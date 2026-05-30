/30 KM लांब महाभयानक ट्रॅफिक जॅम, तब्बल 8 तास वाहने अडकली, भारतातील जगप्रसिद्ध पर्यनस्थळावर फिरायला आलेल्या पर्यटकांना प्रचंड मनस्ताप

Shimala Uttarakhand Traffic Jam : महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्लीसह भारतातील अनेक राज्यांमध्ये भयानक उष्णतेची लाट आली आहे. गर्मीने हैराण झालेले पर्यटक शिमला, उत्तराखंड येथे फिरायला जात आहेत. येथे 30 KM लांब महाभयानक ट्रॅफिक जॅम पहायला मिळाला. 8 तास वाहने अडकून पडली. भारतातील या जगप्रसिद्ध पर्यनस्थळावर फिरायला आलेल्या पर्यटकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
उत्तर भारतात तीव्र उष्णतेची लाट आली आहे. अनेक शहरांमध्ये तापमान 45 ते 50 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. उष्णतेपासून दिलासा मिळवण्यासाठी लाखो पर्यटक हिल स्टेशनला भेट देत आहेत. हिमाचल प्रदेशातील मनाली आणि रोहतांगपासून ते उत्तराखंडमधील नैनिताल, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली आणि जोशीमठपर्यंत पर्यटक आणि यात्रेकरूंची विक्रमी गर्दी पहायला मिळत आहे.
हिमाचल, शिमला तसेच आपसापासच्या परिसरात हवामान आल्हाददायक असून, काही ठिकाणी हलका पाऊस तर इतर ठिकाणी हिमवृष्टी होत आहे. यामुळे पर्यटक मोठ्या संख्येने येथे दाखल होत आहेत. लांबचा प्रवास करुन पर्यटक येथे मोठ्या संख्येने दाखल होत आहेत. मात्र, ही वाढती गर्दी आता प्रशासनासमोर एक मोठे आव्हान बनत आहे. अनेक पर्यटन स्थळांवरील हॉटेल्स पूर्णपणे भरलेली आहेत, पार्किंगची जागा अपुरी पडत आहे आणि रस्त्यांवर कित्येक किलोमीटरपर्यंत वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे.
मनाली-रोहतांग मार्गावर 50 किलोमीटर अंतर कापायला 8 तास लागत आहेत. हिमाचल प्रदेशातील मनालीमध्ये सध्या पर्यटकांची मोठी गर्दी झाली आहे. रोहतांग पासजवळ हलकी बर्फवृष्टी झाली. समुद्रसपाटीपासून सुमारे 13,000 फूट उंचीवर असलेला रोहतांग पास अजूनही बर्फाने आच्छादलेला आहे. यामुळे येथील बर्फाने अच्छादलेले डोंगर पर्यटकांना आकर्षित आहेत. वाढत्या गर्दीमुळे मनाली-रोहतांग रस्ता जवळजवळ ठप्प झाला.
शनिवारी भयानक वाहतूक कोंडी झाली. जवळपास 5 किलोमीटर लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या. सकाळी 6 वाजता मनालीहून निघालेले अनेक पर्यटक दुपारी 1 ते 2 च्या दरम्यानच रोहतांगला पोहोचले. हे अंतर फक्त 50 KM इतके आहे. 50 किलोमीटरच्या प्रवासाला साधारणपणे सात ते आठ तास लागत असल्येन प्रवासी संतापले आहेत.
सध्या चारधाम यात्रा सुरु आहे. उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात बद्रीनाथ आणि हेमकुंड साहिबच्या तीर्थयात्रेसोबतच, मोठ्या संख्येने पर्यटक औली, निती-माना व्हॅली आणि इतर पर्यटन स्थळांनाही भेट देत आहेत. यामुळे जोशीमठ परिसरात सध्या मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. मारवाडी ते गोविंदघाट आणि जोशीमठ ते सेलांग अशा अनेक ठिकाणी 15 ते 20 किलोमीटरपर्यंत वाहतूक कोंडी झाली आहे. पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत रस्त्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत.
वाहतूक कोंडीत अकलेल्या पर्यटकांना खाणं पिणं यासह स्वच्छातागृह देखील उपलब्ध होत नसल्याने पर्यटकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या अनेक पर्यटकांनी सोशल मिडियावर व्हिडिओ आणि फोटो शेअर करत संताप व्यक्त केला आहे.
1 मे ते 24 मे या कालावधीत शिमला येथे अंदाजे 6,31,000 वाहने दाखल झाली. वाहनांची गर्दी कंट्रोल करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी एक विशेष योजना आखली आहे.
The obsession with breaking records has successfully turned the fragile Himalayas into the world's longest PARKING LOT. Joshimath is currently choking under a massive 25-30 KM long traffic jam. From Vishnuprayag to 15 km beyond, tourists are stuck in their cars for hours. pic.twitter.com/eOMWH7cHgm— Himalayan Hindu (@himalayanhindu) May 30, 2026