्ट्रात बौद्ध धर्म तिसऱ्या क्रमांवर आहे. भारतातील सर्वात मोठी बौद्ध लोकसंख्या महाराष्ट्रात आहे. देशातील एकूण बौद्ध धर्मीयांपैकी 77 पैकी सुमारे बौद्ध महाराष्ट्रात राहतात. महाराष्ट्रात 5.8 टक्के बौद्ध धर्माचे लोक राहतात. एकूण लोकसंख्या 65 ते 70 लाखाच्या आसपास आहे. ग्रामीण भागात बौद्ध धर्माची मोठी लोकसंख्या पहायला मिळते.
हिंदू, मुस्लिम जैन, ख्रिश्चन आणि शीख धर्माचे लोक राहतात. जैन धर्माची लोकसंख्या 14 लाख आहे. एकूण टक्केवारी 1.25 टक्के आहे. ख्रिश्चन धर्माचे देखील
10 लाख लोक राहतात. यांची एकूण टक्केवारी 0.96 टक्के इतकी आहे. तर, शिख धर्माचे महाराष्ट्रात 2 लाख लोक राहतात. यांची एकूण टक्केवारी 0.20 टक्के आहे. 8 इतर धर्मीचे लोक आहेत. यांची लोकसंख्या 1 लाख आहे. ज्याची आकडेवारी 0.15 टक्के आहे. महाराष्ट्रात 0.25 टक्के लोक नास्तिक आहेत. यांची लोकसंख्या 2 लाखाच्या आसपास आहे. महाराष्ट्रात 8 प्रमुख धर्म असलेले तरी शेकडो जाती, जमाती आणि उपजाती आहेत. महाराष्ट्रात हे जाती, जमाती नुसार आरक्षण दिले जाते.